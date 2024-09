'Pogrešna je percepcija da možeš biti poduzetnik jedino pod uvjetom da imaš neki izum'

Poduzetnik Sadmir Hošić više je od 20 godina na različitim menadžerskim pozicijama, pri čemu je imao priliku raditi i u nekoliko vodećih tvrtki. Tijekom tih godina stekao je dragocjeno iskustvo u vođenju timova, upravljanju resursima i razvoju poslovnih strategija. Smatra da rad u u korporativnom okruženju ima mnogo prednosti, a prema njegovoj procjeni najvažnija je mogućnost učenja i osobnog napretka bez ulaganja vlastitoga kapitala. No, kako dodaje, ne bi se složio s tim da je to sigurno okruženje.

- Naprotiv, bez obzira na funkciju na kojoj sam imao određenu slobodu upravljanja, nikad nisam mogao potpuno provesti sve ideje i poslovne pothvate te se poslovno ostvariti. Uvijek me privlačila ideja o pokretanju vlastitog posla, pri čemu bih mogao potpuno primijeniti svoja znanja i vještine, ali i imati veću autonomiju u donošenju odluka - kaže na početku naš sugovornik.

Promjena, dodaje, nije bila jednostavna i došla je dijelom kao rezultat mnogih okolnosti, ali vjerovao je da će njegovo iskustvo i strast prema poslu nadvladati neizvjesnosti poduzetništva.

'Pomisliš kako ti možeš brže, bolje i drugačije'

Danas mu je, priznaje, možda čak i žao što se na poduzetničku avanturu nije odlučio malo ranije jer bi, kaže, imao više vremena za pokušaje i pogreške.

- Industrijsko pranje tekstila moj je sektor već 23 godine. Nakon toliko vremena provedenog u tom sektoru najlakše je bilo sve to znanje i iskustvo staviti na test tržišta pa i tako vrednovati samog sebe. Znao sam da postoji značajan potencijal za rast, posebno u kontekstu specijaliziranih usluga i održivih rješenja vezanih za male i srednje hotele te restorane. Takve su prilike upravo one koje potaknu ljude da krenu u vlastiti biznis, da, radeći za nekog drugog, uočiš gdje bi se to moglo bolje i drugačije. Pogrešna je percepcija da možeš biti poduzetnik samo ako ćeš nešto izumiti. Većina novih poduzetničkih ideja kreće upravo ovako: pomisliš kako ti možeš brže, bolje i drugačije - pojašnjava Hošić.

Industrijska praonica rublja Textile Care Services (TCS) osnovana je 2019. godine, a specijalizirana je za pružanje visokokvalitetnih usluga pranja i najma rublja za hotele, restorane, wellness centre i domove za umirovljenike.

- Ovaj poduzetnički pothvat bio je utoliko lakši jer sam ušao u vlasništvo jedne manje praonice rublja, ali s velikim potencijalom razvijanja biznisa i ključnim osnovnim sredstvima za rad. Današnji partner u poslovanju i suvlasnik u TCS-u pokrenuo je firmu nekoliko mjeseci prije Covida i, bez obzira na sve izazove, uspio je opstati te su neke od njegovih velikih vrlina ustrajnost i marljivost, a što mi je bilo vrlo važno u odluci da baš s njim podijelim svoje znanje i pokrenem pozitivne promjene u firmi - kaže sugovornik.

Foto: TCS/Privatni album

Niz izazova s kojima je trebalo suočiti se

No iako je tvrtka već postojala, Hošić kaže da se suočio s nizom izazova na početku.

- Pronalaženje odgovarajućeg poslovnog prostora bio je jedan od prvih izazova budući da industrijsko pranje tekstila zahtijeva specifične uvjete, a najam prostora u starom pogonu bio je raskinut. Osim toga, osiguravanje financijskih resursa kako bi se posao pokrenuo na visokoj razini također je zahtijevalo pažljivo planiranje. Poznato je da je poduzetnicima početnicima teže doći do kapitala nego onima koji su već preživjeli prvih nekoliko godina, a koje se smatraju najtežima i tijekom kojih značajan dio poduzetnika propada. Iako razumijem da je rizik kod početnika mnogo veći, banke bi trebale, možda uz pomoć ili neki vid jamstva, pomagati poduzetnicima početnicima. Nekad je samo loš cash flow u danom trenutku razlog zbog kojeg potencijalno dobra priča ne uspije - ističe Hošić.

