Što naša noga voli: Idealna je peta 4 cm, a kupujte ih navečer

Općenito je poželjno da visina pete na obući ne prelazi 40 milimetara, odnosno četiri centimetra, dok bi žene kod kupnje cipela s visokom petom trebale imati na umu pravilo po kojem peta ne bi smjela biti viša od broja cipele, uvećano za 5, u milimetrima. Na primjer, ako žena nosi cipelu broj 39, kad tome dodate 5, zbroj iznosi 44, što znači da visina pete ne bi smjela prelaziti 4,4 centimetra - kaže dr. med. Karlo Obrovac, direktor tvrtke Ortogen, specijalizirane za izradu individualnih sportskih i ortopedskih uložaka uz korištenje napredne CAD/CAM digitalne tehnologije.

- Sve više od toga naglašeno ograničava kretnje u gornjem nožnom zglobu i koljenu, te utječe na preraspodjelu opterećenja. Primjerice, kod obuće s petom do 2 centimetra visine, odnos pritiska na prednji i stražnji dio stopala je 20: 80 posto, dok je kod pete s visinom od 10 centimetara taj omjer obrnut i značajno opterećuje zglobove te dugoročno može dovesti do velikih problema. Možda to nećete osjetiti u mladosti, no kad nakon 20-ak godina nošenja puno viših potpetica zabole koljena, ili kukovi, pa i kralježnica, problem u velikoj mjeri proizlazi iz toga - kaže Obrovac.

I to bi trebalo imati na umu kad vas uhvati želja za novim parom. Naime, kroz stoljeća cipela je bila izuzetno obožavana, a na dvoru je bila kraljica prestiža te je na pijedestalu mode već stoljećima, a danas postaje pravi fetiš - mnoge žene smatraju da cipela, osobito štikli, nikad nije previše.

Iako imamo zdravstveni aspekt obuće, kojeg bi svaka žena trebala biti svjesna, tu je ta neobjašnjiva ljubav prema njima jer mnoge požele biti poput Carrie Bradshaw iz “Seksa i grada” i uživati svaki dan u nekom novom paru blistavih ljepotica.

Prošlo je stoljeće za štiklu bilo izuzetno burno, no preživjela je sva dramatična i sociološka previranja, čak je ni hipiji, ljubitelji udobnosti, nisu uspjeli protjerati iz ormara. Danas je ona zakon kao najjednostavnija salonka te je taj model izuzetno popularan u dnevnoj i večernjoj varijanti.

Jača samopouzdanje i seksepil

Vjernu publiku imaju i štikle sa supertankom potpeticom, iako smo prije nekoliko godina svjedočili povratku blok pete. Ove sezone zato imamo paletu štikli raznolikog dizajna i visine. Poznato je da štikla vizualno nogu čini vitkijom i skladnijom. Zato, kad je riječ o culottes hlačama, suknjama do koljena, pa i dužima, potpetica je uvijek topla preporuka.

Naime, ne mijenja se u njima samo vizura nego i način hoda. Što je viša, hod je zavodljiviji jer tako se tijelo pri pokretu spontano postavlja. Žena zna da je, kad želi zavesti, visoka štikla ono što će joj pomoći u naumu, a mnoge se sređuju kako bi se oraspoložile.

Naime, budući da i odjeća i obuća utječu na raspoloženje i samopouzdanje, jasno je da ćemo se u fenomenalnim štiklama tako i osjećati. I to ima svoje uporište u znanosti, koja ja raznim studijama dokazala da se žene u štikli osjećaju samopouzdanije, a da su u očima muškaraca seksepilnije. Ipak, treba se upoznati sa zdravstvenom stranom svake cipele i potpetice, koja je ključna za udobnost.

- Pri kupnji obuće isprobajte obje cipele i prošetajte po prodavaonici. Ako nisu posve udobne, pogrešno je vjerovati da će se noga prilagoditi - savjetuje ortoped pa nastavlja:



- Konfekcijska obuća izrađuje se prema statističkim modelima, pa udovoljava svim oblicima stopala u nekom broju. Problem je u tome da dužina i orijentacija metatarzalnih kostiju te oblik i veličina drugih anatomskih struktura kod ljudi variraju.

Često postoji i značajna razlika između lijevog i desnog stopala, pa konfekcijski jastučići nisu pravilno pozicionirani, ne prate oblik stopala i mogu više štetiti nego koristiti. Također, posebno je loše ako se obuća počela deformirati na pojedinim mjestima, na primjer oko prvog zgloba na palcu. To je znak da su u tom dijelu anatomske strukture posebno opterećene te se radi o ‘slabim točkama’ za nastanak bolnih stanja i deformacija. Upućuje i na to da oblik obuće nije dobar te da materijali ili druge značajke ne odgovaraju potrebama - kaže.

