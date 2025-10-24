Ovih dana će smrdljivi martini još više ulaziti u domove: Evo zašto i kako ih spriječiti

S obzirom da će sljedećih nekoliko dana temperature pasti, možemo očekivati da će smrdljivi martini sve više tražiti toplo mjesto u vašem domu. Uz njih na otvorenom će vas pak gnjaviti i stjenice koje su zbog južine ponovno aktivne.

Inače, smrdljivi martini su kukci porijeklom iz Azije, a u Europi su zabilježeni od početka 2000-tih. Odlikuje ih karakterističan trokutasti oblik na leđima i sposobnost izlučivanja neugodnog, jakog mirisa kada se osjećaju ugroženo.

Smrdljivi martini opet dolaze nepozvani u goste: Evo kako ih se riješiti - usisavač je loša ideja

Iako ne predstavljaju zdravstvenu opasnost i ne grizu ljude, mogu prouzročiti štetu na biljkama i voću u vrtovima, pa su posebno problematični za poljoprivrednike i ljubitelje hortikulture.

Zašto ulaze u kuće?

Smrdljivi martini u naš dom dolaze prvenstveno zbog hladnih dana i zime. Kukci traže topla i suha mjesta gdje mogu prezimiti. Vrata, prozori, ventilacijske rešetke i male pukotine u zidovima idealni su ulazi za njih.

Osim toga, prisutnost biljaka ili voća u blizini doma dodatno ih privlači, jer vole boraviti u blizini biljnog izvora hrane, iako se unutar kuće hrane rijetko.

Kako spriječiti ulazak smrdljivih martina?

Najbolji način borbe protiv smrdljivih martina je prevencija. Evo nekoliko učinkovitih savjeta:

Zatvorite pukotine i prostore oko vrata i prozora. Koristite brtve ili silikonske mase kako biste spriječili ulaz kukcima.



Koristite brtve ili silikonske mase kako biste spriječili ulaz kukcima. Redovito pregledavajte prozore i ventilacijske otvore. Mrežice protiv insekata također su vrlo učinkovite.



Održavajte čistoću okoliša. Uklonite smeće i voće koje pada s drveta jer to privlači insekte.



Uklonite smeće i voće koje pada s drveta jer to privlači insekte. Koristite prirodne repelente. Neke biljke poput lavande, mente ili nevena mogu djelovati kao prirodna zaštita.



Neke biljke poput lavande, mente ili nevena mogu djelovati kao prirodna zaštita. Održavajte temperaturu i vlagu u kući. Smanjenje toplih i vlažnih mjesta unutar doma otežava kukcima da se zadrže.

Zašto ih ne smijemo usisavati?

Jedna od najčešćih pogrešaka je pokušaj uklanjanja smrdljivih martina usisavačem. Ovo je izrazito nepreporučljivo iz nekoliko razloga:

Usisavanjem kukci ispuštaju karakterističan neugodan miris, koji se može proširiti po cijeloj kući.



Mogući su i ostatci mirisa unutar usisavača, što kasnije može uzrokovati stalni neugodan miris prilikom svakog korištenja.

Smrdljivi martini se mogu razmnožavati, pa usisavanje ne uklanja problem trajno, bolje ih je pažljivo ukloniti ručno ili koristiti druge metode poput lijepila ili posuda s vodom.

Što učiniti ako ih pronađete u kući?

Ako pronađete smrdljive martine u kući, važno je reagirati pažljivo kako biste izbjegli širenje njihovog neugodnog mirisa. Najbolje je rukavicama ili papirom oprezno pokupiti kukce i izbaciti ih van, izbjegavajući pritiskanje jer to izaziva ispuštanje karakterističnog mirisa.

Za privremeno zadržavanje možete koristiti ljepljive trake ili posebne kutije dok ih ne iznesete van. Osim toga, redovito pregledavanje doma tijekom jeseni i zime pomoći će vam da pravovremeno uočite i uklonite ove kukce prije nego što ih bude previše.

