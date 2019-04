10 mikronacija diljem svijeta: Tamo žive po svojim pravilima

Zasnivanje vlastite zemlje mnogima zvuči kao san, no neki su kreativci pretvorili svoju fantaziju u pomalo bizarnu stvarnost. Ne priznaju ih nikakve vlade, ali takozvane mikronacije rasprostranjene su diljem svijeta. Neke od njih se sastoje samo od spavaće sobe. Brojna takva mjesta mogu posjetiti i turisti, koji s ponosom skupljaju karte, novac, a ponekad i titulu s ovih neobičnih mjesta.

Freetown Christiania, Kopenhagen, Danska

Jedna od najistaknutijih mikronacija na svijetu, Freetown Christiania u Kopenhagenu proglasila je svoju neovisnost 1971. godine. Oko 1000 ljudi živi u autonomnom 'kvartu' koji je izvor kontroverzi od samog osnivanja.

Foto: Dreamstime

Naime, skupina hipija na početku je 'skvotirala' na u bivšoj vojnoj bazi i proglasila ju "slobodnom zonom". Kanabis se od tada otvoreno prodaje u ulici 'Pusher Street', koja se službeno zove Green Light District, ali vlasti to toleriraju.

Foto: Andrew Babble Grafiti na zgradama pokazuju otvorenost zajednice prema marihuani, a mještani rado pokazuju Christianiju turistima. Mala zajednica ima centar za posjetitelje gdje možete saznati više o povijesti "naroda", vidjeti valutu i markice te zastavu od tri točke. Za ovu neobičnu četvrt u Kopenhagenu kaže se da je druga najpopularnija turistička atrakcija u danskom glavnom gradu, nakon zabavnog parka Tivoli vrtovi.

Foto: Dreamstime Posjetitelji su dobrodošli, ali trebali bi poštivati tri pravila koja su napisana na znaku prilikom ulaska u četvrt: "Zabavite se" i "Nema fotografija ljudi koji prodaju ili puše marihuanu".

Republika Whangamomona, Sjeverni otok, Novi Zeland

Gradić Whangamomona prvi put je naseljen 1895. godine. Nalazi se u seoskom području kod regije Manawatu-Wanganui na Sjevernom otoku na Novom Zelandu. Nakon što je regionalno vijeće 1989. godine izmijenilo granice, frustrirani mještani odbili su sudjelovanje u regiji i proglasili se republikom.

Foto: Peter Florence

Čak su održali i vlastite predsjedničke izbore, a među bivšim predsjednicima su i koza i pudlica. Grad privlači turiste iz cijele zemlje i inozemstva, a proslava dana republike privuče tisuće ljudi.

Republika Kugelmugel, Beč, Austrija

Kuća u obliku kugle smještena u bečkom parku Prater proglašena je republikom 1982. godine nakon spora između umjetnika Edwina Lipburgera i vlasti zbog građevinske dozvole. Kada ju je Lipburger prvi put podigao bez dopuštenja 11 godina ranije u Donjoj Austriji, završio je u zatvoru na deset tjedana.

Foto: Facebook/Republik Kugelmugel U Kugelmugelu se redovito održavaju umjetničke izložbe, čak i nakon smrti osnivača 2015. goodine. Lipburgerov sin Nikolaus drži objekt otvorenim za javnost. Radi se o jedinoj adresi u Republici Kugelmugel.

Carstvo Austenasia, Ujedinjeno Kraljevstvo

Predgrađe u južnom Londonu ima malu naciju koja tvrdi da je neovisna o ostatku Velike Britanije. "Glavni grad" Carstva Austenasije, zasnovanog 2008. godine, nalazi se u Carshaltonu i njime vlada car Jonathan I. On nije sam u borbi za očuvanje neovisnosti - još za 23 nekretnine u Velikoj Britaniji i diljem svijeta tvrdi da su dio njegove mikronacije.

Foto: Facebook/Travelling Northern Ireland Flag Njegov se 'teritorij' prostire diljem Velike Britanije, u sveučilišnom kampusu u Australiji i kućama u SAD-u, Crnoj Gori, Indiji i Alžiru. Austenasia s ponosom izjavljuje da je nacija od 83 stanovnika, a car Jonnathan I. uz prethodnu najavu rado dočekuje znatiželjne posjetitelje svog glavnog grada "Wrythe". Nudi 'austenazijske' kovanice i razglednice kao suvenire.

Veliko vojvodstvo Flandrensis, Antarktika

Mikronacija Veliko Vojvodstvo Flandrensis sastoji se od pet otoka na obali zapadne Antarktike, a stanovnici su zapravo - pingvini. Tvrde da su jedina zemlja na svijetu koja ne želi nikakve ljude na svom terenu, no to ne znači da ne možete postati građanin Flandrensisa.

Foto: Dreamstime To je zajednica koja se proteže kroz 57 zemalja, a pokušava podići svijest o otapanju polarnog leda i zaštititi Antarktiku. Samoproglašeni šef države, veliki vojvoda Niels van Flandrensis, angažira se po pitanjima zaštite okoliša. Ako ste zainteresirani za ulazak u Flandrensis, možete ispuniti online obrazac na njihovoj stranici.

Foto: Facebook/Niels van Flandrensis

Republika Užupis, Vilnius, Litva

Stari grad litvanske prijestolnice Vilnius skriva tajnovito mjesto. Oko jednog kvadratnog kilometra pripada samoproglašenoj Republici Užupis, jednoj od najmanjih na svijetu, koja ima svog predsjednika, ustav, valutu, pa čak i mornaricu koja se sastoji od nekoliko manjih brodova. Svake godine 1. travnja je dan Užupisa, kada stanovnici slave svoju samostalnost.

