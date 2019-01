10 načina na koje bi se brakovi s godinama trebali razvijati...

Interesi i vrijednosti koje dijele često zbližavaju ljude, a neke stvari u vezama, poput romantike ili komunikacije, često ostaju iste bez obzira na to koliko dugo su ljudi skupa. No neke se stvari ipak mijenjaju, a i trebale bi. Poticanje promjena u braku pomaže da se lakše priviknete na određene faze zajedničkog života, a na njih ćete se, kažu stručnjaci, lakše priviknuti u paru.

1. U 20-ima - Budite otvoreni i precizni oko toga kako se vidite u budućnosti

Vjerojatno svi s partnerom još prije braka razgovaraju o tome gdje bi živjeli, bi li imali djece ili kako bi trošili novac. No nemojte se dugo vremena susprezati da otvoreno kažete partneru kakvi su vam planovi - pa ako se npr. planirate vratiti na fakultet provjerite kakvo je njegovo/njeno mišljenje o tome jer, kako kaže bračna i obiteljska savjetnica Lisa Bahar, ako niste otvoreni u vezi svojih želja, partner će vam brzo početi zamjerati.

2. U 20-ima - Jasno recite što vam smeta

Ako ste oboje naviknuti raditi stvari po svom, problemi mogu brzo doći. Kako kaže stručnjak za veze i autor knjige 'Ženin problem... Je muškarac' (The Problem with Women ... Is Men) Charles J. Orlando, problemi se ne rješavaju sami već se razgovorom treba vratiti na pravi put.

- Kad počnete razgovarati svatko od vas bi trebao reći svoj stav pa zajedno možete doći do rješenja koje vam odgovara - savjetuje stručnjakinja za seks i veze i profesorica psihijatrije na 'Presbyterian Hospital Weill-Cornell School of Medicine' u New Yorku dr. Gail Saltz.

3. U 30-ima - Prilagodite svoje planove

Kako dolaze djeca i karijere, može vam se učiniti da ni vaši, a ni snovi vašeg supružnika više nisu tako bitni.

- Ne postoji brzi način za suočiti se s promjenama - kaže dr. Saltz i dodaje da 'zajedno kao par sjednete i razmotrite situaciju te odvažete što je za svakoga od vas najvažnije u ovoj fazi života'.

4. U 30-ima - Uživajte u seksu

Budući da u 30-ima napokon znate što želite u krevetu, uživajte u bliskosti koju možete imati sa supružnikom.

- Ljubite se kao da se ljubite zadnji put, a dok vodite ljubav napomenite da bez nje ili njega 'nikada ne biste bili potpuna osoba' - savjetuje Orlando koji napominje i da se, iako je sve teže pronaći vrijeme za seks, čekanje isplati.

5. U 40. ima - Budite partneri u roditeljstvu

Prema stručnjaku za veze i profesoru sociologije na 'University of Washington' u Seattleu dr. Pepper Schwartz, mnogim parovima u ovim godinama djeca u pubertetu mogu 'otežati život'.

- Oni će brzo primijetiti ako se oko nečega ne slažete i za tren će vas okrenuti jedno protiv drugoga - upozorava dr. Schwartz i savjetuje da 'ujedinite snage'.

- Potrudite se da u roditeljstvu ostanete ustrajni zajedno, a prije nego donesete bilo koju veću odluku savjetujte se sa supružnikom - zaključuje.

6. U 40-ima - Zaštite svoj brak

Dok gledate djecu u tinejdžerskim godinama kako odrastaju, možda ćete se podsjetiti svega što vama samima više nije dostupno poput izlazaka, seksa s novom osobom ili izbora karijere, kaže dr. Saltz i upozorava da je ovo posebno osjetljivo vrijeme za bračne parove; kad djeca postaju neovisna, a vi se osjećate kao da vas brak u svemu koči. Preporučuje da u to vrijeme sa supružnikom otputujete na odmor, ali i da izbjegavate situacije koje su poželjnije za samce.

- Ako to znači da odbijete piće s kolegom/kolegicom s posla, odbijte - savjetuje dr. Saltz.

7. U 50-ima - Razmislite o terapiji

Razgovor sa supružnikom će vam se sada vjerojatno činiti teži nego ikad, pogotovo ako je odgoj djece 'zakočio' vaš razvoj kao bračnog para.

- Ljudi u braku ne prestanu pričati, prestanu slušati - kaže Orlando i ističe da 'slušanje s empatijom i bez osuda eliminira moguće probleme'. No ako ni to što saslušate jedan drugoga nije dovoljno, treća strana bi mogla pomoći, napominje Bahar, pogotovo ako su u pitanju problemi oko kojih brakovi pucaju.

- Više niste isti kao kad ste se tek vjenčali, a terapeut vam može pomoći da opet pronađete zajedničke interese i vrijednosti - kaže.

8. U 50-ima - Priviknite se na novi život

Vaše je novo, prazno gnijezdo vjerojatno puno nesklada, a ovo je faza života kada se ljudi najčešće razvode, upozorava dr Dr. Saltz i objašnjava da su oba roditelja često toliko zaokupirana djecom da nakon što ona odu ne prepoznaju svog supružnika i pitaju se 'Tko je ta osoba'.

- Pričajte o zajedničkim osjećajima i povežite se na drugim nivoima - savjetuje dr. Dr. Saltz koji kaže da pronađete zajedničke aktivnosti koje ne uključuju djecu, poput šetnji ili sata kuhanja.

9. U 60-ima i 70-ima - Razmislite o umirovljenju

Zapitajte se je li vam brak sretan i jeste li na poslu sretni. Ako je vrijeme za umirovljenje razmislite kako ćete organizirati sve slobodno vrijeme, jer ne podnose svi jednako toliko zajedničkog vremena sa supružnikom.

- Ako i morate u mirovinu, razmislite o tome da radite nešto što vas stimulira mentalno, ali i zbog čega nećete biti kod kuće stalno. Jer razgovor o tome kako je svakome prošao dan sa supružnikom ima svoje čari - napominje dr. Saltz.

10. U 60-ima i 70-ima - Vratite bliskost

Kako kaže dr. Schwartz, mnogi parovi nakon više desetljeća zajedničkog života postaju romantični, no oni stvarno sretni se nikad ne prestaju spontano ljubiti i držati za ruke.

- Budite jedni od tih, pokazujte jedan drugome naklonost cijelo vrijeme, a ako je takvo ponašanje odavno prestalo, sada ga obnovite - savjetuje.

