10 nevjerojatnih činjenica o mozgu koje sigurno ne znate

Akademkinja, profesorica i neurologinja Vida Demarin otkrila nam je zanimljive činjenice o mozgu koje malo tko zna. U nastavku donosimo popis stvari koje o mozgu sigurno niste znali.

Zagreb: Akademkinja Vida Demarin | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

1. Provodi struju

Mozak proizvodi struju dovoljno jaku da napaja žarulju od 10 do 23 W.

2. Veličina mozga nema veze s pameću

Prosječan mozak odraslog čovjeka težak je od 1,3 do 1,4 kg. Veličina i težina nemaju apsolutno nikakvu vezu s koeficijentom inteligencije (IQ).

3. Učimo cijeli život

Ako je zdrav, mozak nikada ne gubi sposobnost učenja.

4. Najviše radi kad spavamo

Mozak je najaktivniji kada spavate. Osobe s višim IQ-om sanjaju više, ali dokazano je osobe koje malo odspavaju tokom dana imaju više energije i bolje se mogu fokusirati na posao.

Contact between man and woman. Love at first sight. A high resol | Foto: Nataliya Romanova

5. Nema receptore za bol

Kada imate glavobolju, ne boli vas mozak. Ovaj organ nema receptore za bol i zbog toga ne može osjetiti bol.

6. Može imati bezbroj ideja

Naš je mozak sposoban imati više ideja od broja atoma u poznatom svemiru.

7. Mozak se sastoji od vode

Oko 75 posto mozga čini voda, što znači da dehidracija čak i ako je mala, svega 2 posto, može imati negativne učinke na mozak. Stoga je potrebno voditi računa da popijemo dnevno oko 1,5 do 2 litre vode dnevno – ljeti i više

8. Koristimo cijeli mozak

Mit je da ljudi koriste samo 10 posto našeg mozga. Zapravo koristimo ga cijelog. Iako je istina da u bilo kojem trenutku sve regije mozga ne rade istodobno, istraživanja pokazuju da je poput mišića, većina kontinuirano aktivna tijekom 24 sata.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

9. Čitanje naglas koristi drugačije moždane sklopove nego čitanje u tišini

Čitanje naglas potiče razvoj mozga. Djeca prvo uče čitati izgovarajući riječi naglas. Nakon što se to znanje utvrdi, tada uče čitati u sebi. To je doista jedna od čudnih činjenica o mozgu jer svoju djecu obično učimo čitati i pristojno razgovarati. Ali da biste pospješili razvoj mozga kod svog djeteta, trebali biste čitati i razgovarati naglas pred njim.

10. Naš mozak velikim dijelom čini mast

Sastoji se od najmanje 60 posto masti, naš mozak je najmasniji organ u našem tijelu. Zbog toga su zdrave masnoće, poput omega-3 i omega-6, ključne za zdravlje mozga i cjelokupnog tijela. Zdrava masnoća pomaže stabilizirati stanične stijenke u mozgu. Također može smanjiti upalu i pomoći pravilnom funkcioniranju imunološkog sustava.