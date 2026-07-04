10 stvari koje ženama izazivaju zabrinutost nakon seksa i 10 koje muče muškarce

Seks donosi brojne fizičke i emocionalne promjene, zbog kojih se mnogi nakon intimnog odnosa zapitaju je li ono što osjećaju potpuno normalno. Od pospanosti i osjetljivosti do grčeva, iscjetka ili kratkotrajne boli, većina ovih pojava prirodna je reakcija organizma i nije razlog za zabrinutost
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U nastavku doznajte 10 stvari na ženama nakon seksa koje mogu izazvati zabrinutost, a normalne su.
| Foto: PROFIMEDIA
U nastavku doznajte 10 stvari na ženama nakon seksa koje mogu izazvati zabrinutost, a normalne su.
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Foto: PROFIMEDIA
U nastavku doznajte 10 stvari na ženama nakon seksa koje mogu izazvati zabrinutost, a normalne su.
| Foto: PROFIMEDIA
1. PLAKANJE NAKON SEKSA.
Neke žene nakon intimnog odnosa osjete potrebu za plakanjem, iako su uživale u seksu. Riječ je o normalnoj emocionalnoj reakciji koju mogu izazvati hormoni, opuštanje ili intenzivne emocije.
| Foto: 123RF
2. GRČEVI U DONJEM DIJELU TRBUHA.
Blagi grčevi mogu se pojaviti zbog kontrakcija maternice tijekom orgazma. Ako nisu jaki i brzo prolaze, uglavnom nisu razlog za zabrinutost.
| Foto: Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio
3. POVEĆAN ISCJEDAK.
Nakon seksa sasvim je normalno primijetiti više vaginalnog iscjetka. To je kombinacija prirodnog podmazivanja i sjemene tekućine, ako nije korišten kondom.
| Foto: ANDOR BUJDOSO
4. POTREBA ZA MOKRENJEM.
Mnoge žene odmah nakon seksa osjećaju potrebu otići na toalet. Mokrenje nakon odnosa čak se preporučuje jer može pomoći u smanjenju rizika od infekcija mokraćnog sustava.
| Foto: Dreamstime
5. OSJETLJIVOST KLITORISA.
Nakon orgazma klitoris može biti toliko osjetljiv da svaki dodir postane neugodan. To je potpuno normalna posljedica pojačane prokrvljenosti.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
6. UMOR I POSPANOST.
Nakon orgazma tijelo otpušta hormone poput oksitocina i prolaktina koji potiču opuštanje. Zato mnoge žene vrlo brzo postanu pospane.
| Foto: PROFIMEDIA
7. LAGANO KRVARENJE.
Ponekad se može pojaviti nekoliko kapi krvi, osobito nakon intenzivnijeg odnosa ili ako je riječ o osjetljivom vratu maternice. Ako je krvarenje obilno ili se ponavlja, potrebno je javiti se liječniku.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
8. NADUTOST.
Tijekom seksa u rodnicu može ući nešto zraka, što kod nekih žena izaziva osjećaj nadutosti ili pritiska. Taj osjećaj obično brzo nestane.
| Foto: Fotolia
9. PROMJENE RASPOLOŽENJA.
Neke žene nakon seksa osjećaju euforiju, druge postanu zamišljene ili emotivne. Hormonalne promjene mogu utjecati na raspoloženje i to nije neuobičajeno.
| Foto: 123RF
10. POJAČANA ŽEĐ.
Zbog fizičkog napora i znojenja sasvim je normalno da nakon seksa osjećate žeđ. Čaša vode nakon intimnog odnosa uvijek je dobra ideja.
| Foto: 123RF
U nastavku doznajte 10 stvari na muškarcima nakon seksa koje mogu izazvati zabrinutost, a normalne su.
| Foto: ANDOR BUJDOSO
1. POSPANOST.
Mnogi muškarci nakon seksa gotovo odmah požele zaspati. To je posljedica oslobađanja hormona koji potiču osjećaj opuštenosti i zadovoljstva.
| Foto: 123RF
2. OSJETLJIVOST PENISA.
Nakon ejakulacije penis može biti izrazito osjetljiv na dodir. Zbog toga dodatna stimulacija nekim muškarcima može biti neugodna ili čak bolna.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
3. GUBITAK EREKCIJE.
Nestanak erekcije ubrzo nakon orgazma potpuno je normalan. Tijelo ulazi u tzv. refraktorno razdoblje tijekom kojeg nova erekcija nije odmah moguća.
4. BLAGA BOL ILI PECKANJE.
Neki muškarci mogu osjetiti kratkotrajnu nelagodu ili peckanje nakon ejakulacije, osobito nakon duljeg ili intenzivnijeg odnosa. Ako bol ne prolazi ili se često ponavlja, potrebno je potražiti liječnički savjet.
| Foto: Thinkstock
6. ZNOJENJE.
Seks je fizička aktivnost pa nije neobično da se muškarci nakon njega obilno znoje. Tijelo se tako hladi nakon napora.
| Foto: 123RF
7. JAKA GLAD.
Nakon seksa neki muškarci osjete snažan apetit. Tijelo je potrošilo energiju pa traži nadoknadu.
| Foto: 123RF
8. PRIVREMENA EMOTIVNOST.
Iako se o tome rjeđe govori, muškarci nakon seksa mogu postati posebno nježni, emotivni ili željni bliskosti. To je povezano s djelovanjem oksitocina, poznatog kao hormona povezivanja.
| Foto: 123RF
9. RAZDOBLJE BEZ NOVE EREKCIJE.
Vrijeme potrebno do sljedeće erekcije razlikuje se od muškarca do muškarca. Može trajati nekoliko minuta, ali i nekoliko sati, osobito s godinama.
| Foto: 123RF
10. OPUŠTENOST I POTREBA ZA TIŠINOM.
Neki muškarci nakon seksa jednostavno žele nekoliko minuta mira. To ne znači da su izgubili interes za partnericu, već da se tijelo prirodno opušta nakon intenzivnog fizičkog i emocionalnog iskustva.
| Foto: 123RF