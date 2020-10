10 lakih i maštovitih načina da napravite drugačiji i finiji pire

Mnogi su navikli praviti pire svaki put na isti način, no to jelo možete unaprijediti na bezbroj načina. Možete dodati avokado za veću kremoznost ili čili papričice za nešto hrabriji okus...

<h2>1. Plavi sir i hrskava ljutika</h2><p>Plavi sir odlično će se otopiti u pireu, a po vrhu možete posuti hrskavu karameliziranu ljutiku.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><h2>2. Češnjak i začini </h2><p>Češnjak i začine u pire dodajte tako što ćete ih prethodno prokuhati u mlijeku ili pomiješati s vrhnjem, koje planirate dodati u pire. Sjetite se prije dodavanja mlijeka ili vrhnja u pire izvaditi veće komade češnjaka.</p><h2>3. Karamelizirani luk i slanina</h2><p>Karamelizirajte luk i prepržite slaninu, zatim ih ubacite u već gotovi pire.</p><h2>4. Batat s javorom</h2><p>Za slatko slanu kombinaciju odaberite slatki krumpir. Ogulite kožu s pečenog batata i dodajte 1/4 šalice javorovog sirupa, 5 žlica maslaca i šalicu kiselog vrhnja. Istucite dok ne dobijete pire pa začinite s 1/2 žličice soli i 1/4 žličice muškatnog oraščića.</p><h2>5. Čili papričice</h2><p>Kremasti krumpir otupljuje bilo kakvu oštru ljutinu paprike, pa umiješajte nekoliko žličica nasjeckanog čilija u pire. </p><h2>6. Složenac od pirea</h2><p>Napravite pire kao i obično pa mu dodajte nekog kremastog sira. Sve prebacite u široku posudu pa na pire stavite cheddar i narezanu slaninu. Stavite u pećnicu dok se sir ne otopi, a zatim po svemu pospite mladog luka i vrhnja.</p><h2>7. Karfiol</h2><p>Ako želite u svoju prehranu ubaciti malo povrća, pokušajte napraviti pire od karfiola ili od kombinacije karfiola i krumpira. </p><p>Karfiol kuhajte na pari dok ne omekša, 12 do 15 minuta. Kuhani karfiol, 1/2 šalice vrhnja, 2 žlice maslaca i po 1/2 žličice soli i papra obradite u procesoru hrane 30 sekundi do 1 minute i pire od karfiola je gotov.</p><h2>8. Pesto</h2><p>Pesto je umak koji se ne kuha, a napravljen je od svježeg bilja, sira i orašastih plodova. Obično se jede s tjesteninom, ali može i s krumpirima. Pesto jednostavno umiješajte u pire i po svemu pospite još i malo parmezana i to je to.</p><h2>9. Avokado i ljutika</h2><p>Avokado će dodati novi nivo kremoznosti vašem pireu, a možete ga dodati i umjesto dijela svog maslaca. Po takvom pireu pospite ljutiku prženu u maslinovom ulju.</p><h2>10. Kiselo vrhnje i vlasac</h2><p>Pire od krumpira s kiselim vrhnjem bogat je sam po sebi i ukusna je alternativa klasičnom maslacu i mlijeku, a nagovještaj oštrine od kiselog vrhnja dobro se slaže s nasjeckanim vlascem, piše <a href="https://www.realsimple.com/food-recipes/cooking-tips-techniques/recipe-upgrades/mashed-potato-upgrades" target="_blank">RealSimple</a>. </p>