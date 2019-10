10 stvari koje nikada ne biste smjeli raditi svom automobilu

1. Ne pretjerujte s punjenjem guma radi 'bolje brzine'

Internet je krcat svjedočenjima ljudi koji su jednostavnim napuhavanjem guma do maksimuma povećali maksimalnu brzinu. Ono što su prešutjeli jest da se gume tako brže troše, da je duži zaustavni put, a i vožnja je grublja. Da ne govorimo o tome da će i troškovi biti veći zbog bržeg trošenja i nepravilnosti u ovjesu.

Preporučeni tlak u gumama naveden je obično na plakatu unutar okvira vozačevih vrata i toga se dobro držati. Napuhavanje do maksimalnog tlaka preporučuje se samo ako vozite veliki teret, nakon čega bi gume trebalo ispuhati. Vožnja normalnim opterećenjem s gumama koje su previše napuhane smanjuje otpor kod kotrljanja, što može povećati brzinu, ali je vrlo opasno zbog mogućnosti proklizavanja na mokroj cesti te većih udarnih vibracija, pa ni vožnja neće biti ugodna.

2. Nikad ne koristite pogrešan antifriz

Upotreba odgovarajućeg rashladnog sredstva presudna je za dug vijek motora i dijelova rashladnog sustava. Preporučena vrsta antifriza navedena je obično u priručniku za automobil. Ako koristite pogrešnu tekućinu, ili pomiješate dvije vrste tekućine, možete izazvati kvar na vodenoj pumpi, radijatoru, cijevi grijača i jezgri grijača.

Uzrok tome je što su tekućine koje sprječavaju koroziju dizajnirane da budu kompatibilne s metalima koji se koriste u motoru i rashladnom sustavu. Također, svaki takav paket mora odgovarati vrstama plastike i gume koje se koriste u brtvama i cijevima u određenom motoru.

Ako miješate različite tekućine, možda neće odgovarati, pa se čak može smanjiti učinkovitost rashladnog sredstva, a na starijim modelima i oštetiti brtve motora.

3. Ne miješajte tekućinu za kočnice i tekućinu servoupravljača

Boca s tekućinom servoupravljača izgleda gotovo poput boce tekućine za kočnice pa se greške događaju i češće nego što mislite. Dodate li pogrešnu tekućinu u bilo koji sustav, popravak može stajati i 7000 do 8000 kuna. Tekućina servoupravljača može natopiti brtve u kočionom sustavu i dovesti do potpunog kvara sustava za kočenje.

Da biste ispravili pogrešku, gotovo cijeli sustav kočenja treba zamijeniti. S druge strane, kočiona tekućina nije mazivo, pa ako ju ubacite u rezervoar servo upravljača, može dovesti do kvara zupčanika na upravljaču.

4. Ne koristite 'univerzalnu' tekućinu na servoupravljaču

Nekoliko proizvođača tekućine tvrdi da ima 'univerzalne' proizvode, no proizvođači automobila se ne slažu s tim, jer nema načina da jedna tekućina udovolji različitim, često i međusobno isključivim zahtjevima za svaki sustav servoupravljača koji se danas koristi.

Europski, japanski i američki proizvođači automobila proizvode ih uz razlike na tim sustavima koje se mijenjaju iz godine u godinu, pa je najmudrije koristiti preporučenu tekućinu za servoupravljač koja je navedena u knjižici s uputama za korištenje automobila.

5. Ne isključujte baterijski kabel za testiranje alternatora

Nekada ste taj kabel mogli isključiti kako biste testirali alternator. Ako je motor i dalje radio, to je bio znak da alternator radi, no to je test koji nikada ne smijete isprobati na modernom automobilu ili kamionu kojim upravlja elektronika. Isključenje tog kabla dovodi do toga da alternator proizvede napon od 25 do 125 volti, koji nije smetao starim automobilima, ali elektroniku na novim modelima može spržiti u roku od sekunde.

Ako je vaš automobil proizveden nakon 1970. godine, sve su šanse da ima barem dio upravljanja putem računala, pa se ovaj potez nikako ne isplati, jer vas popravak može stajati i nekoliko tisuća kuna.

6. Nikada ne vozite ako vam se upalila lampica koja ukazuje da ima premalo ulja

Ako se tijekom vožnje upali lampica koja ukazuje na to da je nizak tlak ulja, to može značiti da je njegova razina pala, ili da negdje curi, odnosno da pumpa za ulje ne radi dobro. Što god bio uzrok, stanite i provjerite razinu ulja, te ga po potrebi nadolijte. Vožnja bez ulja uništit će motor u samo nekoliko minuta, pa nije vrijedno voziti tek koji kilometar do pumpe. Radije stavite auto u kraj i pozovite člana obitelji ili prijatelja da vas odveze do pumpe.

Međutim, ako mjerač pokazuje da imate dovoljno ulja, a lampica se upalila, odmah se obratite automehaničaru, jer je riječ o ozbiljnijem problemu.

7. Nikad ne vozite s manje od četvrtine spremnika goriva

Električna pumpa za gorivo smještena je unutar spremnika, zato što se unutra lakše hladi uslijed plinova koji se stvaraju u spremniku. No ako se stalno vozite s gorivom ispod četvrtine spremnika, razina plinova nije dovoljna za hlađenje pumpe, što može dovesti do kvara. Trošak je opet nekoliko tisuća kuna.

Također, konstantna vožnja s malo goriva u spremniku tjera pumpu da usisava gorivo s dna, zajedno s česticama prljavštine. Naravno, ne trebate juriti na pumpu čim se oznaka goriva približi tome da pokazuje manje od četvrtine spremnika, no nemojte ni da vam pređe u naviku voziti s gotovo praznim spremnikom.

8. Nikad ne koristite pogrešno ulje

Proizvođači automobila stalno dograđuju motore kako bi zadovoljili potrebu da automobil bude što snažniji, a sve složeniji sustavi zahtijevaju i drugačiju kvalitetu ulja. Korištenje krivog ulja može naštetiti motoru.

9. Ne perite automobil deterdžentom za pranje suđa

Deterdžent za pranje suđa dizajniran je da agresivno napada ostatke hrane i masti i može oštetiti boju automobila. Njime možete čak ukloniti i vosak koji štiti boju zbog čega će auto biti izloženiji utjecaju vremena i prljavštini. Zato je deterdžent za suđe prihvatljiv jedino ako ćete odmah i ispolirati auto. U suprotnom će ukloniti svu zaštitu.

10. Ne zapostavljajte provjeru ulja

Obavezno redovito mijenjajte ulje, u skladu s uputama u priručniku za korištenje automobila. No povremeno svakako provjerite razinu ulja te dolijte po potrebi. Ako to ne činite redovno, to će rezultirati većom potrošnjom ulja te trošenjem motora, piše Reader's Digest.

