Netko je razreže na trokute pa prstima uzima svaki komad i gricka od vrha do kore. Drugi je radije rezuckaju nožem i vilicom stavljaju u usta. Postoje i ljudi koji idu po redu dok ju jedu, ali i oni koji najprije pojedu koru pa idu u krug do najboljeg dijela, do sredine, no često se znaju preračunati pa dok stignu do sredine, više nisu gladni.