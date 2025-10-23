Obavijesti

FITNESS LEGENDA

FOTO Ideš, kakvo tijelo! Nitko joj ne vjeruje da ima 68 godina

Ako postoji netko tko je fitness i zdravlje učinio dostupnim i zabavnim za generacije žena, to je Denise Austin. S više od 40 godina iskustva, ova fitness legenda inspirirala je milijune žena širom svijeta da se osjećaju snažno, zdravo i samopouzdano
Rođena 13. veljače 1957. u Kaliforniji, Denise je svoju sportsku strast započela gimnastikom, a kasnije diplomirala fiziologiju vježbanja. | Foto: Instagram
1/43
