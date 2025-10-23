FOTO Ideš, kakvo tijelo! Nitko joj ne vjeruje da ima 68 godina

Ako postoji netko tko je fitness i zdravlje učinio dostupnim i zabavnim za generacije žena, to je Denise Austin. S više od 40 godina iskustva, ova fitness legenda inspirirala je milijune žena širom svijeta da se osjećaju snažno, zdravo i samopouzdano
Rođena 13. veljače 1957. u Kaliforniji, Denise je svoju sportsku strast započela gimnastikom, a kasnije diplomirala fiziologiju vježbanja.
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Foto: Instagram
Od 1980-ih bila je lice fitness televizije, vodeći emisije poput Getting Fit with Denise Austin i Denise Austin’s Daily Workout.
Foto: Instagram
Tijekom karijere, kroz knjige, videe i TV programe, pomogla je milijunima žena da pronađu svoju rutinu i ostanu aktivne.
Foto: Instagram
Austin je autorica 12 knjiga o zdravlju i fitnessu te je prodala više od 24 milijuna videa i DVD-a s vježbama.
Foto: Instagram
Danas, kroz svoju web stranicu i društvene mreže, nudi stotine video sadržaja i savjeta, posebno naglašavajući vježbe i rutine za žene preko 50 godina.
Foto: Instagram
S više od pola milijuna pratitelja na Instagramu, Denise Austin i dalje svakodnevno motivira žene diljem svijeta. Njena misija je jednostavna, pomagati ženama da se osjećaju najbolje u svojoj koži, bez obzira na godine.
Foto: Instagram
Denise Austin dokaz je da godine nisu prepreka, već prilika za pokazivanje snage, energije i strasti prema zdravom životu.
Foto: Instagram
