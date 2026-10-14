Zahtjevni i savladivi 10 jezika koje je lako naučiti, i 10 najtežih: Evo gdje je hrvatski

Dok se neke jezike može naučiti za oko 600 sati nastave, za najzahtjevnije je potrebno i više od 2000 sati. Američki Institut za vanjsku službu razvrstao je jezike prema težini učenja, uzimajući u obzir gramatiku, izgovor, pismo i sličnosti s drugim jezicima. Koji se jezici smatraju najlakšima, a koji najtežima za učenje i gdje se na toj ljestvici nalazi hrvatski?

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