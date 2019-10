10 stvari za kojima ljudi žale nakon što im je propao brak

Odluka da uđete u brak nije mala te o tome treba dobro razmisliti. No mnogi to ne učine pa sve više brakova propada. Best Life je prikupio iskustava razvedenih, odnosno za čime žale nakon rastave braka.

1. Partnerova zadaća nije da nas usrećuje

Neki rastavljeni ljudi shvate da su imali potpuno pogrešna očekivanja od partnera i krivu percepciju o braku. Kristian Henderson je bila u braku dvije godine.

- Vjenčanje je bilo moj životni cilj, a pronalazak muža dostignuće. Osjećala sam se odraslije i ispunjenije otkad sam se udala. Voljela bih da sam znala prije da vjenčanje nije postignuće i muževa zadaća nije da nas usrećuje. Moja sreća je moja odgovornost - rekla je Henderson.

2. Treba razgovarati o osjećajima

Umjesto da razgovaraju o problemima sa svojim partnerom, mnogi ljudi pokušavaju riješiti svoje probleme sami.

- Nakon što smo se vjenčali, izgubio sam posao. Pravio sam se da sam dobro, ali stvarno sam se borio iznutra, posebno sa svojim identitetom - rekao je Richie, razvedeni muškarac iz Teksasa.

- Supruga mi je uvijek nudila razgovor. Uvijek sam govorio da sam dobro. Na kraju se ona umorila od toga. Nije više znala kako mi vjerovati, a sve zato što sam se trudio to potisnuti - priča Richie.

3. Treba biti odgovoran

Mnogi razvedeni ljudi često pate jer su svaljivali krivnju na partnera. Ignorirali su svoju ulogu i privlačili napetosti.

- Voljela bih da sam bila odgovornija. Bila sam toliko zauzeta pronalaženjem krivnje u drugima da nisam obraćala dovoljno pozornosti na stvari koje bih ja mogla učiniti drugačije - kaže razvedena Lisa Ravia Ryan.

4. Ako nema svađa, ne znači da je sve u redu

Često puta ljudi traže pomoć kad su već u problemima. No odlazak na savjetovanja čak i ako se sve čini u redu, može spasiti brak.

- Volio bih da smo odlazili na redovitu terapiju. Mogli smo naučiti kako komunicirati prije nego što smo počeli mrziti jedno drugo. Supruga nije mislila da nam to treba jer se nismo svađali. No trebate instalirati detektore dima prije požara, preventivno. Redovita savjetovanja su nas mogla spasiti - rekao je Mark, razvedeni muškarac s Floride.

Foto: Dreamstime

5. Bračno savjetovanje treba uzimati ozbiljno

Samo zato što idete na bračno savjetovanje ne znači da se trudite.

- Bili smo kod nekoliko bračnih savjetnika. Činilo se da se stvari popravljaju pa smo prestali ići, a onda su se stare navike i nesuglasice vratile. Žalim što to nismo uzimali za ozbiljno - objasnio je jedan korisnik Reddita.

6. Nemojte tetovirati ime partnera

Kada ste zaljubljeni, tetoviranje s partnerom ili tetoviranje njegovog imena može zvučati kao sjajna ideja. Ali ako sve završi razvodom, žalit ćete.

- Još imam na nozi tetovirano ime bivšeg partnera pa pričam djeci koju sam dobila u braku nakon toga: 'Nemojte raditi tetovaže s ljudima s kojima ste u vezi ili u braku'. Tada mi se činilo romantično, a sad kad me ljudi pitaju o mojim tetovažama, smijem se i govorim: 'Evo kakva sam budala bila' - kaže Tracy Spangler.

7. S partnerovom obitelji postavite granice

Nezgodno je kada se ne slažete s obitelji svog supruga. Često puta te veze nanose štetu braku.

- Obitelj moje supruge je bila grozna. Nametljiva i bezobrazna. Iskreno, vjerujem da su namjerno upropastili moj brak, jer im se nisam sviđao i mislili su da ona može bolje. No da sam bio uporniji i dao im manje prostora, brak bi možda uspio - rekao je David, razvedeni muškarac iz Kalifornije.

8. Odvojite financije

Svi imaju različite pristupe financijama, ali najčešće bračni parovi imaju zajedničke račune. No ta odluka nije dobra. Prema istraživanju iz 2018., borbe za novac drugi su vodeći uzrok razvoda, iza nevjere. Zato mnogi razvedeni parovi žale što nisu imali odvojene račune.

- Kad smo se razveli, imali smo dvije kreditne kartice, jednu za dom i jednu za njegov 'posao'. Dogovor je bio da se ja brinem o obiteljskoj, a on o poslovnoj. Naravno da to nije bilo tako. Na kraju sam ja morala otplatiti obje - napisala je jedna čitateljica The Guardianu.

9. Obitelj ispred karijere

Napredovanje i zarađivanje za život je bez sumnje, veoma važno. No ako u posao uložite previše vremena i zanemarujete obitelj, to može naštetiti braku.

- Radio sam kao lud, a supruzi je prekipjelo pa smo se razišli. Nedostaje mi svaki dan, ali ne mogu reći da je krivim. Bio sam nepodnošljiv - kazao je Matthew, 35-godišnji razvedeni muškarac iz New Jerseyja.

10. Slušajte intuiciju

Slušanje partnera je neophodno, ali i slušanje sebe je važno. Mnogi rastavljeni ljudi kasnije shvate da su postojali rani znakovi da njihov brak neće uspjeti i da nisu kompatibilni s partnerom, ali su ih ignorirali.

- Kada se prvi put zaljubimo, skloni smo prekomjernom idealiziranju svog partnera. Čak i kada postoje dokazi koji ukazuju postojanje potencijalnih sukoba, skloni smo ih izbjegavati - kaže Gary Brown, bračni savjetnik iz Los Angelesa.

