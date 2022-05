'Za 33 startupa osigurano više od 4 mil. kuna bespovratnih pre-seed investicija'

Svjedoci smo sve većeg utjecaja startupova na razvoj globalnoga gospodarstva, a posebno u segmentima IT industrije. U relativno kratkom vremenu od dobre ideje nastaju velike i značajne tvrtke. Taj je trend nezaustavljiv i imamo sreću da se u zadnje vrijeme konačno prelio i u Hrvatsku. Iznimne rezultate postiže sve više hrvatskih startupova, koji su nastali na temelju domaće pameti, a uz globalnu viziju koju su imali njihovi osnivači. Mediji pokazuju iznimno zanimanje za ovaj brzorastući sektor te se šire dobre i pozitivne priče. Upravo je bitno isticati dobre primjere iz prakse kako bi i oni koji se trenutno možda dvoume ipak odlučili krenuti ovim izazovnim putem.

Proces pokretanja startupa nije jednostavan

Iako postoji percepcija da je pokretanje startupa jednostavan proces, taj put stvaranja startupa sve je osim lagan. Puno je tu odricanja, rizika, truda, upornosti, neizvjesnosti, neprospavanih noći i godina rada uloženo dok ne dođu značajniji rezultati. Često i sami u očekivanjima dižemo ljestvicu previsoko i očekujemo da baš svaki startup mora imati potencijal postati unicorn. Nije loše da je ljestvica postavljena visoko, ali je već vrlo dobar rezultat kad startup ponudi dobro inovativno rješenje koje postaje održivo u smislu da njegovi prihodi pokrivaju rashode. To je i nekakva prekretnica u kojoj startup prestaje bit startup jer je postigao svoju održivost i dokazao se na tržištu.

Hrvatska sveučilišta u korak sa Stanfordom

Vrlo je motivirajuće to što je nekoliko hrvatskih startupova postiglo međunarodni uspjeh upravo iz Hrvatske. Naši studenti s FER-a, FSB-a, FESB-a, FERIT-a, RITEH-a i FOI-ja na globalnoj se razini natječu s onima koji su završili Stanford, MIT i druga prestižna sveučilišta i u tome su vrlo konkurentni i uspješni. To znanje i kreativnost koju nosimo bitni su resursi koji su temelj postizanja ovako dobrih rezultata. Ne želim uopće umanjiti vrijednost i značenje ostalih fakulteta u Hrvatskoj, koje nisam naveo, iz područja medicine, agronomije, poljoprivrede, farmacije…, jer sam svjedok kako iz mnogih dolaze vrhunski stručnjaci i vizionari. To znači da se ipak može, ali da je lako, to sigurno nije. Što možemo kao društvo učiniti da se taj trend multiplicira kad znamo da imamo takav potencijal? Zato je na ovom valu bitno razgovarati o podršci koja startupovima može pomoći u njihovim počecima, a koju u ZICER-u, Zagrebačkom inovacijskom centru, mogu dobiti. ZICER se u tome pozicionirao i profilirao kao vodeći centar podrške razvoja poduzetništva u Zagrebu, a i šire.

Startup Factory potaknuo je nastanak 88 startupova

Najteže je na početku, pogotovo kad u tebe kao poduzetnika sumnjaju svi, od obitelji do prijatelja, i svi ti predviđaju neuspjeh. Upravo ZICER nudi podršku, ne samo djelatnici ZICER-a nego i svi ostali članovi koji djeluju unutar ZICER-ove zajednice i koji svoja neprocjenjiva iskustva rado dijele s drugima. Kreirali smo poseban akceleracijski program pod nazivom Startup Factory, a koji je u šest godina djelovanja potaknuo nastanak 88 startupova, što je za nas velik rezultat.

Njima smo pružili snažnu edukacijsku, mentorsku, infrastrukturnu i promocijsku podršku. Najboljim timovima Startup Factoryja osigurana je i bespovratna financijska podrška za razvoj. Tako je do sada za 33 startupa Grad Zagreb osigurao više od četiri milijuna kuna bespovratnih pre-seed investicija. Tu bih istaknuo kako je, u ovom slučaju, riječ o no equity sredstvima, što znači da startupu koji se razvija uz ovu podršku ne ulazimo u vlasničku strukturu. To smo uspjeli zahvaljujući dobro postavljenom sveobuhvatnom konceptu, a koji počiva na kvalitetno postavljenom vrijednosnom lancu.

Potičemo inovacijska rješenja

Svoj pristup konstantno unapređujemo i dograđujemo, a osnovna značajka mu je cjelovitost. Kroz zaokruženu podršku mi odgovaramo na realne potrebe startupova i onih koji tek razmišljaju o ulasku u poduzetništvo. U ZICER-u naglasak stavljamo na poticanje inovacijskih rješenja koja se temelje na visokim tehnologijama, a koja imaju potencijal rezultirati proizvodima visoke dodane vrijednosti. Startupovi koji se razvijaju kroz naš startup inkubator i akceleracijske programe razvijaju rješenja iz područja visoke tehnologije, elektronike, informacijskih i komunikacijskih tehnologija, zelenih tehnologija, energetike i održivog razvoja, logistike i digitalizacije transporta, umjetne inteligencije, robotike, zdravstva i turizma.

