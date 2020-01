10 ključnih savjeta o obući: Za stopalo nije dobro mijenjati je

Donosimo vam TOP 10 detalja kod obuće koji su važni za zdravlje stopala, a samo za naše čitatelje pripremio ih je ortogen dr. Karlo Obrovac.

1. Potplat

Opća je preporuka da je potplat izrađen od tvrđeg materijala koji sprječava savijanje, te daje podršku, a da je sloj s kojim je stopalo u kontaktu (dakle, unutar cipele) izrađen od mekšeg materijala.

Foto: Christoph Soeder/DPA/PIXSELL

Potplat bi trebao omogućiti da se pritisak koji započinje na peti pomalo prebacuje prema prednjim dijelovima stopala, tako da korak završi kao da ćete se prstima lagano odbaciti i pogurnuti Zemlju prema nazad, dok vi idete prema naprijed.

2. Materijali

Danas postoji čitav niz prirodnih i sintetskih materijala od koji se primjenjuju za izradu unutrašnjeg sloja obuće, koji su u kontaktu sa stopalom. Njihov izbor uvelike ovisi o potrebama pojedine vrste obuće, no svojim svojstvima moraju zadovoljavati više zahtjeva: moraju biti netoksični i hipoalergeni, pomagati u održavanju primjerene temperature i vlažnosti unutrašnjosti te sprječavati rast mikroorganizama. Ne smiju kompromitirati cirkulaciju i osjet i moraju se moći čistiti i dezinficirati.

Foto: OConnor-Arroyo/Press Association/PIXSELL

3. Kad noga klizi, nije dobro

Izbjegavajte situacije u kojima stopala u cipelama ‘kližu’ prema naprijed. To se događa uglavnom kod primjene sintetskih materijala s glatkom površinom, te kod pojedinih kožnih pokrova. Da biste to prevenirali, dolazi u obzir primjena tankih uložaka s elastičnijim pokrovnim materijalom, te nošenja čarapa izrađenih od materijala koji sprječavaju klizanje.

4. Uloške samo ako je nužno

Primjena uložaka bi trebala biti ograničena, odnosno medicinski indicirana. Svakako se oko toga posavjetujte sa stručnjakom, te vodite računa o tome da ih povremeno treba mijenjati. Naime, stručnjak će vam preporučiti uloške s ciljem da se problem sa stopalima s vremenom ublaži i ispravi, pa je važno pratiti stanje i prilagođavati uloške tome.

Foto: Tammie Arroyo/Press Association/PIXSELL

5. Problemi sa stopalima sve češći

Većina uzroka problema sa stopalima koja se susreće u svakodnevnoj praksi može se povezati s uobičajenim problemima koji se vežu uz život u civiliziranim sredinama, od sjedilačkog načina života i neaktivnosti, zatim pretilosti i dijabetesa, pretvrde podloge (odnosno činjenice da sve površine betoniramo), pa do neadekvatne obuće i odjeće, trauma i degenerativnih promjena zglobnih sustava, uslijed neadekvatnih kretnji i opterećenja.

Dakle, u većini razloga, problem je moguće prevenirati promoviranjem svijesti o potrebi za promjenama u životnim navikama.

6. Ortopedski ulošci

Većina obuće nije prilagođena nošenju ortopedskih uložaka, pa ako ih morate nabaviti o tome treba voditi računa. Dobar izbor je obuća koja posjeduje prefabricirani uložak koji se može zamijeniti individualno izrađenim. Bitno je da je podloga na koju se uložak primjenjuje ravna, do blago savijena, glatka, i bez uzdignuća, kako bi uložak cijelom dužinom pristajao uz dno obuće i ne bi se iskrivio, što bi umanjilo njegovu funkciju.

Nažalost, cipele istog broja često odudaraju od standarda, pa vodite računa o tome da uložak prati konturu unutrašnjosti obuće. Vrlo je važno da se ne pomiče u cipeli, jer tako postavljene korekcije nisu na odgovarajućem mjestu. Također, pazite da se prsti ne oslanjaju prejako na njegov rub što može izazvati nastanak bolova, ili pojavu promjena na koži. Mijenjajte ih svakih godinu do godinu i pol, jer može doći do istrošenosti.

7. Nije dobro često mijenjati obuću

Birajte obuću s dobrim karakteristikama za vaš tip stopala i nemojte ju prečesto mijenjati. Naime, stopalo te neurološki i lokomotorni sustav prilagođavaju se obući koja se koristi. Obzirom na to podešavaju se i tuniraju biološki parametri koji naš hod i posturu čine stabilnim i neenergetski učinkovitim.

