Obavijesti

Lifestyle

Od meda do propolisa

10 nevjerojatnih koristi pčelinjih proizvoda koje niste znali

Piše Sponzorirani članak,
Čitanje članka: 2 min
10 nevjerojatnih koristi pčelinjih proizvoda koje niste znali
2
Foto: Radovan Petrović

Pčelinji proizvodi nisu samo prirodni darovi prirode; oni su i pravo čudo kada je u pitanju naše zdravlje i dobrobit

Od meda do propolisa, cvjetnog praha, matične mliječi i pčelinjeg voska, ovi proizvodi nude širok spektar koristi za ljudski organizam. U nastavku otkrijte deset načina na koje vam pčelinji proizvodi mogu poboljšati kvalitetu života. 

1. Prirodni izvor energije 

Pčelinji pelud, poznat i kao cvjetni prah, nevjerojatan je izvor prirodne energije. Bogat je proteinima, esencijalnim aminokiselinama, vitaminima B-skupine i brojnim mineralima poput cinka i selena. Ovo ga čini idealnom dopunom prehrani za sve one koji traže dugotrajan izvor energije tijekom dana. 

2. Jača imunološki sustav 

Mnogi pčelinji proizvodi, poput propolisa i cvjetnog praha, bogati su antioksidansima koji pomažu tijelu u borbi protiv slobodnih radikala. Redovita upotreba osigurava zaštitu od sezonskih prehlada i gripe. 

3. Prirodna potpora dišnim putovima 

Pčelinji proizvodi mogu pomoći u održavanju zdravlja dišnih puteva. Na primjer, proizvodi poput Laringomed i Melbrosan sadrže kombinaciju peluda, meda i bilja kako bi pružili podršku dišnim putevima te smanjili tegobe povezane s grlom i plućima. 

 

Foto: Radovan Petrović

4. Poticanje oporavka nakon tjelesne aktivnosti 

Zahvaljujući visokom udjelu bioraspoloživih proteina i aminokiselina, osobito lizina i metionina, pčelinji pelud je popularan među sportašima i aktivnim pojedincima. Pridonosi bržem oporavku mišića te osigurava energiju za zahtjevne fizičke napore. 

5. Poboljšanje koncentracije i kognitivnih funkcija 

Vitamini B-skupine koji se nalaze u mnogim pčelinjim proizvodima mogu pomoći u održavanju normalnih kognitivnih funkcija. Ovo je posebno korisno za studente, profesionalce te sve koji obavljaju mentalno zahtjevan rad. 

6. Podrška uravnoteženoj prehrani 

Pčelinji pelud lako se uključuje u svakodnevne obroke. Posipajte ga po jogurtu ili zobene pahuljice, dodajte ga u smoothie ili ga kombinirajte s dodatkom prehrani poput Gastromeda za dodatnu nutritivnu vrijednost. 

7. Prirodno rješenje za grlobolju 

Pčelinji proizvodi često se koriste kao prirodno rješenje za ublažavanje simptoma prehlade, grlobolje ili kašlja. Primjerice, Pulmomed je savršeno rješenje za zdravlje grla, bogato medom i dodacima poput crnog sljeza koji ima smirujuće djelovanje. 

8. Podrška probavnom sustavu 

Propolis i med odavno se koriste zbog svojih blagotvornih učinaka na probavni sustav. Oni mogu pomoći kod želučanih tegoba, probavnih smetnji te potaknuti zdravlje crijeva. Više o tome saznajte ovdje

9. Njega kože i zacjeljivanje 

Prirodni med i pčelinji vosak često se koriste u kozmetičkoj industriji zbog njihovih hidratantnih i antibakterijskih svojstava. Proizvodi poput Apisan žute kreme idealni su za njegu osjetljive i suhe kože. 

10. Rješenje kod alergijskih reakcija 

Kod određenih vrsta alergija, poput peludnih, pčelinji proizvodi mogu pružiti olakšanje. No, važno je konzultirati se sa stručnjakom prije početka korištenja, posebno ako postoje alergije na pčele ili pčelinje proizvode. 

Pčelinji proizvodi iz hrvatskih pčelinjaka osiguravaju svježinu i kvalitetu, a njihov potencijal za dobrobit zdravlja čini ih nezamjenjivim saveznicima u svakodnevnom životu. Kroz različite oblike i načine primjene, nude jedinstvenu priliku za holistički pristup zdravlju i uravnoteženoj prehrani. 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Zbog čega je s njima teško biti u vezi: Ovna muči bijes, Blizanci su nepouzdani, Vaga manipulira
LJUBAVNE MANE

Zbog čega je s njima teško biti u vezi: Ovna muči bijes, Blizanci su nepouzdani, Vaga manipulira

Vezama najčešće presuđuje nestanak ljubavi i koncentriranje na mane koje imaju baš svi. Otkrijte pet mana i mogućih uzroka prekida za svaki horoskopski znak
Kakvi ste duboko iznutra? Oblik stopala otkriva vašu osobnost
RIMSKO, GRČKO, KVADRATNO...

Kakvi ste duboko iznutra? Oblik stopala otkriva vašu osobnost

Od dužine nožnih prstiju do luka stopala, svaki detalj može otkriti skrivene osobine vaše osobnosti. Jeste li ikada primijetili je li vam palac najduži prst ili možda drugi prst dominira? Ovaj zanimljivi test osobnosti temeljen na obliku stopala pomoći će vam da otkrijete jeste li neovisni, kreativni, samouvjereni ili praktični.
20 znakova da ste u braku ili vezi sa svojom srodnom dušom
NERASKIDIVA VEZA

20 znakova da ste u braku ili vezi sa svojom srodnom dušom

Pronalaženje srodne duše poseban je doživljaj u životu, a ljude veže izuzetna povezanost te sklad u vezi. Radi se o divnoj povezanosti, razumijevanju i podršci

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025