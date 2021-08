Bez obzira je li riječ o poznatijim destinacijama ili skrivenim biserima manjih odredišta, na svijetu postoje mjesta koja će vas već na prvi pogled očarati svojim šarmom, osobito šarenilom boja koje će vam odmah razvedriti dan.

BestLifeOnline odabrao je najšarenije gradove svijeta u koje ćete se zaljubiti već na prvi pogled.

1. Nyhavn, Danska

Nekad komercijalna luka u Kopenhagenu koja je privlačila moreplovce, Nyhavn je danas turističko odredište koje iza šarenih fasada kuća krije restorane i kafiće.

Djeluje gotovo nestvarno, pa se čak i Hans Christian Andresen oduševio šarmom ovog grada u kojem je živio u čak tri različite kuće koje je koristio kao inspiraciju za svoje bajke.

2. Chefchaouen, Maroko

Smješten na obroncima planina sjevernog Maroka, ovaj gradić krije pravi labirint uličica obasjanih plavom bojom. Postoji mnogo teorija o tome zašto su stanovnici grad pobojali u plavo, od toga da je riječ o drevnom običaju Židova, načinu na koji tjeraju komarce ili bi plave ulice trebale predstavljati morsko plavetnilo, no prava istina ovog marokanskog bisera ostaje tajna.

3. Guanajuato, Meksiko

Grad koji je okružio nekadašnje rudnike srebra obrubljuju planine Sierra de Guanajuato. Bogat poviješću, arhitekturom i, naravno, bojom, ovaj se gradić smatra najromantičnijom destinacijom u Meksiku.

Ondje možete prošetati po uskim uličicama ili istraživati tunele koji su nekad bili dio rijeke.

4. Cinque Terre, Italija

Cinque Terre sastoji se od pet enklava uz more koje izgledaju poput duge iznad litica. Svaka od tih zajednica ima poseban šarm i do nje se može stazama za šetnju, kao što je popularna Via dell'Amore koja spaja Riomaggiore i Manarolu. Također, do svakog naselja može se i brodićem.

5. Nassau, Bahami

Od nježnih pastelnih boja do jarkih tropskih nijansi, kuće na Bahamima su sve samo ne dosadne. Ipak, nisu samo privatni domovi oni koji uživaju u bojama.

Otkriva to put do Trga Parlamenta gdje su se smjestili Senat, Vrhovni sud i skupština u snažnim ružičastim nijansama.

6. Bo Kaap, Južnoafrička Republika

Putovanje do Bo Kaapa kompleksno je zbog čestih promjena imena, ali i zbog bogate kulturne povijesti koja uključuje gradnju prve džamije u Južnoj Africi te uspješnu borbu protiv apartheida. Svijetle fasade kriju povijesni značaj, ali i nude dugotrajno sjećanje na nezaboravne trenutke.

7. Valparaiso, Čile

Najkreativniji grad u Južnoj Americi gleda na ocean, a umjetnost ondje živi na svakom uglu. Bezbrojni murali na stambenim i poslovnim zgradama kao i privatne kuće svojim bojama pretvorile su ovo mjesto u pravi biser, pa ga zato i zovu Biserom Pacifika.

8. Guatapé, Kolumbija

Riječ je o najšarenijem gradu u Kolumbiji u koji su stanovnici prelili svu svoju kreativnost. Odvažne kombinacije boja nalaze se na gotovo svakom zidu.

9. Menton, Francuska

Ovaj biser francuske rivijere nalazi se na granici s Italijom i točno je na pola puta između Pariza i Rima. Smješten između planinskog lanca i mora, odiše vibracijama koje se znatno razlikuju od onih u Cannesu ili Monte Carlu. Umjesto blještavila i glamura, nudi autentičnije iskustvo i tople nijanse uredno poredanih zgrada.

10. Vroclav, Poljska

Najveći grad na zapadu Poljske, u originalu Wrocław, dom je najimpresivnijih srednjovjekovnih trgova Europe. Gotovo 70 posto urbanog područja stradalo je u tijekom Drugog svjetskog rata, a većinu trgova su nakon 1945. godine obnavljali kako bi im vratili prijašnji sjaj. Kontrastne boje restorana i kuća koje omeđuju trgove odraz su kreativne kulture.