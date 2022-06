Promjena paradigme: Biti poduzetnik danas je poželjno

Bavljenje poduzetništvom počinje biti shvaćano kao poželjan životni stil. Poduzetništvo donosi kontinuirane izazove, što uključuje preskakanje prepreka koje su nepredvidive i konstantne. Važno je zadržati upornost i predanost u postavljanju i dosezanju ciljeva. Zato volim naglasiti kako je svaka osoba koja zaposli sebe, a uz sebe eventualno još ponekog, heroj koji radi veliku stvar za cjelokupno društvo. Važno je da na ovaj način promatramo poduzetnike i osvijestimo kolika je njihova važnost.

Pozitivna kultura poduzetništva

Na ovakav trend sigurno utječu informacije koje su dostupne putem raznih kanala komunikacije, posebno digitalnih medija. Potaknuti pozitivnim iskustvima startupova koji su nastali u Hrvatskoj i postigli zapažen uspjeh, ljudi s idejama u koje vjeruju kreću prema njihovoj realizaciji. Baš ta i takva pozitivna kultura poduzetništva pobuđuje želju i strast u našim mladim ljudima da i oni krenu što prije sličnim putem koji im omogućuje da osjete slobodu i kreativnost i usmjere je konkretno u vlastita poduzetnička rješenja. Kad je glavna misao vodilja pomoći korisniku, klijentu ili kupcu zahvaljujući vlastitim znanstvenim dostignućima, ili bilo kakvim drugim tehnološkim ili društvenim inovacijama koje poduzetnik stvara i plasira na tržište, tad pokazujete sebi i drugima kako je napredak u svakom smislu moguć.

Naša je misija u ZICER-u pružiti podršku svima koji kreću ovakvim putem te uvidjeti i prepoznati potencijal te sugerirati u definiranju smjera u kojem određeni startup treba i želi ići.

Komercijalizacija hobija

Kad govorimo o trendovima koje primjećujemo na svim razinama, mogu reći kako sve ubrzano ide prema digitalizaciji. Velik je naglasak na pokretanju poslova temeljenih na uslužnim djelatnostima jer takvi poslovi iziskuju minimalna ulaganja, a temelje se na kompetencijama poduzetnika te su to uglavnom konzultantski poslovi, copywriting (pisanje tekstova), upravljanje društvenim mrežama, organiziranje događanja, edukacijske usluge, grafički dizajn, digitalni marketing i sl.

Također, trend je da ljudi uz redovne poslove otvaraju paušalne obrte (uz rad) kako bi komercijalizirali neke svoje hobije i povećali svoje prihode. Tome je sigurno doprinijela jednostavnost otvaranja poslovnih subjekata, a posebno paušalnog obrta. Isto tako, trend koji je prisutan kod startupova u ZICER-u je sve veća sposobnost privlačenja izvrsnih kadrova iz stranih država, posebno onih zapadnih, kojima mi prirodno aspiriramo, a koje u Hrvatsku privlače sigurnost, zdrava hrana, povoljna klima i ugodno radno ozračje. Na taj sam trend posebno ponosan i vjerujem kako će u budućem razdoblju biti još intenzivniji.

Podrška ZICER-a poduzetnicima

Kad govorimo o podršci koju ZICER daje poduzetnicima, želio bih naglasiti kako smo mi ovdje specijalizirani na nekoliko razina. Kroz Plavi ured otvoreni smo za pružanje podrške svakome tko razmišlja o ulasku u poduzetništvo. Kroz edukacije i radionice, sistematizirane te jednostavno i lako dostupne informacije, kao i savjetovanja poduzetnicima, pomažemo u demistifikaciji svega što im se na prvu ne čini jednostavnim za savladavanje i od čega često zaziru.

Ovdje bih poseban naglasak stavio na Startup akademiju, sveobuhvatni i temeljni četverodnevni seminar namijenjen svima koji tek kreću u svijet poduzetništva, ali i onima koji su taj put počeli. Kroz program obrađujemo teme vezane za pravna, zakonodavna, računovodstvena i financijska pitanja, radimo na razradi poslovnog plana te na postavljanju temelja prodajne i marketinške strategije. Nakon ovako prikupljenih znanja i stečenih vještina lakše je donijeti odluku o smjeru poduzetničkog puta.

Startup Factory akceleracijski program

Za one koji razvijaju tehnološke proizvode imamo nešto drugačiji, specijalizirani pristup. Jedan od najznačajnijih programa za razvoj startupova je Startup Factory akceleracijski program. Kroz njega je u posljednjih šest godina prošlo 88 timova, koji su pokrenuli startupove koji danas postižu uspjehe ne samo u Hrvatskoj nego i globalno plasiraju svoje proizvode, šire poslovanje te otvaraju urede i izvan naše zemlje. Ovih dana pripremamo novi ciklus prijava za sedmu Startup Factory generaciju. Do sada je kroz Startup Factory program za 33 startupa i njihov razvoj dodijeljeno više od četiri milijuna kuna bespovratnih pre-seed investicija, i to no equity sredstava, što znači da startupu koji se razvija uz ovu podršku ne ulazimo u vlasničku strukturu. Pozivam sve razvojne timove i mlade startupove s inovativnim tehnološkim idejama da prate ZICER-ove komunikacijske kanale i prijave se na Startup Factory akcelerator te krenu prema realizaciji svojih ideja.

Smanjenje rizika od neuspjeha

U ovom trenutku, kad smo već duboko zagazili u inflaciju, neodgodivo je potrebno pronaći model koji će poslodavcima olakšati isplatu konkurentnih plaća. Cijene dobara i usluga naglo su se povećale, a to adekvatno ne prati rast plaća, pa nam prijeti urušavanje gospodarskog sustava ako se ne donesu hitne mjere koje će utjecati na njihov značajniji rast.

Za kraj savjetujem svima, a posebno mladima, da se okušaju u poduzetništvu ali isto tako i da prije toga steknu temeljna iskustva i kompetencije kako bi bili što konkurentniji i sa što manje rizika ušli u sve procese koje poduzetništvo zahtijeva. Time se smanjuje rizik neuspjeha, iako je i neuspjeh bitan dio procesa učenja. Ako se on i dogodi, važno je nakon njega ne odustati nego iz njega izvući iskustvo i zaključke te na tim temeljima napraviti nešto bolje što sutra može biti održivo.