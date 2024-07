10 situacija zbog kojih su ljudi prestali pomagati drugima: 'Ja sam mu poklonila, a on prodao'

Pomaganje drugima uvijek nam donosi lijep osjećaj, osobito kad vidimo da osoba zna cijeniti našu pomoć. Donosimo 20 situacija u kojima su ljudi pomogli drugima, a zauzvrat dobili potpuno razočaranje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:59 Prevara | Video: 24sata Video

1. Volontirala sam u organizaciji koja je pomagala mamama pronaći posao. Slali su nas da im pričuvamo djecu kako bi one mogle ići na intervjue za posao i razgovore. Mnoge od njih bi brzinski usput još nešto obavile, poput kupovine namirnica. Žena kojoj sam ja čuvala dijete pet puta nikako nije mogla pronaći posao, a ja sam naivno mislila da baš nema sreće. Onda sam primijetila da se svaki put vraća s novim noktima, i otkrila da uopće ne ide na intervjue, već na termine uljepšavanja.

Offended Latina standing in kitchen, listening to disgruntled female friend | Foto: 123RF

2. Hodao sam hodnikom škole i zabio se u curu koja je nosila knjige, pa su joj sve ispale, baš onako kako vidite u filmovima. Pomogao sam joj pokupiti knjige i ispričao se jer zbilja nisam obraćao pozornost, a umjesto da mi se nasmiješi i zahvali, ona mi je rekla da ima dečka i da se nisam trebao namjerno zabiti u nju da bismo popričali. Rekla mi je da sam samo trebao produžiti.

3. Prije više godina sam pokušao pomoći kolegi i natuknuti mu da traži drugi posao jer sam znao da će dobiti otkaz. Kad ga je dobio, prijavio me HR-u za maltretiranje i smještanje otkaza.

4. Bila sam pa prvoj godini medicine, i jedan je u bolnicu došao mladi bračni par kako bi žena rodila. Pomogla sam im s prijavom, vodila ih po bolnici, donijela sve što su trebali i bila uz njih sve do poroda. Nakon rođenja djeteta, zamolili su me da ih fotografiram. Učinila sam to, a kasnije me tata od djeteta prijavio za krađu mobitela. Nikad više neću nuditi pomoć.

Sad woman sitting on floor leaned on bed feels lonely | Foto: 123RF

5. Bio je jedan 'beskućnik' gotovo svaki dan na istom mjestu gdje sam ja prolazila. Davala bi mu često novac jer mi ga je bilo žao. Jednom sam igrom slučaja došla puno ranije i nekoliko ulica dalje ga vidjela kako izlazi iz novog auta i presvlači se u prljavu odjeću. Uzeo je znak s natpisom i sjeo na svoj ugao ulice.

6. Objavila sam oglas da prodajem madrac za samo 20 dolara. Javio se neki muškarac s tužnom pričom da mu dijete nema na čemu spavati i molio me da mu madrac poklonim. Moj dečko i ja smo pristali, a nakon samo par dana vidjeti smo taj isti madrac, prodaje ga taj čovjek za 50 dolara.

Wife and husband quarrelling sitting on couch at home | Foto: 123RF

7. Bili su izbori na jednom vrućem otoku i mnoštvo ljudi je čekalo na suncu red satima. Prijateljica i ja smo donijele ledenu vodu za sve u malenim prijenosnim frižiderima, a oni su nas napali jer nismo donijele hranu.

8. Hodao sam gradom i jeo pizzu, od koje mi je ostao dio. Ponudio sam je beskućniku, koji ju je odbio i rekao da on voli više pizzu iz drugog restorana.

sad depressed man feeling low and sad in mental health concept | Foto: 123RF

9. Jednom su me neki dečki na benzinskoj zamolili da im dam 5 eura za benzin kako bi mogli stići do kuće. Rekao sam im da nemam gotovine, ali da ću im platiti 5 eura karticom. Točio sam im gorivo i kad je stiglo do 4,50 eura, nije dalje išlo. Pokušavao sam shvatiti gdje je nastao problem, a onda sam shvatio da im je tank pun.

10. Imala sam susjede s dvoje dvoje male djece koji su bili bolesni i morali su u bolnicu. Ja sam taj dan radila gulaš s junetinom i ispalo ga je baš puno, pa sam im odlučila odnijeti malo za večeru jer sam znala da ne stignu kuhati. Njihova mama se zahvalila, a idući dan kad je vraćala posudu, mi je rekla da oni baš i ne vole junetinu pa da im drugi put napravim s nekim drugim mesom.