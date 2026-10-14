10 jezika koje je lako naučiti, i 10 najtežih: Evo gdje je hrvatski

Dok se neke jezike može naučiti za oko 600 sati nastave, za najzahtjevnije je potrebno i više od 2000 sati. Američki Institut za vanjsku službu razvrstao je jezike prema težini učenja, uzimajući u obzir gramatiku, izgovor, pismo i sličnosti s drugim jezicima. Koji se jezici smatraju najlakšima, a koji najtežima za učenje i gdje se na toj ljestvici nalazi hrvatski?
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U nastavku pogledajte kojih se 10 jezika ubraja među najlakše za učenje.
| Foto: 123RF
U nastavku pogledajte kojih se 10 jezika ubraja među najlakše za učenje. |
Foto: 123RF
U nastavku pogledajte kojih se 10 jezika ubraja među najlakše za učenje.
| Foto: 123RF
1. DANSKI. Jedan od najlakših jezika za govornike engleskog. Za njegovo učenje procjenjuje se oko 600 sati nastave.
| Foto: 123RF
2. NIZOZEMSKI. Zbog brojnih sličnosti s engleskim jezikom smatra se jednim od pristupačnijih za učenje.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
3. TALIJANSKI. Prepoznatljiv po melodičnom izgovoru i relativno pravilnom pisanju.
4. NORVEŠKI. Njegova gramatika i sličnosti s engleskim olakšavaju učenje.
5. PORTUGALSKI. Pripada romanskoj skupini jezika i među najlakšima je za govornike engleskog.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
6. RUMUNJSKI. Iako se razlikuje od drugih romanskih jezika, nalazi se u najlakšoj FSI kategoriji.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
7. ŠVEDSKI. Zbog sličnosti u gramatici i vokabularu relativno je pristupačan govornicima engleskog.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
8. FRANCUSKI. Brojne zajedničke riječi s engleskim olakšavaju učenje, iako izgovor može biti zahtjevan.
| Foto: 123RF
9. ŠPANJOLSKI. Jedan od najraširenijih svjetskih jezika, a za njegovo učenje procjenjuje se oko 750 sati nastave.
| Foto: 123RF
10. NJEMAČKI. Nešto zahtjevniji od prethodnih jezika zbog padeža i gramatičkih pravila. Za njegovo učenje potrebno je oko 900 sati nastave.
| Foto: Google
U nastavku pogledajte kojih se 10 jezika ubraja među najteže za učenje.
| Foto: 123RF
1. ARAPSKI. Među najzahtjevnijim je jezicima zbog pisma, gramatičke strukture i razlika između dijalekata.
| Foto: 123RF
2. JAPANSKI. Zahtjevan je zbog složenog sustava pisanja koji uključuje tri vrste znakova.
| Foto: 123RF
3. KOREJSKI. Posebno su zahtjevni gramatička struktura i različite razine pristojnosti u govoru.
| Foto: 123RF
4. MANDARINSKI KINESKI. Tonski izgovor i tisuće znakova predstavljaju velik izazov pri učenju.
| Foto: sehenswerk.com
5. KANTONSKI KINESKI. Složen sustav tonova čini ga jednim od najtežih jezika za govornike engleskog.
| Foto: 123RF
6. RUSKI. Ćirilično pismo, padeži i gramatička pravila zahtijevaju mnogo učenja.
| Foto: 123RF
7. MAĐARSKI. Poznat je po velikom broju padežnih nastavaka i gramatici koja se znatno razlikuje od engleske.
| Foto: Google
8. FINSKI. Zahtjevan je zbog složene gramatike i brojnih padežnih oblika.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
9. POLJSKI. Sedam padeža i zahtjevan izgovor pojedinih glasovnih skupina otežavaju njegovo svladavanje.
10. HRVATSKI. Zbog sedam padeža, gramatičkih pravila i glagolskog vida ubraja se među zahtjevnije jezike. Govornicima engleskog za njegovo je učenje potrebno oko 1100 sati nastave.
| Foto: Jason Wells