Foto: InnaFelker

Užupis je mjesto s kućicama u pastelnim bojama koje govore o sovjetskoj prošlosti, s umjetničkim štihom, jer 1997. godine ga je zapravo i osnovala skupina lokalnih umjetnika.

Foto: Dreamstime Simbol Užupisa je "Sveta ruka", plava ruka s rupom u sredini, što znači da je nepotkupljiva. U kreativnoj zajednici mikronacije redovito se održavaju modni festivali, koncerti, izložbe i poetski skupovi.

Foto: Dreamstime

Kraljevstvo Talossa, Milwaukee, SAD

Robert Ben Madison, tada 14-godišnji stanovnik Milwaukeea, proglasio je 1979. godine, svoju spavaću sobu u svojoj kući suverenom državom i objavio da je to Kraljevina Talossa. Osmislio je zastavu, valutu, zakonodavstvo, pa čak i svoj jezik Talossan, s leksikonom od više od 35.000 riječi.

Foto: Facebook/Kingdom of Talossa

Iako Madisonova mikronacija i danas postoji, on više nije dio toga. Nakon što je u 90-ima dobilo velik publicitet, Talossino kraljevstvo, koje se prije sastojalo od samo nekoliko građana iz Milwaukeea, razvilo se u veliku internetsku zajednicu. Madison je 'abdicirao' 2005. godine. Sada zajednicom vlada Kralj John, a član možete poslati slanjem pisma talosanskom ministru unutarnjih poslova.

Nacija nebeskog prostora, Svemir

Možda zvuči megalomanski, no ova mikronacija koju je zasnovao stanovnik Illinoisa James T. Mangan obuhvaća cijeli svemir. Ekscentrični autor je 1949. u ime čovječanstva proglasio takozvanom 'nacijom nebeskog prostora' SAD, Sovjetski Savez, Ujedinjeno Kraljevstvu i Ujedinjene narode, tako da niti jedna zemlja nikada ne može uspostaviti političku dominaciju u svemiru.

Foto: Dreamstime Mangan se dugo godina bavio promicanjem 'Celestije'. 1959. je godine tvrdio da ima gotovo 20.000 članova, pa se čak i prijavio za članstvo u Ujedinjenim narodima. Mikronacija je oslabjela njegovom smrću 1970. godine, unatoč tome što još uvijek djeluje na internetu. Osim samog svemira, od njegove su nacije ostale rijetke kovanice, 'Celestoni' i putovnice izdane u ime Celestije iz 50-ih i 60-ih godina.

Kneževina rijeke Hutt, blizu Northamptona, Australija

Posjetitelje Kneževine rijeke Hutt u zapadnoj Australiji dočekuje velika bista njenog osnivača, nedavno preminulog princa Leonarda od Hutta. Leonard Casley je 1970. Godine proglasio je svojih 29 četvornih kilometara nezavisnim od Australije - tako je prosvjedovao protiv kvota proizvodnje pšenice. Navodno je odbio platiti samo jedan dolar poreza sve do svoje smrti u 93. godini u veljači ove godine. Unatoč tome što je udaljena gotovo 600 kilometra od Pertha i do nje vodi dugačak zemljani put, više od 40.000 turista svake godine stiže do samoproglašene neovisne zemlje.

Foto: Dreamstime

Za prelazak granice Kneževine, posjetiteljima treba 'viza' od 27 kuna. U "Vladinim uredima", u kojima se nalazi pošta Kneževine rijeke Hutt, izdaju se markice i novčići s kraljevskom obitelji. Kao i kod mnogih mikronacija, pristaše mogu podnijeti zahtjev da postanu građani. Međutim, taj je proces postao toliko popularan da je Kneževina rijeke Hutt privremeno zatvorena, dok nacionalna vlada dovršava "projekt proširenja infrastrukture".

Foto: Dreamstime Rijeka Hutt, koja se sastoji od 23 stanovnika i 14.000 građama u inozemstvu, također ima i svoju zastavu koja se vijori iznad glavnog grada Naina. Sada je vladar sin princa Leonard, princ Graeme, koji je obećao da će nastaviti s nacijom.

Kraljevstvo Tavolara, Sardinija, Italija

Ne čine sve mikronacije zajednice koje potiču droge ili zgrade čudnog oblika. Na prekrasnom otoku na sjeveroistočnoj obali Sardinije nalazi se najmanje samoproglašeno kraljevstvo na svijetu. Otočani Tavolare proglasili su neovisnost na području današnje Italije još 1800-ih, a 200 godina kasnije još uvijek imaju kralja na prijestolju, piše MSN.

Foto: Dreamstime

Kraljevstvom je vladala obitelji Bertoleoni od početka. Oni su nekada bili jedini stanovnici otoka Tavolara, jer je napušten 1730-ih zbog piratstva. Grob njegovog osnivača Paola I. još se uvijek može vidjeti na otočkom groblju.

Foto: Facebook/Ristorante da Tonino Re di Tavolara Kralj i bivši ribar Antonio "Tonino" Bertoleon, koji 25 godina vlada Tavolarom, pozdravlja posjetitelje raširenih ruku i poslužuje jela svoje zemlje u Restoranu da Tonino Re di Tavolara, koji je ujedno i jedini.

Foto: Facebook/Ristorante da Tonino Re di Tavolara

Tavolara je smješten nedaleko od Costa Smeralde u Sardiniji popularno je ronilačko odredište s prekrasnim plažama.

