10 odlika savršenog šefa: Je li i vaš nadređeni među njima?

Nedavno Googleovo istraživanje pokazalo je da su tehničke vještine šefova puno manje važne od njegove emocionalne inteligencije, sposobnosti razumijevanja i kontrole emocija, kako vlastitih, tako i svojih zaposlenih.

Ovih 10 karakteristika ima dobar šef, otkrili su zaposlenici:

1. Dobar učitelj i trener

Umjesto da svaki problem odmah riješe, dobri će ih menadžeri iskoristiti kao poučne trenutke. Vodit će ljude tako da s njima dijele i neke ne tako briljantne stvari iz poslovanja jer se to pokazalo kao jedini način na koji će se steći iskustva i osigurati "rast".

2. Osnažuje tim

Dobri vođe ljudima daju slobodu za kojom žude: slobodu da istražuju svoje ideje, preuzimaju (pametne) rizike i griješe. Oni im pružaju potrebne alate i omogućuju fleksibilan raspored i radno okruženje.

3. Stvara dobro timsko okruženje, pokazujući brigu za tuđi uspjeh

Foto: Dreamstime

Najveći ključ uspješnosti nekog tima je stvaranje "psihološki sigurnog" okruženja. Ako zaposlenici osjećaju sigurnost da nabacuju ideje, bez osjećaja da će ih kolege posramiti, kazniti ako priznaju pogrešku ili ismijati ako postavljaju neka njima važna pitanja, sve će teći glatko.

Drugim riječima, uigrani timovi uspijevaju zahvaljujući međusobnom povjerenju, a dobri im menadžeri pomažu u jačanju tog povjerenja.

4. Produktivan je i orijentiran na rezultate

Najbolji menadžeri više su od "lokalne" zvijezde, jer uzdiže i svoje zaposlenike. To postiže tako da sebe postavlja za primjer. Ne boji se zasukati rukave i pomoći, a to motivira cijeli njihov tim.

5. Sluša i dijeli informacije

Ljudi na čelnim pozicijama moraju znati - komunicirati. Između ostalog moraju znati dobro slušati, što im pomaže da bolje razumiju svoj tim i pokazuju empatiju. Uz to, dobri menadžeri shvaćaju da je moć u znanju, pa su zato uvijek tu da podijele važne informacije, tako da njihovi ljudi znaju "zašto" nešto rade.

6. Podržava razvoj nečije karijere

Sa svojim ljudima su iskreni i dijele im konkretne pohvale. No ne boje se udijeliti ni kritiku, ali paze da to oblikuju konstruktivan i taktičan način. Također ulažu u svoje ljude pomažući im da postignu svoje osobne ciljeve u karijeri. To je motivacija koja se uvijek vraća.

7. Ima jasnu viziju i strategiju razvoja svog tima

Sjajni menadžeri točno znaju gdje se tim trenutno nalazi, kamo su krenuli i što trebaju učiniti da bi stigli tamo. Kroz dobru komunikaciju pomaže ljudima da prate razvojni put i trudi se da svakome pojedinačno objasni njegovu ulogu u izvršavanju te strategije.

8. Ima ključne tehničke vještine

Foto: Dreamstime

Ono što je presudno je da šefovi razumiju posao svakog pojedinca, uključujući njihove svakodnevne zadatke i izazove. Ako je došao u novi odjel, trebat će vremena da se upozna kako stvari tamo funkcioniraju te mora raditi na izgradnji povjerenja prije nekih drastičnih promjena, ako će ih uvesti.

9. Surađuje sa svima

Loši će se voditelji nekad "okomiti" na svoj tim, optužujući ga da djeluje protiv tvrtke. Suprotno tome, dobar voditelj u svom timu vidi veliku snagu koja će doprinijeti dobrobit tvrtke u cjelini. A to će im i naglasiti.

10. Odlučan je i stoji iza svojih odluka

Sjajni menadžeri nisu impulzivni, ali su - odlučni. Nakon upoznavanja s činjenicama, razmotrit će mišljenje svojih ljudi i krenuti u realizaciju novim odlukama, čak i ako se s nima ne slažu baš svi. Zatim će se obvezati da stoji iza njih.

