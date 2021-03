Kada ste razmišljali o ulasku u poduzetništvo, vjerojatno vam je sve djelovalo jako komplicirano i puno papirologije. No, nakon nekog vremena, pohvatali ste konce i sada je taj, naizgled veliki 'problem', iza vas. Ista je situacija i s izvozom, koji na prvu ruku djeluje riskantno i neizvjesno, ali uz malo prakse, truda i posvećenosti, izvoz se u konačnici uglavnom višestruko isplati.

Mitovi o izvozu kojima ne trebate vjerovati

Na vašem putu postojat će puno informacija koje će biti nepotpune ili uglavnom - krive. Za početak vam donosimo nekoliko mitova o izvozu koji ne drže vodu, a mogu vas obeshrabriti.

'Izvoz je jako kompliciran'

Ponekad ćete naići na složene probleme, ali to je u poduzetništvu jednostavno nezaobilazno. Pritom imajte na umu da na raspolaganju imate tijela državne uprave te nacionalnih i regionalnih poduzetničkih potpornih institucija koje vam mogu pomoći da dobijete potrebne informacije. Možete se koristiti i uslugama stručnjaka kao što su otpremnici ili špediteri, izvozni posrednici, distributeri i poslovne banke. Čak se i početno istraživanje tržišta i traženje kupaca često može obaviti uz pomoć informacija dostupnih putem interneta. Na kraju krajeva, na poslovnim forumima postoji niz drugih malih i srednjih poduzetnika koji su već bili u vašoj situaciji i znat će vam dati konkretne informacije.

'Izvoz je puno rizičniji od poslovanja na domaćem tržištu'

To nije uvijek istina jer ponekad može biti i sigurniji! Na mnoga tržišta susjednih i europskih zemalja možete pristupiti bez carinskih ograničenja - na isti način vaša konkurencija već ima pristup i/ili je prisutna hrvatskom tržištu. Rizike dodatno možete smanjiti kvalitetnim planiranjem, istraživanjem i provjerom boniteta kupaca. Naplatu možete osigurati odabirom akreditiva ili ugovaranjem police osiguranja izvoza. Tako, primjerice, HBOR izvoznicima nudi osiguranje od komercijalnih i političkih rizika.

- U slučaju da izvoznik isporuči robu inozemnom kupcu s kojim je ugovorio odgodu plaćanja od npr. 90 dana te da nakon zaprimljene robe inozemni kupac odluči ne platiti robu, u tom slučaju nastao bi komercijalni rizik te izvoznik od HBOR-a može dobiti odštetu koja će pokriti njegov gubitak u iznosu do najviše 95% nenaplaćenog potraživanja. Ujedno, HBOR izvoznicima pokriva i političke rizike, te se izvozniku isplaćuje odšteta u slučaju da je uredno isporučio robu inozemnom kupcu za koju nije moguće zbog rata ili zabrane transfera novca dobiti plaćanje u ugovorenom roku - objašnjavaju iz HBOR-a

Razne prijevare izbjegnite i provjerom referenci partnera pomoću svoje banke ili bonitetnih agencija. A za zaštitu intelektualnog vlasništva informirajte se u Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo ili se posavjetujte pravnicima specijaliziranim za tu granu prava. U slučaju da je inozemni kupac slabijeg boniteta, evo što preporučuju stručnjaci:

- Izvozniku se preporučuje ugovoriti avansnu naplatu, akreditiv, pridržaj prava vlasništva na robi koju isporučuje inozemnom kupcu ili pribaviti bankarsku garanciju ili korporativno jamstvo matičnog društva inozemnog kupca kojim bi jamčio za njegove obveze plaćanja prema izvozniku i slično - upozoravaju iz HBOR-a.

'Izvoz je samo za velike igrače'

Ako vaši proizvodi i usluge konkuriraju i imaju kupce na domaćem tržištu, postoji velika mogućnost da ćete svoje kupce pronaći i na inozemnom tržištu. Cijena je važna za konkurentnost, ali iskustvo govori da su potreba, kvaliteta, popratna usluga i ugled poduzeća, odnosno navika potrošača, često još važniji.

