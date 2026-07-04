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POTPUNO SU NORMALNE

10 stvari koje ženama izazivaju zabrinutost nakon seksa i 10 koje muče muškarce

Seks donosi brojne fizičke i emocionalne promjene, zbog kojih se mnogi nakon intimnog odnosa zapitaju je li ono što osjećaju potpuno normalno. Od pospanosti i osjetljivosti do grčeva, iscjetka ili kratkotrajne boli, većina ovih pojava prirodna je reakcija organizma i nije razlog za zabrinutost
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selective focus of man looking at girlfriend in underwear while lying on bed at home
U nastavku doznajte 10 stvari na ženama nakon seksa koje mogu izazvati zabrinutost, a normalne su. | Foto: PROFIMEDIA
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U nastavku doznajte 10 stvari na ženama nakon seksa koje mogu izazvati zabrinutost, a normalne su. | Foto: PROFIMEDIA
Komentari 0

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