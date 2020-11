10 načina na koje vas partner može varati, a da to nije seks

Emocionalno prevare često su mnogo perfidnije jer se teže uoče, no mogu boljeti čak i gore od onih seksualnih zbog još goreg manjka odanosti, količine laži, svjesnog egoizma partnera i krajnje povrijeđenosti

<p>Kad pomislimo na varanje u braku, automatski pomislimo na izvanbračne afere. Kad poznanik objavi da je njegov brak gotov, prvo što se pitamo je 'tko je od njih dvoje varao'. </p><p>Ali ono što ne razmatramo jest mnoštvo načina na koje se nelojalnost uvuče u brak uzrokujući jednako razaranje.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Testira odanost muškaraca online</strong></p><p>Partner vas može prevariti, a da nema spolnih odnosa s bilo kim drugim. Nelojalnost u braku oblik je varanja i ne radi se o seksu; to se zove emocionalno varanje.</p><h2>10 znakova da vas emocionalno vara</h2><p>Emocionalno varanje je zapravo spora, bračna smrt. Ako je seksualna prevara poput metka u srce, dosljedna nelojalnost je poput strijele u leđima, piše <a href="https://www.yourtango.com/2015282679/10-serious-ways-hes-cheating-you-no-sex-included">Your Tango</a>.</p><h2>1. Govori o vama iza vaših leđa</h2><p>Kako znati? Postoje suptilne promjene u ljudima oko vas. Bez obzira jesu li to prijatelji, njegovi suradnici ili njegova obitelj, primijetite postupnu promjenu u njihovom stavu prema vama.</p><p>Možda će se početi odnositi prema vama s manje poštovanja i više sarkazma. Oni mogu početi pokazivati ​​znakove neopravdane agresije prema vama. Zbunjeni ste jer ste nekada imali korektne odnose s ovim čovjekom (ljudima).</p><p>To niste vi krivi; to je siguran znak da netko govori o vama iza vaših leđa.</p><h2>2. Prokocka obiteljski novac</h2><p>Njegova navika kockanja postala je hobi. Nemate pojma koliko se novca zapravo gubi u crnoj rupi njegove kockarske navike. Tko zna koliko vremena provodi kockajući se, na primjer, kartajući, kladeći se na sportske događaje i slično.</p><p>Evo u čemu je stvar. Kocka se s vašom i dječjom budućnosti. Teško postoji nešto nelojalnije od toga.</p><h2>3. Donosi jednostrane odluke</h2><p>Je li vaš partner ikada donio važnu odluku koja utječe na cijelu obitelj, bez savjetovanja s vama? </p><p>Naravno, to se ne tiče banalnosti poput toga što ćete jesti za ručak, no sve veće od toga - od odabira mjesta za odmor, dogovora o odgoju te broju djece, karijernih pitanja, kupnje stvari poput novog automobila i svega sličnog, stvar je dogovora ravnopravnih supružnika. Ako toga nema, odnosno jedna strana donosi jednostrane odluke, to je čin emocionalne izdaje braka i partnerstva te krajnji egoizam.</p><h2>4. Pridaje veću važnost svojim prijateljima, poslu ili poznanicima</h2><p>Dakle, ako imate mogućnost izbora, a vaš suprug često bira druge ljude ili događaje umjesto vas, samo je pitanje vremena kada ćete se osjećati prevarenima. Posebno je zabrinjavajuće ako je povodljiv i želi impresionirati druge, ostavljajući vas u prašini njegovih odluka.</p><h2>5. Nestaje bez riječi</h2><p>Situacija u kojoj jedan partner demonstrativno odlazi nakon svađe, ne želi se javiti na telefon, nema namjere obavijestiti vas kad se vraća i slično - dokaz je njegovog egoizma te toga da svoja raspoloženja i ljutnju ne zna kontrolirati, odnosno smatra sebe bitnijim od vas i cjelokupne situacije. To je definitivno znak nedostatka odanosti.</p><h2>6. U društvu otkriva neugodne stvari o vama</h2><p>Svatko od nas ima neke stvari koje ne želi dijeliti s drugima, a posljednje što nam treba je da onaj kome bi trebali najviše vjerovati - partner, na taj način izdaje naše povjerenje. </p><p>Možda to čini da bi se izgradio na vaš račun ili bio duhovit - no bez obzira na razlog, vi ste onaj tko je izložen. Nije li to povreda povjerenja?</p><h2>7. Provodi vrijeme s ljudima koje ne poznajete</h2><p>Naravno, svi imamo neke prijatelje s kojima naš supružnik nije povezan. Ne kažemo da osoba ne bi trebala imati svoje prijatelje, međutim ako se vaš supružnik trudi držati vas odvojenim od te osobe, to je crvena zastava. Možda nešto skriva od vas.</p><h2>8. Često krši obećanja</h2><p>Pronalazi razloge zašto nije uspio učiniti nešto što je obećao. Cijelo vrijeme. To bi mogle biti male stvari ili velike stvari, ali u svakom slučaju, osjećate se prevareno. Radnje ili nedostatak istih, govore više od riječi i to je činjenica.</p><h2>9. Njegov je posao nejasan</h2><p>Njegovi su poslovni suradnici, sastanci i putovanja izvan grada nejasni. Ako s vama na bilo koji način ne razgovara o svom poslu, što skriva? Osim toga, ovo bi se moglo odnositi i na druge tajne.</p><p>Iako nije neprirodno imati neke tajne, ne biste trebali osjećati da je vaš supružnik potpuna zagonetka.</p><h2>10. On je ovisnik</h2><p>Ima ovisnost o bilo čemu od sljedećeg: drogama, alkoholu, kockanju, igricama, pornografiji ili poslu. Ovisnost je ovisniku uvijek na prvom mjestu po cijenu svega i svih ostalih. Ovisnik izdaje povjerenje i nelojalan je prema najbližima. Iako se to u nekim slučajevima može prevladati, često supružnik i voljeni stvarno pate.</p><h2>Vjernost i odanost nemaju samo veze sa seksom</h2><p>Dakle, varanje i nelojalnost ipak nisu uvijek zbog seksa. Ne možemo reći 'bio je pristojan čovjek jer nije švrljao'. Ne, jer ako radi bilo koju od ovih 10 stvari, vara. Vara vas zbog vašeg povjerenja, vjere i prijateljstva. Nelojalnost je jedan od najsuptilnijih, a najokrutnijih načina na koji supružnik vara.</p>