Osim toga, promjene u operativnom poslovanju, pronalazak novih zaposlenika, postavljanje novih ciljeva i vizije firme - sve su to bili, dodaje sugovornik, izazovi s kojima je trebalo suočiti se.

- Na kraju, da bismo i u psihološkom smislu napravili rez između vremena prije i nakon mojeg ulaska u firmu, odlučili smo promijeniti ime i logo firme, što možda izgleda kao nebitno, ali vjerujte da je to promijenilo poslovno ponašanje svih uključenih u ovu poduzetničku priču – kaže.

Brzi rast tvrtke i nedostatak radne snage

Textile Care Services u kratko vrijeme postigao je i značajan rast. Tvrtka je prošle godine ostvarila dobar poslovni i financijski rezultat i nakon kumuliranoga gubitka tijekom godina Covida, prvi je put ušla u dobit. S četiri zaposlenika uspjeli su narasti na 16 u samo godinu dana.

- Prvo, imali smo jasnu viziju i strategiju od početka, što nam je omogućilo da sustavno radimo na osvajanju novih kupaca i širenju kapaciteta. Drugo, posvećenost kvaliteti usluge i zadovoljstvu klijenata dovela je do povećanja potražnje za našim uslugama. Posvetili smo pažnju svakom kupcu, a istodobno osigurali profesionalno pranje, peglanje i dostavu rublja te najam rublja kao dodatnu uslugu u našoj ponudi - ističe.

Foto: TCS/Privatni album

A upravo rast prometa i kupaca u posljednjih godinu dana otvorio je prostor i za zapošljavanje više ljudi. No jedan od većih problema je, upozorava Hošić, nedostatak radne snage na tržištu.

- Naša je industrija radno intenzivna i nije posebno atraktivna, ali je zato nekad bila dobar prostor za zapošljavanje nekvalificiranih radnika (NKV), uglavnom žena koje su godinama bile kućanice ili spletom okolnosti imaju NKV stručnu spremu. Kako takvih ima sve manje, okrenuli smo se zapošljavanju stranih radnika i na preporuku prve strane zaposlene radnice zaposlili smo ostalih sedam radnika iz Nepala. Naša su iskustva vrlo pozitivna i radimo sve što je u našoj moći kako bismo uspješno integrirali strane radnike u naš tim - kaže.

Budućnost tvrtke vidi u daljnjem širenju i osvajanju tržišta te uvođenju dodatnih usluga koje će zadovoljiti rastuće potrebe klijenata.

- Planiramo ulagati u tehnologiju i automatizaciju procesa, što će nam omogućiti da održimo visoku razinu kvalitete usluge i efikasnosti. Srednjoročno želimo biti prepoznati kao najbolja srednja industrijska praonica rublja - kaže Hošić te na kraju savjetuje budućim poduzetnicima da bez straha krenu u realizaciju svoje ideje.

- Naravno, istražite tržište, napravite strategiju i budite ustrajni! Sve priče u početku izgledaju male i teško ostvarive, ali ključno je izaći iz zone komfora i krenuti raditi. Prednosti pokretanja biznisa u Hrvatskoj uključuju pristup EU tržištu i različite poticaje, a izazovi su uglavnom povezani s birokracijom i pronalaženjem kvalificirane radne snage - zaključuje poduzetnik Sadmir Hošić.

Sadmir Hošić član je Izvršnog odbora Udruge malih i srednjih poduzetnika HUP i suvlasnik poduzeća Textile Care Services. Tekst je dio plaćenog sadržaja nastalog u okviru partnerske suradnje HUP-a i 24sata na poduzetničkoj platformi Kvaka24.