Smrdljivi martini mogu biti neugodni, ali uz pravovremenu prevenciju i pravilno uklanjanje možete spriječiti da naruše mir i higijenu vašeg doma. Najvažnije je zatvoriti moguće ulaze, koristiti prirodne repelente i nikako ih ne usisavati. Svjesnim i promišljenim pristupom možete minimalizirati kontakt s ovim kukcima, a istovremeno zaštititi i bilje u svom vrtu.

I stjenice napadaju

Sitne male bube kod mnogih grickanjem izazivaju iritaciju kože, svrbež i crvenilo, no nisu opasne. One zapravo ne traže ljude i ne grizu nas da bi se nahranile, već kad se nađu na koži lagano sišu da provjere jesu li na staništu na kojem se mogu nahraniti.

To su mrežasta stjenica platane (Corythuca ciliata) i hrastova mrežasta stjenica (Corythuca arcuata), koje se hrane biljnim sokovima, pa zapravo traže listove platane ili hrasta, pojašnjavaju u Hrvatskom šumarskom institutu.

Bubice ne prenose bolesti, nisu opasne za zdravlje ljudi, samo su dosadne. Nema načina da ih se sustavnije riješimo.

- Poseban je problem to što se bube zavlače ispod lišća, pa ne bi pomoglo nikakvo zaprašivanje odozgo, već bismo ih trebali tretirati odozdo, a tako je zapravo teško očekivati da bi insekticid bio učinkovit - rekao nam je svojedobno dr. Milan Pernek, znanstveni savjetnik u Šumarskom institutu.

Dakle, ako se odlučite tretirati ih treba primijeniti najmanje opasne insekticide.

- Kad je riječ o bubama koje nam ulaze u dom, jedino što možete je zatvarati prozore, odnosno instalirati što gušću mrežicu protiv insekata na onaj prozor koji držite otvorenim radi zračenja te pripaziti kad unosite stvari s balkona ili terase u kuću, kao i s odjećom koju ste nosili u prirodi - tvrdi dr. Milan Pernek. Neke druge vrste zaštite, zapravo, nema.

Dakle, vodite računa da ih ne unesete u dom sa stvarima koje unosite – primjerice rublje koje se sušilo na prozoru, jastučićima koje s terase unosite u kuću, ili stvarima koje su neko vrijeme bile vani. Prije unošenja u kuću prebrišite stvari koje možete vlažnim maramicama za dezinfekciju, dok rublje, jastučiće i slične predmete možete neko vrijeme ostaviti na direktnom suncu.

- Ova vrsta kukca ne voli direktno osunčani prostor i radije se zadržava u sjeni - pojašnjava sugovornik.

Ako imate dio terase koji pred večer zatvarate zavjesom, paravanom, ili roletama, tijekom dana ostavite taj prostor izložen suncu, pa bi i to moglo otjerati bube.

Sve stvari koje unosite u kuću prvo istresite, po mogućnosti što dalje od otvorenih prozora.

Ako ste bili u šetnji prirodom, ili dulje sjedili u vrtu, skinite odjeću i operite ju odmah u mašini, ili ostavite neko vrijeme na direktnom suncu. Dobro je otuširati se i oprati kosu, jer se bube lako mogu zavući u kosu.

Ako se unatoč mjerama predostrožnosti ipak zavuku u kuću, pomoći će usisavanje, s naglaskom na tepihe i tkaninu trosjeda, te brisanje parketa i pločica vlažnom krpom namočenom u vodu, ili uobičajeno sredstvo za čišćenje. Ako vas pojačano grizu u kući, moguće je da su se zavukle u posteljinu, pa je dobro izvući jastuke i posteljinu na sunce i usisati madrace.

Inače, bube će se početi povlačiti s prvim kišama, a zimi se njihova populacija doslovno prepolovi, jer se zavlače pod koru hrasta ili platane, gdje ih pauci - pojedu.