Tehnologija nove obuće

On je, inače, prvi liječnik obiteljske medicine u Hrvatskoj koji je nakon Medicinskog fakulteta doktorirao na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu, uz obvezu polaganja određenog dijela ispita s tog fakulteta, upravo radi specijalizacije u izradi uložaka.

Tema rada bila je ‘Razvoj numerički upravljanog stroja paralelne kinematičke strukture za izradu ortoza’ i samo je uvod u priču o tome s koliko pažnje u Ortogenu rade ne samo s pacijentima, nego i u istraživanjima i razvoju tehnologije koja se koristi u dijagnostici problema sa stopalima i izradi uložaka.

Obrovac objašnjava kako je tehnologija omogućila puno kvalitetniji 3D otisak stopala, analizu i praćenje promjena te rezultata. U ordinaciji koristi i nekoliko aparata koje je sam osmislio ili nadogradio. U suradnji sa stručnjacima na Strojarskom fakultetu radi na razvoju automatiziranog sustava za izradu individualnih uložaka za obuću, a neka od njegovih rješenja danas koriste i američki podijatri.

- U velikom broju slučajeva ljudi danas obuću kupuju tijekom vikenda, ili nakon poslijepodnevnog odmora, što je jako pogrešno. Obuću uvijek treba kupovati na kraju radnog dana, nakon većih tjelesnih aktivnosti - savjetuje.

Naime, tijekom dana, pogotovo ako dulje hodamo ili stojimo, u noge se slijeva krv i cirkulacija može usporiti, pa one pomalo naotiču i mogu postati za pola broja, pa i do broj veće. Tako cipele koje ste kupili ujutro do navečer mogu postati izrazito neudobne, pa i tijesne.

- Kod većine ljudi postoji razlika u obliku, volumenu i duljini stopala. Naravno, u praksi ne možemo kupiti zasebnu cipelu za lijevo i desno stopalo, pa ih treba kupovati prema stopalu koje je voluminoznije, ili dulje - kaže dr. Obrovac.

Prostor u obući mora biti dovoljno komforan da se slobodno može micati sa svim prstima, a općenito je preporuka da prednji dio obuće treba biti zaobljen i od vrška najduljeg prsta udaljen barem 6 milimetara.

- Obuća nikako ne bi smjela vršiti značajan pritisak na površinu stopala ili prste. Zbog toga bi trebalo izbjegavati cipele sa zašiljenim oblikom prednjeg dijela obuće, jer to pridonosi nastanku deformiteta, posebice u području palca i prstiju, te dovodi do poremećaja hoda sa širim implikacijama - upozorava dr. Obrovac.

Kad isprobavate nove cipele u trgovini, obavezno treba obuti obje i malo prošetati po trgovini, kako biste osjetili odgovara li vam obrada unutrašnje strane potplata. Naime, pogrešno je očekivati da će se noga tome prilagoditi, jer se to najčešće ne događa, pa vam cipele samo nekoliko dana nakon što ste ih kupili mogu postati neudobne.

Kako prepoznati da vam obuća ne odgovara?

- Kako se konfekcijska obuća izrađuje prema statističkim modelima, ona ne udovoljava u cijelosti svim oblicima stopala koji su u datom broju. Problem je u činjenici da duljina i orijentacija metatarzalnih kostiju, te oblik i veličina drugih anatomskih struktura kod ljudi varira. U velikom broju slučajeva postoji i značajna razlika čak i kod lijevog i desnog stopala, pa konfekcijski postavljeni jastučići nisu pravilno pozicionirani, ne prate oblik stopala i često mogu više štetiti nego koristiti, upozorava dr. Obrovac te dodaje kako je problem konfekcijski postavljenih jastučića posebno velik kod konfekcijske proizvodnje dječjih cipelica.

- Oni se često i neracionalno tvornički postavljaju, pa mogu i negativno utjecati na rast i funkciju stopala, upozorava. Zbog toga je u mnogo slučajeva opravdano primijeniti korekcije s ciljem podrške za longitudinalni i transverzalni svod stopala, u obliku uložaka. Druga je mogućnost da nove cipele odnesete kod postolara kako bi ih prilagodio - savjetuje dr. Obrovac.