'Moram tečno govoriti engleski'

Dovoljno je i osnovno poznavanje engleskog jezika, a jezik možete usavršavati u hodu. U komunikaciji s vašim potencijalnim partnerima i kupcima, prijateljski stav i spremnost na učenje bitniji su od jezičnih pogrešaka. Na početku izvoznog puta možete se primjerice fokusirati i na jugoistočnu Europu, gdje većina ljudi razumije hrvatski jezik, a sljedeći logičan korak je jačanje ljudskih resursa sa znanjem engleskog ili ciljanog jezika.

Ni financije nisu prepreka

Sada kad smo srušili mitove o ''problematičnosti'' izvoza, došli smo do pitanja financija koji se nekima čini kao glavni problem u cijeloj priči. No, postoji nekoliko izvora financiranja do kojih možete doći uz malo volje i istraživanja.

1. Poticaji i potpore

Poduzetnicima su dostupni mnogi programi sufinanciranja ulaganja putem bespovratnih potpora iz EU fondova i ostalih izvora (ministarstva, državne agencije, županije, gradovi, općine), zatim programi jamstava za povrat kredita (HAMAG BICRO) te programi kreditiranja po subvencioniranim kamatnim stopama (HBOR, HAMAG BICRO, poslovne banke).

2. Ulagači - treće strane

Jedna od mogućnosti financiranja je traženje kapitalnog ulaganja od pojedinaca ili skupina-trećih strana koji su specijalizirani za ulaganje u razne poslovne ideje i subjekte. Primjerice, Poslovni anđeli i Fondovi rizičnog kapitala.

3. Krediti banaka

Ugovaranje kredita HBOR-a ili poslovne banke najčešći je način financiranja internacionalizacije hrvatskih tvrtki. Razgovor s bankom, temeljito istraživanje svih dostupnih programa i uvjeta financiranja te sastavljanje kvalitetnog financijskog plana pokazalo se najstabilnijom i najsigurnijom opcijom za izlazak za međunarodno tržište.

4. Programi financijske podrške državnih institucija

Niz državnih institucija na redovitoj ili periodičnoj osnovi pruža financijsku podršku za realizaciju različitih izvoznih aktivnosti. Redovito posjećivanje njihovih internetskih stranica osigurat će vam stalnu informiranost o različitim opcijama koje su vam na raspolaganju.

Prije svega - istražite tržište!

Dobar odabir ciljnog tržišta ključ je vašeg uspjeha, a ovo su pitanja koja si pritom trebate postaviti:

Nakon što definirate svoje ciljno tržište, vrijeme je da provedete istraživanje.

Sekundarno i primarno

U sekundarnoj vrsti istraživanja podaci se prikupljaju u Hrvatskoj iz izvora kao što su članci u novinama i časopisima, studije, izvještaji o tržištima te trgovinska i ekonomska statistika. Nakon sekundarnog istraživanja tržišta, možete započeti s primarnim, odnosno dubinskim. U ovakvom istraživanju tržišta podaci se prikupljaju izravno na inozemnom tržištu putem intervjua, anketa i ostalih kontakata s predstavnicima i potencijalnim kupcima.

Ne zaboravite marketing

Poduzetnik Henry Ford jednom je prilikom izjavio: ''Čovjek koji prestane oglašavati da bi sačuvao novac je poput čovjeka koji zaustavi sat da bi sačuvao vrijeme''. Ova istinita izreka pokazuje da poduzetništvo jednostavno nije efikasno bez oglašavanja. Oni su kao prst i nokat jer ćete marketinškom strategijom saznati kako zadovoljiti potrebe kupca ili riješiti neki njihov problem. Točnije, izvozna marketinška strategija definira kako ćete prilagoditi svoj proizvod ciljnom tržištu, koju politiku cijena ćete odabrati, kako ćete proizvod promovirati, gdje ćete ga prodavati i na koji način ćete ga tamo dostaviti.

Dodatne mjere sigurnosti

Kako biste dodatno zaštitili svoje poslovanje, ovo su neke od mjera sigurnosti i provjera koje možete provesti prilikom ugovaranja poslova s novim inozemnim kupcima:

U tekstu smo saželi osnovne korake koji će vam pomoći u vašim počecima, a više informacija i detalja o svemu što izvoz podrazumijeva pronađite ovdje.