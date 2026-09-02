Stjenice u Zagrebu divljaju: 'Nemoguće su, sva sam ih puna'

Ako ste posljednjih dana šetali zagrebačkim parkovima, posebice Zrinjevcem, velika je vjerojatnost da ste ih primijetili. Sitne stjenice preplavile su stabla, a zbog visokih temperatura njihov se broj dodatno povećao.

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Spuštaju se s krošnji i debla, a nerijetko završe i na prolaznicima.

- Po Zrinjevcu, to je nemoguće. Zrinjevac je pun stjenica i to one crne i to tako bode da je grozno - rekla je jedna prolaznica za HRT.

Slično tvrdi i druga, a njoj su pak ove sitne napasti čak postale veća smetnja i od komaraca.

Foto: Dremastime

- Nemojte me ništa pitati, ne smijem navečer ni smeće odnijet, sva sam puna. Još su komarci mila majka, ali ovo, to nije normalno - kazala je HRT-u.

U Hrvatsku stigle iz Sjeverne Amerike

Stjenice koje posljednjih godina stvaraju probleme na stablima u Hrvatskoj stigle su iz Sjeverne Amerike prije otprilike 13 godina, a od tada su se brzo proširile.

Najčešće napadaju hrastove, no mogu se pojaviti i na drugim biljkama i šumskom drveću. Njihova prisutnost ne prolazi bez posljedica za vegetaciju, a promjene na stablima vidljive su već tijekom ljeta.

Za ljude nisu opasne, ali postoji druga vrsta stjenica

Iako građanima mogu biti vrlo neugodne, stručnjaci ističu da je vrsta koja se trenutačno pojavljuje na zagrebačkim stablima potpuno neopasna za ljude.

Problem nastaje ako se u domu pojave druge vrste stjenica, koje se mogu nastaniti u stanovima i kojih se nije lako riješiti.

- Nije dokazano da su prijenosnici zaraznih bolesti, ali s javnozdravstvenog značaja vrlo je bitno da se mogu pojaviti alergijske reakcije, nemir u snu, lagani ubodi i nesanica - rekao je Vlado Josić, voditelj Odsjeka za zdravstveni odgoj i DDD.

Zbog toga stručnjaci upozoravaju da pojavu stjenica u domu treba prijaviti na vrijeme.

Kada je riječ o stjenicama koje napadaju hrastove, stručnjaci pokušavaju pronaći njihova prirodnog neprijatelja koji bi mogao pomoći u kontroli njihove populacije.

*Uz korištenje AI-ja