Muškarci priznali: 10 stvari koje će najviše zamjeriti partnerici

Većina njih će šutjeti sve dok 'voda ne dođe do grla' i nakupe se problemi u vezi, no muškarce iznimno frustrira manipulacija seksom, ako ga tretira kao dijete, upliće prijateljice u njihove probleme, odlučuje bez njega...

<p>Čak niti najsretniji brakovi nisu imuni na povremene konflikte, a iako su žene češće te koje se otvoreno žale prijateljicama na probleme s mužem, postoje stvari koje i muškarci zamjeraju svojim boljim polovicama. Među najčešćim muškim zamjerkama je način na koji partnerica inicira svađu kao i ne fer svađanje. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Deda Toni savjetuje kako zavesti ženu</strong></p><h2>1. "Udara ispod pojasa"</h2><p>- Žene su u raspravama često impulzivnije i udaraju ispod pojasa, a umjesto argumenata koriste osobne uvrede te koriste izraze "ti nikad" ili "ti uvijek" - kaže bračni savjetnik dr. Bob Navarra za <a href="http://shine.yahoo.com/love-sex/10-biggest-reasons-men-resent-wives-143100288.html" rel="" title="">Yahoo Shine</a>.</p><p>On svojim klijentima savjetuje da u svađama koriste "ja" rečenice koje izazivaju manje tenzija te bolje opisuju kako se stvarno osjećamo bez zamjeranja.</p><h2>2. Tretira ga kao dijete</h2><p>Velik broj žena nerijetko padne u zamku roditeljskog pristupa prema mužu, osobito u područjima za koje smatra kako ga na neki način treba "preodgojiti".</p><p>- Žena muškarcu narušava samopouzdanje ako razgovara s njim kao što bi razgovarala s neposlušnim djetetom - ističe Navarra.</p><p>Važno je da obje strane shvate kako je temelj dobrog braka ravnopravan odnos, a ako ne poštujemo svog partnera sada, nećemo ga poštovati ni nakon što ga pokušamo promijeniti. Zamjerke oko partnerovog ponašanja treba iznositi promišljeno, na isti način kao što bismo sami voljeli da ih nama kažu.</p><h2>3. Upliće druge ljude u brak</h2><p>Žene znatno češće nego muškarci razgovaraju s bliskim ljudima o svojim odnosima i konzultiraju se oko ljubavnih problema, posebno s prijateljicama. Ti uobičajeni ženski razgovori često su izvor frustracija za muškarce, koji osjećaju da im drugi previše zadiru u intimu. Većina muškaraca smatra da ono što se događa u njihovoj sobi treba ostati u toj sobi, bilo da je riječ o seksu ili prljavim čarapama. </p><p>- Nema ništa loše u povjeravanju prijateljici, no pokušajte to činiti diskretno, a ne pred vašim partnerom jer će on osjećati da je na meti kritika - savjetuje Navarro.</p><h2>4. Nezahvalne žene</h2><p>Iako muškarci za razliku od žena rijetko otvoreno traže da im se iskaže zahvalnost, ipak žele redovite pohvale. To godi njihovom egu, ali i pokazuje da cijenite ono što čini za vas, vaš dom ili obitelj. Iako se većina tih stvari trebaju podrazumijevati, ipak će lakše napraviti što tražite ako nakon toga primijetite što je napravio.</p><h2>5. Manipulira uskraćivanjem seksa</h2><p>Dok je ženama općenito potreban osjećaj emocionalne bliskosti za seks, muškarci takvu bliskost izražavaju kroz sam seks, smatra Marla Taviano, autorica knjige "Je li seks jedino o čemu oni razmišljaju".</p><p>Nakon što ona odbije seks, on se osjeća emocionalno ucijenjeno, a seks prestaje biti čin bliskosti već način nadmudrivanja. </p><h2>6. Želi ga promijeniti</h2><p>Problem se javlja ako žene brak doživljavaju kao prijelomnicu nakon koje muža mogu oblikovati prema svojim zamislima.</p><p>- Naravno da se u braku prioriteti mijenjaju, osobito ako imate djecu. To znači da ćete oboje morati postati odgovorniji, no ne očekujte da će zbog toga vaš muž prestati voljeti nogomet ili odustati od druženja s dečkima - kaže bračna savjetnica Anne Ziff.</p><p>Ističe kako bi se parovi trebali dobro upoznati prije braka te tek nakon što zaključe da će biti sretni s partnerovim trenutnim ponašanjem za cijeli život, biti sigurni da žele brak.</p><h2>7. Kritiziranje njegovih odgojnih metoda</h2><p>Majke i očevi najčešće imaju drugačiji pristup u odgoju, no to ne znači nužno da je ijedan od tih stilova bolji od drugog. Brojne studije pokazuju da je za razvoj osobnosti ključan odnos sastavljen od igre ali i strogih pravila koja uspostavljaju očevi.</p><h2>8. Ljubomorni ispadi</h2><p>Muškarci su vizualna bića i tipičan heteroseksualni muškarac sigurno će primijetiti zgodnu ženu u blizini. </p><p>- Žene to trebaju razumjeti i ne shvaćati osobno, sve dok se partner prema njoj odnosi s poštovanjem te svoje zanimanje iskazuje u razumnoj mjeri - smatra dr. Vagdevi Meunier.</p><p>Ističe kako bi žene i same trebale uživati u pogled na pripadnike jačeg spola, ali i znati da ne postoji veći neprijatelj ljubavi od prekomjerne ljubomore koja guši partnera.</p><h2>9. Odlučivanje bez njega</h2><p>Financijski problemi najveći su uzročnik bračnih nesuglasica, čak i kod onih najimućnijih. Problem se javlja zbog individualnog trošenja kao i manjka dogovora oko stvari u koje će se uložiti.</p><p>- Žene ne trebaju konzultirati muškarca oko maskare koju će kupiti, ali je poželjno da se oko uplaćivanja ljetovanja ili bilo koje veće kupnje zajednički dogovaraju - kaže Taviano.</p><h2>10. Očekivanje trenutnog oprosta nakon isprike</h2><p>Trenutačni oprost i zaboravljanje neugodne situacije kod muškaraca se ništa brže ne razvijaju nego kod žena. Ni njima "oprosti" često nije dovoljno da bi se situacija odmah izgladila.</p><p>- Pružite parteru priliku da se smiri i ne očekuje da bude robot kojemu preko prekidača možete uključivati i isključivati emocije - kaže dr. Meunier.</p>