- Posebno je loše ukoliko se ukaže da se je obuća počela naglašeno deformirati na pojedinim mjestima, poput dijela oko I metatarzofalangealnog zgloba (prvi zglob na palcu, kod kojega se može razviti čukalj). To je znak da su u tom dijelu anatomske strukture posebno opterećene te se radi o predilekcijskim mjestima za nastanak bolnih stanja i deformiteta.

To također upućuje na izbor obuće s neodgovarajućim oblikom, od neprikladnog materijala ili s neodgovarajućim značajkama, često estetskim, poput remenčića, šavova i slično, koji priječe primjerenu prilagodbu obuće obliku stopala - upozorava dr. Obrovac.

Stoga ljudi koji već imaju neke deformacije na kostima stopala posebno trebaju paziti da gornjište obuće u prednjem dijelu bude izrađeno od jednog komada kože, po mogućnosti mekanije i nelakirane, kako bi se tijekom nošenja mogla prilagođavati prema obliku stopala, dodaje.

- Ovdje je prisutan još jedan moment koji se često zapostavlja, a tiče se savijanja potplata u fazi odraza stopala od zemlje. Naime, ako je savijanje naglašeno, gornjište obuće se značajno deformira i vrši pritisak na metatarzofalangealni prijelaz. To dodatno pridonosi kompromitaciji cirkulacije, te kompresiji na živce i u konačnici može dovesti do nastanka izrazito bolnih stanja u prednjem dijelu stopala - upozorava.

Zato je općenita preporuka da potplat treba biti izrađen od tvrđeg materijala, koji sprječava savijanje obuće.

Kome trebaju ulošci?

- U grubo možemo reći da je upotreba uložaka poželjna u osoba koje veliki dio dana provode na nogama, u stajanju ili hodanju, posebice na tvrdim podlogama, ili u aktivnostima koje uključuju nošenje tereta ili veću dinamiku. Također, ako postoje bolna stanja i deformiteti kod kojih primjena adekvatno izrađenih uložaka može doprinijeti da se simptomi smanje ili nestanu, te da se djeluje preventivno na njihov nastanak. Kod takvih je stanja nošenje uložaka medicinski indicirano - pojašnjava.

Naravno, jednako kao i nakon amputacije, trauma, opeklina, kod poremećene periferne cirkulacije, neuropatije, ili aktivnog reumatizma te prisutnosti pojedinih tvorbi. S druge strane, ulošci s drugom namjenom, poput onih za redukciju neugodnih mirisa, koji ponekad mogu i smetati ako se pomaknu u cipeli ili zgužvaju, pa i dovesti do stvaranja žuljeva, najčešće nisu potrebni.

- Primjenom kvalitetne obuće, održavanjem higijene stopala i nošenjem čarapa od kvalitetnih materijala, po potrebi i s dodatkom srebrnih ili bakrenih vlakana, kod stopala koja se naglašeno znoje, ili uz primjenu sode-bikarbone ili ulja čajevca, može se često reducirati razvoj patogena u obući i spriječiti nastanak neugodnih mirisa. Danas u tom smislu postoje i rješenja u vidu UV lampi za dezinfekciju obuće, koje su cjenovno dostupne - savjetuje dr. Obrovac.

Uskoro stroj koji izrađuje individualizirani uložak

Hrvatska bi uskoro mogla imati i prvi stroj za izradu individualiziranih uložaka, u kojem bi svatko tko u novim cipelama želi imati individualizirani uložak za cipele koji odgovara njegovim potrebama do njega mogao doći u samo nekoliko minuta.

- Dovoljno je sjesti, nasloniti noge na podlogu, kako bi aparat uzeo otisak stopala i pričekati nekoliko minuta da vam stroj ‘izbaci’ individualizirani uložak, kaže dr. Obrovac. Prototip stroja već se nalazi na Fakultetu, a nastao je kao rezultat tehnologijskog projekta koji je financirao BICRO (današnji HAMAG BICRO), kaže prof. dr. sc. Toma Udiljak, voditelj Katedre za alatne strojeve.

- Nažalost, stroj je trenutno izvan pogona, jer smo, zbog želje da povećamo brzinu rada, nabavili novo upravljačko računalo stroja. Upravljačko računalo je stiglo, ali zbog niza obaveza u nastavi i projektima nismo pronašli vrijeme da sve ponovo testiramo i pustimo u pogon, kaže profesor Udiljak. No, naši sugovornici vjeruju da bi takav stroj mogao biti zanimljiv kao dodatna ponuda kupcima u velikim trgovačkim centrima ili trgovinama obuće, što bi ljudima omogućilo da obuću u potpunosti prilagode svojim potrebama.