Trend koji primjećujemo odnosi se na sve veći broj startupova koji razvijaju rješenja iz područja medicine i edukacije, što pokazuje da brzo i fleksibilno odgovaraju realnim i globalno aktualnim potrebama s tržišta. Posebice nam je drago kad se uspješno realiziraju transferi tehnologije sa sveučilišta u poduzetništvo. U posljednjih nekoliko godina sve je više baš takvih slučajeva i na njih smo ponosni. Transfer tehnologije osigurava tržišnu održivost ovakvih projekata, koji sa sobom uvijek nose dodanu vrijednost. Za startupove s takvim rješenjima granice ne postoje. Njihovo je tržište cijeli svijet i tu se nastoje pozicionirati kao međunarodno konkurentni. Prvi dojam kad netko dođe u prostor ZICER-a je oduševljenje infrastrukturom i pozitivnom atmosferom koja dominira prostorom. Infrastruktura je vrlo važna i ona mora biti tako dizajnirana da odgovara potrebama korisnika i da je skalabilna kako bi se uspješan startup mogao širiti u skladu sa svojim potrebama.

Imamo vrhunske eksperte

U ZICER-u postoji 118 modula za startupove, za koje možemo reći da predstavljaju 118 koncentriranih "garaža" iz kojih djeluju naši startupovi. Također, novcem Europske unije opremili smo razvojne centre i laboratorije bitne za razvoj prototipova. No najveća vrijednost u ZICER-u su programi koje provodimo - primarno Inkubacija i Akceleracija. Ti programi su kompleksni i podržavajući na više razina, upravo ovisno o fazi razvoja u kojoj se pojedini startup nalazi. Imamo značajnu mrežu mentora, koji su vrhunski eksperti s akademskim i poduzetničkim iskustvom. Znanja, posebno ona potrebna za razvoj poslovanja, kod nas su dostupna. Konstantno organiziramo specijalizirane edukacije i radionice, koje krojimo prema željama i potrebama startupova. Svjesni smo snage povezivanja i suradnje među startupovima.

Zato se ovdje i kroz neformalna druženja stvaraju vrlo često neočekivane vrijednosti i rješenja. Jedan vid takvog povezivanja je Business over Breakfast. Tu okupljamo naše startupove koji svoja rješenja predstavljaju potencijalnim partnerima, kolegama i suradnicima. Također organiziramo posjete vanjskih eksperata te tako širimo ideje, znanja i potičemo povezivanje startup zajednice. Za razvoj startupa presudna je dostupnost financijskih sredstava u pravo vrijeme i u adekvatnom iznosu. Tu također naša podrška često znači onaj korak koji će osigurati razvoj inovativnog projekta – od pre-seed investicija, npr. kroz Startup Factory, preko konvertibilnih zajmova, do povezivanja startupova s investitorima na globalnoj razini.

Potičemo inovativno i kreativno razmišljanje

Stopa preživljavanja startupova koji se razvijaju uz ZICER-ovu podršku znatno je veća od bilo kakvog standardnog prosjeka. Prema podacima koje pratimo i ažuriramo, ta stopa prelazi 85% ukupnog broja naših korisnika. Ovakvu statistiku postigli smo time što svoje startupove kroz razvoj usmjeravamo ciljano i prilagođeno fazama njihova razvoja - jer svaka faza zahtijeva drugačiji pristup. Broj inkubiranih tvrtki u ZICER-u kreće se kontinuirano oko 100. Prema podacima za prošlu godinu, tvrtke inkubirane u ZICER-u zapošljavale su 285 djelatnika, ostvarile izvoz u više od 40 zemalja, imale su ukupne prihode veće od 100 milijuna kuna, osvojile su 9 nagrada za inovacije, a 11 ih je dobilo zaštitu intelektualnog vlasništva.

Također, među tvrtkama u ZICER-u realizirano je 18,9 milijuna kuna investicija te osigurano 9,9 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Države koje ulažu u startupove znatno su uspješnije. Poticanje inovativnog i kreativnog razmišljanja od malih nogu, pa kroz cijeli obrazovni sustav i cjeloživotno obrazovanje, tu igra važnu ulogu. To je posebno važno u ovo vrijeme brzih promjena, koje zahtijevaju još bržu prilagodbu. ZICER ima izvrsnu suradnju s mnogim veleposlanstvima, čiji nam modeli odnošenja prema startupovima trebaju biti primjer. Veliko priznanje za ZICER stiglo je 2020. kad nas je izraelski Global InnoVision nominirao među 80 najboljih startup ekosustava te smo ušli u finale, među 10 najboljih.

Česti su nam gosti predavači međunarodni stručnjaci koji dijele svoja iskustva s našim startupovima. Vrlo je važno uspostaviti nacionalno strateško opredjeljenje prema razvoju poticajne poduzetničke klime. Država jednostavnijom regulativom može značajno olakšati poslovanje. Sve napredne države nastoje rušiti barijere i napraviti poticajna okruženja za razvoj inovacija. Kod nas zasigurno ima mnogo prostora za napredak. Naša je zemlja ugodna za život. Imamo puno prednosti koje, kad smo ovdje, možda dovoljno ne cijenimo - od sigurnosti života, zdravog i nezagađenog okoliša, pitke vode, dobre hrane i čistog zraka. Drago mi je vidjeti sve više stranih državljana koji su postali zaposlenici ZICER-ovih startupova te svojim ekspertizama pridonose njihovu rastu, a sebi osiguravaju život po mjeri čovjeka.