Nošenje različite vrste obuće u kratkom vremenskom periodu unosi u ovaj sustav šum. On se ne može brzo adaptirati na promjenu, te to ostavlja trag na njegovoj funkciji. Poželjno je stoga da se ne koristi veći broj različitih cipela, te da se prije promjene vrste obuće za drugu aktivnost stopalu dopusti da se odmori.

8. Loše je stalno biti u tenisicama

Mladi koji cijelu godinu ne skidaju tenisice s nogu dosta griješe. Renomirani proizvođači sportske obuće vode računa o tome da je ona primjerena namjeni i većem intenzitetu aktivnosti. Koriste se materijali s odgovarajućim mehaničkim svojstvima, koji su veći dijelom sintetski, a u njima se stopalo značajno više znoji nego u kožnoj obući, što omogućava razvoj bakterija i gljivica.

Foto: Jens Kalaene/DPA/PIXSELL

Osim toga materijali koji se kod takve obuće koriste u izradi đona su porozni te se vremenom mikrobi naseljavaju i u njih. Kako mladi često takvu obuću koriste i za veće tjelesne aktivnosti, kod kojih se njezina svojstva ubrzano gube, kontinuirana upotreba ovakve obuće u svim aktivnostima nije poželjna.

Preporuka je tenisice zamijeniti nakon što se u njima prijeđe okvirno 700 km, kada na njima nastanu oštećenja i nositi ih primarno za vrijeme većih ili specifičnih tjelesnih aktivnosti. Većinu ostalog vremena trebalo bi provoditi u kožnoj obući.

9. Stalno nošenje štikli šteti zdravlju

Žene koje godinama kontinuirano nose jako visoke pete riskiraju puno problema. Spomenimo samo nekoliko: ograničene kretnje u kuku, koljenu i gornjem nožnom zglobu, tegobe s kralježnicom, poremećaj hoda, skraćenje Ahilove tetive, izrazito povećanje opterećenja u prednjem dijelu stopala, s nastankom bolnih stanja, redukcija opterećenja srednjeg dijela stopala, poremećaj i naprezanje tetiva mišića stopala i potkoljenice, poremećaj ravnoteže i povećana mogućnost trauma.

Foto: 24sata/Grafika

10. Vrlo kratko u japankama i klompama

Japanke i klompe nisu dobar izbor za dulje hodanje, kao ni tzv. platform cipele. Premda je u određenim uvjetima (primjerice japanke ljeti, ili klompe u vrtu) nošenje takve obuće opravdano, brojne studije ne idu u prilog njenoj svakodnevnoj upotrebi. Isto se odnosi i na platforma cipele koje imaju debeli đon i onemogućavaju uredan hod, tj. pravilan slijed faza tijekom hoda.

Foto: Getty Images

Štikle nosite kratko i vježbajte prste i mišiće potkoljenice

Štikle nisu zdrava obuća i treba ih nositi što je moguće kraće, te u vrijeme kada ih ne nosimo birati što kvalitetniju i zdraviju obuću. Ako je riječ o niskim ženama koje ih nose iz tog razloga, bolje je izabrati cipele-platforme, koje će podići cijelu nogu, ne samo petu. Naravno, treba voditi računa da to ne budu nestabilne i neudobne cipele, kaže ortoped prim. dr. Ivan Bojanić.

Foto: Zeljko Hladika/24sata/PIXSELL

Žene koje tijekom posla moraju nositi visoke pete, trebale bi raditi pauze. Dobro je imati rezervne cipele i preobuti se kad je to moguće. Druga mogućnost je skidati cipele tijekom pauze i vježbati savijanje prstiju. Tu vježbu dobro je raditi što češće u danu, jer time jačate mišiće i kosti stopala, kaže.

- Nemojte nositi štikle u slobodno vrijeme, čak ni ako imate osjećaj da se noga navikla. Kad nosimo visoke pete skraćuju se stražnji mišići potkonjenice i noga se može navići, no vrlo je važno omogućiti vrijeme da se ti mišići istežu. Zato je dobro raditi vježbe istezanja tijekom dana i na večer, a posebno su korisni pilates i aerobik, ili vožnja (sobnog) bicikla. I trčanje može biti korisno za to, no žene koje imaju višak kilograma radije neka bicikliraju, kako trčanjem ne bi opteretile zglobove, zaključuje.

