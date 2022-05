10 stvari koje mnoge cure rade, a time odbijaju dečke od sebe

Ako se pitate zašto vam spojevi ne uspijevaju, možda se ne radi o tome da ne možete započeti vezu, već ju ne možete održati. Vama izgleda kao da je problem u dečkima, ali može biti i u vama. Može se dogoditi da ste vi u neredu, a da toga niste ni svjesni. Možda radite stvari koje potencijalnim partnerima signaliziraju da ste u zbrci, ili ste jednostavno samo naučeni na loše odnose i životne navike.

Što god da je slučaj, dečkima signalizirate da ste u zbrci. 10 stvari koje, vjerojatno nesvjesno, radite, a zbog kojih muškarci misle da ste totalni kaos:

1. Otkažete i ponovno zakažete dogovor

Ne možete uskladiti vlastiti raspored, stalno zakazujete, a zatim otkazujete te ponovno zakazujete iste planove - naravno da vaši spojevi misle da ste u neredu i zbrci. Za vas je to samo užurban život i puno žongliranja; ali njemu to izgleda kao da se ne možeš sabrati.

2. Svađate se i mirite s prijateljima

Ako ste uvijek u sukobima s prijateljima, dečkima to signalizira puno drame o kojoj ne žele ni čuti. Naravno, žene imaju svoje svađe, ali ako tip pogleda tvoj popis prijatelja i vidi da ih nemaš puno ili da se svakodnevno svađaš s njima pomislit će da si problematična.

3. Ne znate komunicirati

Ako ste ona žena čije su navike slanja poruka nestalne i zbunjujuće, od toga da ih šaljete redovito pa do toga da se odjednom udaljite, dečkima ostavljate dojam da vam se baš i ne sviđaju dovoljno i da se očito igrate s njima, kao i s drugim muškarcima. Ovakvim ponašanjem pokazujete im da ste u neredu.

4. Ili na tvoj način ili nikako

Je li se veza odvija samo onako kako biste vi željeli, diktirate li način na koji sve teče - od mjesta gdje ćete se naći, kada će to i kako biti i izgledati - ne ispadate samo problematični i kruti, već ostavljate dojam nestabilne osobe koja odbija kompromis u vezi.

5. Impulzivno kupujete

Ne možete zadržati ni lipu u džepu, a čak i kad ste bez novca, nekako trošite kao da sutra ne postoji i to na najneozbiljnije stvari. Žališ se na troškove, a onda izađeš i kupiš novu odjeću 'eto tako'... Neskladno.

6. Pijete previše

Slatko je kad mu prvi put pijana pošalješ poruku, ali drugi put, treći... Ovo je znak da ste u zbrci. Pita se sigurno i kome još pišeš i koliko piješ. Još je gore kad izađete, a ti toliko popiješ da te mora vratiti kući. Dečki se stvarno ne žele brinuti o vama na takav način. Ovo im izgleda kao veliki problem.

7. Sporo opraštate

Posvađate se i on se ispriča, vi prihvatite tu ispriku, ali se onda krenete ponašati kao da je hladni rat među vama. Budeš daleka, i hladna. Prihvatila si ispriku, ali zapravo se ponašaš kao da nisi. Djelujete pasivno-agresivno, neprestano mu bacajući incident u lice. Čak i ako se radi o nečemu zbog čega se vrijedi ljutiti, jednom kad prihvatite ispriku, morate je do neke mjere pustiti. Ako niste sposobni za to, izgledate kao emocionalni nered.

8. 'Upadate' u svađe

Kad upadnete u frku ili uhvatite gadan pogled djevojke za šankom; kada pokrenete svađu, vaš potencijalni frajer ili dečko je spreman za bijeg. Muškarci ne vole dramu pa kad odlučite dramu učiniti glasnom i javnom, on bježi od vas.

9. Ne slažete se sa svojom obitelji

Ako stvarno imate grubu obitelj, muškarac će razumjeti, ali ako ste stalno u ratu s njima i ne znate kako se odvojiti od drame koju to nosi, to mu se ne sviđa. To je znak da ste u neredu i da se niste u stanju zaštititi od otrovnih ljudi.

10. Uvijek gubiš stvari

Ako imate problema s gubitkom stvari, ako ste uvijek u potrazi za nekim predmetom i niste organizirani, onda mu vaš doslovni nered odaje dojam da ste i iznutra u neredu.

