Radnik čija je plaća pod ovrhom može pored svog redovnog tekućeg računa na kojeg mu se isplaćuje plaća otvoriti i tzv. „zaštićeni račun“ na koji će dolaziti novčana sredstva izuzeta od ovrhe. Na taj način dio radnikove plaće biti će zaštićen od ovrhe. Zahtjev za otvaranje tog posebnog zaštićenog računa radnik može podnijeti u bilo kojoj poslovnici FINA-e.

Kad poslodavac primi obavijest FINA-e da je njegov radnik otvorio zaštićeni račun, od tog trenutka poslodavac mora dio plaće uplaćivati na radnikov zaštićeni račun, a ostatak na njegov redovni „blokirani“ tekući račun s kojeg se naplaćuju vjerovnici temeljem ovrhe na plaći.

Što u slučaju minimalca?

Koliko će točno poslodavac isplatiti na zaštićeni a koliko na redovni račun radnika ovisi o tome kolika je neto plaća radnika. Ako je neto plaća radnika, u ovoj kalendarskog godini (2021.), manja od 5.976,88 kuna onda poslodavac mora izračunati koliko iznosi ¾ radnikove neto plaće koja mu se isplaćuje i taj dio isplatiti na zaštićeni račun a ostatak od ¼ neto plaće isplatiti na radnikov redovni račun. Poslodavac će na ovaj način postupiti i ako radnik ima minimalnu plaću. Dakle, kada radnikova neto plaća iznosi 3.400,00 kuna ili manje, jer radnik primjerice radi na pola radnog vremena, poslodavac može samo 3/4 radnikove neto plaće uplatiti na zaštićeni račun, a preostalu četvrtinu na redovni račun.Kada je radnikova neto plaća viša od 5.976,88 kuna, tada poslodavac na zaštićeni račun može uplatiti samo 4.482,66 kuna, a sve iznad toga može ići na ovrhu, tj. uplaćuje se na redovni račun radnika.

Naknada za bolovanje u cijelosti je izuzeta od ovrhe

Ukoliko je radnik na bolovanju, naknada za bolovanje je u cijelosti izuzeta od ovrhe. To znači da poslodavac naknadu za bolovanje ne dijeli, nego je u cijelosti uplaćuje na radnikov zaštićeni račun.

Što se tiče ostalih neoporezivih primanja radnika poput uskrsnjice, jubilarne nagrade, dnevnica, naknada za prijevoz i slično, Ovršnim zakonom je točno propisano što poslodavac smije uplatiti na radnikov zaštićeni, a što mora uplatiti na radnikov redovni račun.

Vrijednog radnika možete nagraditi

Poslodavac na radnikov zaštićeni račun može platiti:

1. naknadu troškova za službeno putovanje (dnevnicu)

2. naknadu troškova prijevoza na posao i s posla

3. dar za djecu do 15. godine života (do 600,00 kuna)

4. potpore za novorođenče (do 10.000,00 kuna)

5. naknadu za saniranje posljedica štete od katastrofa i elementarnih nepogoda

6. potporu za slučaj smrti člana uže obitelji radnika (do 3.000,00 kuna)

7. novčanu naknadu za prehranu radnika (do 5.000,00 kuna)

8. prigodne nagrade – božićnica, uskrsnica, regres (do 3.000,00 kuna)

9. novčane nagrade za radne rezultate (do 5.000,00 kuna)

10. jubilarne nagrade (ovisno o navršenim godinama radnog staža od 1.500,00 do 5.000,00 kuna)

11. dnevnicu za rad na terenu

12. omorski dodatak (do 250,00 kuna dnevno)

13. sindikalne socijalne potpore koje članovima sindikata isplaćuje sindikat.

Rodiljske i braniteljske naknade ne smiju se dirati

Također, od ovrhe su izuzete i naknada plaće, novčana naknada i novčana pomoć koju roditelji primaju dok koriste rodiljni i roditeljski dopust i druga roditeljska prava, kao i jednokratna novčana potpora za novorođeno dijete. Plijeniti se ne može niti doplatak za djecu (dječji doplatak).

Primanja koja po posebnom zakonu pripadaju hrvatskim braniteljima također su izuzeta od ovrhe: doplatak za njegu i pomoć druge osobe, doplatak za pripomoć u kući, ortopedski doplatak, posebni doplatak, doplatak za djecu, jednokratna novčana pomoć, obiteljska invalidnina, naknada za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji, osobna invalidnina, troškovi ukopa, potpora za obrazovanje, novčana protuvrijednost za besplatne udžbenike, dodijeljen iznos stambenog kredita ili financijske potpore.

Hana Velaj, mag. iur., RRiF Visoka škola za financijski menadžment