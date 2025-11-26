Ako vodite obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, važno je znati kad ste obvezni izdavati račune i fiskalizirati ih. Pravila ovise o vrsti proizvoda koje prodajete, iznosu prihoda te kome i gdje ih prodajete. Donosimo pregled najvažnijih propisa
OPG kao obveznik izdavanja i fiskalizacije računa
Obveza izdavanja i fiskalizacije računa kod OPG-a ovisi o njegovom poreznom statusu, prodaje li samo poljoprivredne proizvode ili i prerađevine, rukotvorine i druge vlastite proizvode, te kome i gdje prodaje svoje proizvode.
OPG kao porezni obveznik
OPG koji prodaje samo vlastite poljoprivredne proizvode u neprerađenom stanju (voće, povrće, mlijeko, jaja i dr.) i od te prodaje ostvari godišnji primitak do 10.685,00 eura ne smatra se poreznim obveznikom i nije obvezan izdavati račune.
OPG koji od prodaje vlastitih poljoprivrednih proizvoda u neprerađenom stanju ostvari ukupni godišnji primitak veći od 10.685,00 eura ili je po toj osnovi upisan u registar obveznika PDV-a smatra se obveznikom poreza na dohodak. Obveznikom poreza na dohodak smatra se i OPG koji prodaje sokove, marmelade i druge proizvode dobivene preradom svojih poljoprivrednih proizvoda, tjesteninu, kolače, neprehrambene proizvode (npr. suvenire, rukotvorine i dr.), neovisno o iznosu godišnjeg primitka.
OPG koji se smatra poreznim obveznikom dužan je za prodane vlastite proizvode izdavati račune, osim u slučajevima za koje je propisano izuzeće od izdavanja računa.
Prodaja poduzetnicima i drugim pravnim osobama
OPG upisan u registar obveznika poreza na dohodak obvezan je za prodane vlastite poljoprivredne proizvode (u neprerađenom i prerađenom stanju) trgovačkim društvima, obrtnicima, školama, vrtićima i drugim pravnim osobama izdavati račune.
Ako vlastite neprerađene poljoprivredne proizvode na veliko prodaje OPG koji nije porezni obveznik i nije obvezan izdati račun, pravna ili fizička osoba otkupljivač OPG-u za otkupljenje poljoprivredne proizvode izdaje otkupni blok.
Od 1.1.2026. OPG-i upisani u registar obveznika PDV-a biti će obvezni izdavati i fiskalizirati eRačune kada vlastite proizvode prodaju:
- tuzemnim poreznim obveznicima upisanim u registar obveznika PDV-a,
- obveznicima poreza na dohodak od samostalne djelatnosti i obveznicima poreza na dobit koji nisu obveznici PDV-a,
- tijelima državne uprave, JLiP(R)S te proračunskim i izvanproračunskim korisnicima upisanim u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika, a koji nisu upisani u registar obveznika PDV-a.
OPG koji je obveznik poreza na dohodak (ili poreza na dobit), a nije upisan u registar obveznika PDV-a, obvezu izdavanja i fiskalizacije eRačuna imati će od 1.1.2027. Do tada izdaje račune poreznim obveznicima te drugim fizičkim i pravnim osobama koje obavljaju registriranu ili zakonom propisanu djelatnost na papiru ili PDF obliku, odnosno kako je to radio i do sada.
Napominjemo da je OPG koji je obveznik poreza na dohodak (ili poreza na dobit), neovisno je li obveznik PDV-a ili nije, od 1.1.2026.obvezan zaprimati eRačune i za iste provoditi postupak fiskalizacije. OPG koji nije porezni obveznik nema obvezu zaprimanja eRačuna.
Izdavanje računa građanima
OPG koji je porezni obveznik i prodaje vlastite poljoprivredne proizvode (i druge neprehrambene proizvode) građanima, obvezan je za prodane proizvode izdavati tzv. gotovinske račune, osim u slučajevima u kojima je izuzet od obveze izdavanja računa.
OPG koji ima upisane dopunske djelatnosti za pružanje ugostiteljskih, turističkih i ostalih usluga na OPG-u ili pruža usluge traktorskom mehanizacijom također mora za pružene usluge građanima izdati račun.
Izdane račune građanima treba fiskalizirati kako bi dobili JIR, do 31.12.2025. ako su naplaćeni gotovinom, a od 1.1.2026. neovisno o načinu naplate (znači i u slučaju naplate na transakcijski račun).
Kada OPG nije dužan izdati račun?
Računi se ne moraju izdavati, a to znači ni fiskalizirati, u slučaju kada OPG:
- vlastite poljoprivredne proizvode proizvedene na vlastitom OPG-u izravno prodaje krajnjem potrošaču u proizvodnim objektima OPG-a, te
- prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda obavlja na tržnicama i otvorenim prostorima.
Prodajom na tržnicama i otvorenim prostorima smatra se isključivo prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda krajnjem potrošaču koja se obavlja na:
- na štandovima i klupama na tržnicama na malo, te
- na štandovima i klupama izvan tržnica na malo (prodaja u gospodarskim dvorištima, na poljima, uz prometnice, na sajmovima, izložbama i manifestacijama).
Dakle, OPG je izuzet od obveze izdavanja i fiskalizacije računa samo u slučaju kada prodaje svoje poljoprivredne proizvode krajnjim potrošačima, i to na prethodno navedenim mjestima.