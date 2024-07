Više štete nego koristi: Djecu ne umirujte mobitelom ili igricama

Popularni trik kojim roditelji umiruju napade bijesa kod djece – dajući im mobitel, notebook ili neko slično čudo na kojem mogu igrati igrice u ruke – samo će pogoršati njihovo ponašanje, upozoravaju znanstvenici, a prenosi The Sun.

To je taktika koja ih sprječava u učenju kako upravljati svojim emocijama, koja samo dovodi do još veće ljutnje.

Naime, znanstvenici su 2020. proveli istraživanje koje je obuhvatilo 265 djece mlađe od 5 godina i pokazalo se da su oni koje su roditelji umirivali elektroničkim uređenima nakon godinu dana imali puno lošiju kontrolu emocija. Ta su djeca bila sklonija izljevima bijesa i borila su se oko reguliranja svojih osjećaja, tvrde istraživači.

Brojke Ofcoma pokazuju da gotovo 90 posto djece u dobi od tri do četiri godine u Velikoj Britaniji redovito koristi internet, uglavnom za gledanje videa. Četvrtina mališana ima čak i vlastiti pametni telefon.

Autorica studije, dr. Veronika Konok, sa Sveučilišta Eotvos Lorand u Mađarskoj, rekla je: „Izljevi bijesa ne mogu se izliječiti digitalnim uređajima. Djeca moraju naučiti kako sama upravljati svojim negativnim emocijama. Ako ih roditelj stalno umiruje digitalnim uređajima, dijete to neće naučiti“.

To bi kasnije moglo dovesti do velikih problema s regulacijom djetetovih emocija, posebno do problema s upravljanjem bijesom. Tijekom tog procesa puno su im potrebniji roditelji, nego elektronički uređaji, dodala je.