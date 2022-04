Svoje potrebe u vezi trebate uvijek izraziti jasno i bez srama

Bojimo se da tražimo previše ili imamo dojam da previše ovisimo o nekome, da ćemo ga na kraju odgurnuti od sebe ili izgubiti ako budemo iskreni. No istina je da svi imamo potrebe u vezama. Kada ih jasno izrazimo i komuniciramo, vezu možemo samo produbiti bez stvaranja situacija koje vode u različite zamke.

POGLEDAJTE VIDEO: Ne forsirajte seks bez obaveza ako nećete preboljeti prekid

Sukob između potreba ukorijenjen je u mitu o neovisnosti. Pokušavamo stajati na vlastitim nogama, živimo u uvjerenju da samostalnost isključuje druge. No ipak nas privlače odnosi kao i ranjivost emocionalne ovisnosti o drugima.

Treba nam bliskost i intimnost. Kada naučimo poštovati tu činjenicu, dopuštamo si da zakoračimo u zdrave odnose u kojima se naše potrebe mogu u potpunosti zadovoljiti. U zdravim i sigurnim odnosima, tri potrebe imaju prioritet. Ako ih možete jasno iskomunicirati s partnerom, stvarate temelje za odnos u kojem se niti jedna strana neće osjećati kao potrebita, piše DarlingMagazine.

1. Dosljednost i pouzdanost

Da bismo izgradili, održali i zadržali povjerenje u odnosu, moramo iskusiti dosljednost i pouzdanost. A povjerenje je potreba visokog prioriteta u odnosima. Omogućuje nam da se osjećamo dovoljno sigurni da zakoračimo prema većoj ranjivosti. Bez povjerenja, odnosi se pogoršavaju.

Dajte do znanja svom partneru da vam je potrebna pouzdanost u vašoj vezi. Recite mu kako vam je važno da se pridržavanje riječi koju su dali, i to ne samo izjavama nego i djelima. To pomaže da mu vjerujete i da se oslonite na njega, no možda ćete morati preciznije pojasniti u kojim područjima odnosa smatrate da vam to nedostaje. Umjetnost je biti dosljedan bez kritike.

2. Pristupačnost i odaziv

Primarna je potreba u odnosima osjećati se da vas partner čuje i vidi. Kada su naši partneri emocionalno pristupačni i odgovorni, doživljavamo da nas razumiju. Ako postoje emocionalne blokade i zidovi koji onemogućuju dublju povezanost, tada je nemoguće osjećati se isključeno. A kad ne osjećamo povezanost, počinjemo se pitati jesmo li im zaista bitni. Zamka zbog koje djelujete kao da ste potrebiti ističe se kroz komentare: "Jednostavno te nije briga za mene" ili "Nikad mi više ne pokazuješ da sam posebna."

Kako biste izbjegli takve situacije, vježbajte biti smireni i jasni. Uzdignite se iznad ljutnje i obrambenog stava. Pristupite partneru objašnjavajući mu svoje dublje emocije i stvarne potrebe. Ako ste povrijeđeni jer ste usamljeni, onda izravno recite partneru da vam treba malo više vremena koje provodite zajedno. Ili, kada se vrate s posla, željeli biste se družiti s njim prije nego što uključi TV.

3. Biti prisutan i angažiran

Na početku veze ljudi se trude biti međusobno usklađeni. Zaokupljeni smo zaljubljenošću u partnera. Tijekom godina taj osjećaj splasne i lako možemo postati manje prisutni, a ne pomaže ni tehnologija. Pametni telefoni, TV i ostali uređaji lako će nas odvući od angažmana u romantičnom odnosu.

Normalno je željeti svjesnu pažnju svog partnera. Ignoriranje, izbjegavanje ili odbacivanje vaše potrebe da on bude angažiran i prisutan vodi do prekida veze.Na kraju ćete se osjećati sve usamljenije. Prekinite ovaj ciklus tako da sjednete s partnerom i otvoreno razgovarate o tom problemu. Zajedno možete izdvojiti vrijeme za druženje i ostaviti tehnologiju u drugoj sobi.

Kad god izrazimo ili zatražimo da se naša potreba zadovolji, također moramo biti spremni uzvratiti uslugu. Ako od partnera tražite nešto što niste spremni dati zauzvrat, stvarate dvostruke standarde. Ako želite da partner spusti svoj telefon kako biste razgovarali, no vi ste još zalijepljeni za svoj, ovo jednostavno neće funkcionirati. Prije svega vježbajte kako da sami budete pouzdani, pristupačni i angažirani. Tek potom to isto možete tražiti i od partnera.

Sve naše potrebe su valjane i drugi nam ih mogu ispuniti samo kada smo jasni i izravni. Postajemo potrebiti kada odbacimo ono što je istina ili izbjegavamo ono čega se bojimo.

Najčitaniji članci