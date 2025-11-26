OPG kao obveznik izdavanja i fiskalizacije računa

Obveza izdavanja i fiskalizacije računa kod OPG-a ovisi o njegovom poreznom statusu, prodaje li samo poljoprivredne proizvode ili i prerađevine, rukotvorine i druge vlastite proizvode, te kome i gdje prodaje svoje proizvode.

Foto: shutterstock

OPG kao porezni obveznik

OPG koji prodaje samo vlastite poljoprivredne proizvode u neprerađenom stanju (voće, povrće, mlijeko, jaja i dr.) i od te prodaje ostvari godišnji primitak do 10.685,00 eura ne smatra se poreznim obveznikom i nije obvezan izdavati račune.

OPG koji od prodaje vlastitih poljoprivrednih proizvoda u neprerađenom stanju ostvari ukupni godišnji primitak veći od 10.685,00 eura ili je po toj osnovi upisan u registar obveznika PDV-a smatra se obveznikom poreza na dohodak. Obveznikom poreza na dohodak smatra se i OPG koji prodaje sokove, marmelade i druge proizvode dobivene preradom svojih poljoprivrednih proizvoda, tjesteninu, kolače, neprehrambene proizvode (npr. suvenire, rukotvorine i dr.), neovisno o iznosu godišnjeg primitka.

OPG koji se smatra poreznim obveznikom dužan je za prodane vlastite proizvode izdavati račune, osim u slučajevima za koje je propisano izuzeće od izdavanja računa.

Foto: shutterstock

Prodaja poduzetnicima i drugim pravnim osobama

OPG upisan u registar obveznika poreza na dohodak obvezan je za prodane vlastite poljoprivredne proizvode (u neprerađenom i prerađenom stanju) trgovačkim društvima, obrtnicima, školama, vrtićima i drugim pravnim osobama izdavati račune.

Ako vlastite neprerađene poljoprivredne proizvode na veliko prodaje OPG koji nije porezni obveznik i nije obvezan izdati račun, pravna ili fizička osoba otkupljivač OPG-u za otkupljenje poljoprivredne proizvode izdaje otkupni blok.

Od 1.1.2026. OPG-i upisani u registar obveznika PDV-a biti će obvezni izdavati i fiskalizirati eRačune kada vlastite proizvode prodaju:

tuzemnim poreznim obveznicima upisanim u registar obveznika PDV-a,

obveznicima poreza na dohodak od samostalne djelatnosti i obveznicima poreza na dobit koji nisu obveznici PDV-a,

tijelima državne uprave, JLiP(R)S te proračunskim i izvanproračunskim korisnicima upisanim u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika, a koji nisu upisani u registar obveznika PDV-a.

OPG koji je obveznik poreza na dohodak (ili poreza na dobit), a nije upisan u registar obveznika PDV-a, obvezu izdavanja i fiskalizacije eRačuna imati će od 1.1.2027. Do tada izdaje račune poreznim obveznicima te drugim fizičkim i pravnim osobama koje obavljaju registriranu ili zakonom propisanu djelatnost na papiru ili PDF obliku, odnosno kako je to radio i do sada.

Napominjemo da je OPG koji je obveznik poreza na dohodak (ili poreza na dobit), neovisno je li obveznik PDV-a ili nije, od 1.1.2026.obvezan zaprimati eRačune i za iste provoditi postupak fiskalizacije. OPG koji nije porezni obveznik nema obvezu zaprimanja eRačuna.

Foto: shutterstock

Izdavanje računa građanima

OPG koji je porezni obveznik i prodaje vlastite poljoprivredne proizvode (i druge neprehrambene proizvode) građanima, obvezan je za prodane proizvode izdavati tzv. gotovinske račune, osim u slučajevima u kojima je izuzet od obveze izdavanja računa.

OPG koji ima upisane dopunske djelatnosti za pružanje ugostiteljskih, turističkih i ostalih usluga na OPG-u ili pruža usluge traktorskom mehanizacijom također mora za pružene usluge građanima izdati račun.

Izdane račune građanima treba fiskalizirati kako bi dobili JIR, do 31.12.2025. ako su naplaćeni gotovinom, a od 1.1.2026. neovisno o načinu naplate (znači i u slučaju naplate na transakcijski račun).

Kada OPG nije dužan izdati račun?

Računi se ne moraju izdavati, a to znači ni fiskalizirati, u slučaju kada OPG:

vlastite poljoprivredne proizvode proizvedene na vlastitom OPG-u izravno prodaje krajnjem potrošaču u proizvodnim objektima OPG-a, te

prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda obavlja na tržnicama i otvorenim prostorima.

Prodajom na tržnicama i otvorenim prostorima smatra se isključivo prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda krajnjem potrošaču koja se obavlja na:

na štandovima i klupama na tržnicama na malo, te

na štandovima i klupama izvan tržnica na malo (prodaja u gospodarskim dvorištima, na poljima, uz prometnice, na sajmovima, izložbama i manifestacijama).

Dakle, OPG je izuzet od obveze izdavanja i fiskalizacije računa samo u slučaju kada prodaje svoje poljoprivredne proizvode krajnjim potrošačima, i to na prethodno navedenim mjestima.