Ljdsuki mzoak je čdunsea svatr: Ako možete pročitati ovaj tekst - imate tzv. 'poremećaj' mozga

J3ST3 l1 ZN4L1 D4 LJUDSK1 M0Z4K 1M4 SP0S0BN0ST D4 T3KST PR0M4TR4 K40 CJ3L1NU, T3 D4 PR3P0ZN4J3 1 B3Z PR0BL3M4 Č1T4 1 R1J3Č1 K0J3 N1SU 1SPR4VN0 N4P1S4N3? 0V4 P0J4V4 N4Z1V4 S3 T1P0GL1K3M1J4, 4 14K0 J0Š UV1J3K N1J3 5LUŽ83N0 Z4V3D3N4 U KNJ1G4M4, SV0J3 UP0R1ŠT3 PR0N4L4Z1 U G3ŠT4LT PS1H0L0G1J1

Ljudski mozak je biološki kompjuter koji obrađuje informacije. Naš mozak nije u stanju izvoditi nezamislive matematičke operacije kao pravi kompjuter, ali može razmišljati, pisati poeziju, dizajnirati, režirati filmove...

Pored ovoga mozak ima i neke druge sposobnosti kao sto je tipoglikemija. Koliko puta vam se dogodilo da negdje pročitate neku riječ kojoj nedostaje neko slovo, ili je redoslijed slova premješten, a vi ipak pročitate značenje te riječi? To je zato što mozak na riječi gleda kao na cjelinu, a ne kao zasebna slova.

Ako uspijete pročitati ovu poruku bez problema, to znači da vaš mozak radi besprijekorno.

"Btnio je smao da su pvro i zdnjae sovlo rčijei na parovm msjetu. Sovla u seridni mgou biti ptoupno imzijeanaša. Vi tađoker mžoete čtiati bez porlbema čak i ako je na srtanom jzeiku".

Jeste li čuli za pojam tipoglikemija? To je pseudoznanstvena konstrukcija koja je nastala poslije jednog pisma upućenog New Scientistu, a riječ je o anomaliji mozga da prepozna, a zatim i pročita riječi u kojima su slova ispremetana. Ako možete pročitati ovaj tekst u fotografiji ispod i vi ste ‘tipoglikemični’!

Tipoglikemija je šaljivi naziv za ‘poremećaj’ mozga da pročita riječi, u kojima slova nisu napisana ispravnim redoslijedom ili čak neka i nedostaju. Javlja se iz razloga što je mozak, kao najsloženiji ljudski organ sposoban izvoditi komplicirane radnje, među koje se može ubrojiti i mogućnost da na riječi gleda u vidu cjeline, a ne slovo po slovo.

Dovoljno je zadržati prvo i posljednje slovo u izrazu, a ostala se mogu ispremetati kakogod i bit će ih opet relativno jednostavno pročitati.

Ako ste uspješno riješili prvi nivo s hrvatskim jezikom, pokušajte pročitati i ovih nekoliko rečenica na engleskom.

Još jedan primjer tipoglikemijskog teksta:

“I cdn’uolt blveiee taht I cluod aulaclty uesdnatnrd waht I was rdanieg: the phaonmneel pweor of the hmuan mnid. Aoccdrnig to a rseearch taem at Cmabrigde Uinervtisy, it deosn’t mttaer in waht oredr the ltteers in a wrod are, the olny iprmoatnt tihng is taht the frist and lsat ltteer be in the rghit pclae. The rset can be a taotl mses and you can sitll raed it wouthit a porbelm. Tihs is bcuseae the huamn mnid deos not raed ervey lteter by istlef, but the wrod as a wlohe. Scuh a cdonition is arppoiatrely cllaed Typoglycemia.

“Amzanig huh? Yaeh and you awlyas thguoht slpeling was ipmorantt.”

Originalan tekst : “I couldn’t believe that I could actually understand what I was reading: the phenomenal power of the human mind. According to a research team at Cambridge University, it doesn’t matter in what order the letters in a word are, the only important thing is that the first and last letter be in the right place. The rest can be a total mess and you can still read it without a problem. This is because the human mind does not read every letter by itself, but the word as a whole. Such a condition is appropriately called Typoglycemia".