Dnevni horoskop za četvrtak 26. veljače: Riba je brzopleta, Lav priča vrlo ohrabrujuće...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Željni ste druženja pa ćete se od mobitela rijetko odvajati. U tren oka ćete složiti ekipu i dogovoriti izlazak. Dobre organizatorske sposobnosti iskazat ćete i na poslu. Ljubavni će život biti prepun strastvenih zagrljaja, a entuzijazam oko nekih zajedničkih planova obostran. Samce će privući osoba dinamična karaktera.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Odličnu koncentraciju iskoristite za ostvarivanje ciljeva. Bit ćete pozitivni prema okolini, a svoj temperament znat ćete iskoristiti u pravim trenucima. Ljubavni život vam je stabilan, no nedostaje vam više uzbuđenja. Kada je riječ o novcu bit će zastoja, ali će vas iznenaditi brzina kojom će se riješiti neki vaš pravni problem.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Ostavljat ćete dojam na druge i energično zastupati stavove. Bit ćete spretni i poduzetni pa ćete udariti temelje planiranim aktivnostima. Za ljubav ćete biti potpuno otvoreni i partneru iskazati osjećaje. Ljubomora i nerazumijevanje će nestati. Uživat ćete u zajedničkim izlascima i druženju s prijateljima.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 3

Razmišljat ćete o prošlosti i sjetnim uspomenama. Nije isključen susret s nekim koga niste godinama vidjeli. Intuicija će vam biti istaknuta – iskoristite je da biste dokučili što muči simpatiju, partnera. Žrtvovat ćete se i odricati da bi drugome bilo bolje. Ne dopustite da vam sruši samopouzdanje netko tko vam nije sklon.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Većina događanja bit će usmjerena na vaš poslovni život. Dobar Mjesečev utjecaj proširit će vaše interese i činiti vas srdačnima u obraćanju drugima. Gledajući svjetliju stranu neke situacije ili događaja, govorit ćete vrlo ohrabrujuće i time lakše ostvarivati svoje zamisli. Veselit će vas posjet prijatelja ili izlazak s djecom.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Dan vam promiče u telefoniranju i razgovorima. Mogli biste sudjelovati u problemima rodbine vašeg partnera i kao neutralna strana dati im nekoliko mudrih savjeta. Osjećate li razdražljivost, pomoglo bi bavljenje manje zahtjevnim sportom koji će vas osloboditi viška energije. Budite oprezni u prometu, osobito ako putujete.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Razmjena ideja i poticajni razgovori, bit će područje koje će vas privlačiti. Vaš energičan pristup bit će simpatičan i nimalo neće djelovati iritantno. Slobodnima će dan uljepšati telefonski razgovor sa simpatijom koja živi u drugom gradu. S novcem postupajte opreznije. Ekonomičnije raspodijelite prihode kako biste izbjegli posudbe.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Od vas će se očekivati da se posvetite rješavanju situacija koje biste radije izbjegli. Rodbina ili ukućani prouzročit će vam troškove. Zbog toga ćete biti neraspoloženi, razmišljajući kako pokriti nastali minus na računu. Sa zdravljem nemate teškoća, no današnja zbivanja mogla bi potencirati tjeskobu ili glavobolju.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Lako ćete sklapati nove kontakte i započinjati razgovore. Očekuju vas raznovrsne zgode, a neka će biti povezana s ljubavnim iskustvima. Osjećate li se umorno i bezvoljno, pravi je trenutak da počnete vježbati, podvrgnete se masaži ili novom frizurom popravite raspoloženje. Ne dajte se isprovocirati mrzovoljnim licima sugovornika.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 4

Branit ćete se od partnerovih kritika koje će biti plod njegova straha da vas ne izgubi. Otvorenije iskažite svoje osjećaje, možda ga to umiri. Smetat će vas neravnopravni odnosi na poslu. Pojedinci će imati manje znanja i iskustva od vas, a uživat će povoljniji status do strane šefova. Vrijeme je da se izborite za sebe.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Iskoristite kreativnu energiju za pisanje, usavršavanje te za finaliziranje ideja. Moguće je putovanje u inozemstvo, ili rad na terenu. Odlično ćete se snalaziti u problematičnim situacijama. Ako ste skloni igrama na sreću, mogli biste imati uspjeha. Zahvaljujući dobrom slaganju s partnerom, maštat ćete o zajedničkom životu i obitelji.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

U procjeni okolnosti, ali i vlastitih mogućnosti nedostajat će vam objektivnosti. Bit ćete brzopleti i površni. Odradit ćete poslove i dogovore na silu i jedva čekati da dođete kući. Samci bi se mogli upustiti u flert s osobom koja nije njihov tip. Nešto će vas k njoj privlačiti, nešto i odbijati pa ni sami nećete znati što vam je činiti.