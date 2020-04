10 pogrešnih razloga za ulazak u brak - osuđuju ga na propast

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: SEKSPERIMENTI: SAD JE VRIJEME DA PROBATE 'ROLE PLAY', IGRICE...

Neki parovi uspiju izdržati sve do oltara ili matičara. Možda čak i prežive nekoliko godina. Ili dobiju i djecu. A zatim u nekom trenutku objave svima da se rastaju, što ne iznenadi baš nikoga. Vrlo često u to vrijeme barem jedan partner izjavi: 'Nikad se nisam trebao/la vjenčati za tebe!', a ljudi iz njihove okolice pitaju se: ako su znali da to ne trebaju učiniti, i žale što su se vjenčali, zašto su to uopće napravili?

Svaka situacija je za koju nijansu drugačija, ali Huffington Post je naveo nekoliko najpopularnijih razloga:

1. Sljedeći logičan korak

Bili su zajedno nekoliko godina i živjeli su zajedno. Bili su sladak par i jednostavno su mislili da je brak ono što mora uslijediti.

2. Nekoć su bili zaljubljeni

Na početku je njihova ljubav djelovala kao iz bajke. O.K., stvari su se malo 'rashladile', ali koji je bolji način za unošenje novih strasti, ako ne vjenčanje?!

3. Željeli su 'odrasti'

Kako se možeš nazvati odraslom osobom ako nikad nisi bio u braku? Svi znaju da s prstenom dolazi i viši životni standard i veći ugled u društvu.

4. "On bi bio dobar..."

Ima dobar posao, pristojan je, čist i štedljiv. Voli djecu i vas obožava. Pa što ako vi njega ne volite baš toliko puno?

5. Strah da ćete ostati zauvijek sami

Jer biti 'stara luđakinja s mačkama' nije najprivlačnija titula koju bi žena mogla poželjeti.

6. Ludo nadanje

Vjenčanje znači odrastanje. Što pak znači da više neće ostajati dugo vani i slati misteriozne sms-ove u gluho doba noći. I morat će manje piti, jer sad će se morati promijeniti, zar ne?!

7. Sigurnost

Tko ne bi lakše spavao noću, znajući da je tu još jedna plaća i da će računi biti plaćeni u slučaju da vi ostanete bez posla?!

8. Beba na putu

Djeca trebaju oba roditelja. Po mogućnosti u braku. Nakon neplanirane trudnoće, vjenčanje je jednostavno pravi izbor.

9. Pritisak

Društvo tvrdi da se morate vjenčati. Svi vaši prijatelji su u braku. Vaša obitelj vas stalno gnjavi da kad ćete se vjenčati...

10. Sat otkucava...

Bolje bi vam bilo da nađete muža i počnete rađati dok još možete!

