10 svakodnevnih proizvoda za koje mislite da su zdravi, a nisu

Neki proizvodi koje svakodnevno koristimo bi trebali poboljšati naše zdravlje, no mogu imati potpuno suprotan učinak ako se njima služimo na pogrešan način

<p>Kupujete ove proizvode s najboljim namjerama: antibakterijski sapun kako bi ubili bakterije, pastu za zube kako bi spriječili pojavu karijesa, ovlaživač zraka kako bi smanjili začepljenje sinusa...</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (loše navike koje ugrožavaju zdravlje):</p><p>No svakog dana upravo ovi proizvodi mogu potaknuti pojavu alergija, stvoriti kožne infekcije ili uzrokovati brojne druge probleme ako ih koristite neispravno. Dakle, pazite da ne činite ove greške:</p><h2>Spužva za tuširanje</h2><p>Iako je tuširanje ugodnije uz spužvu i imate osjećaj da više i bolje iskorištavate svoj gel za tuširanje ili sapun, nikad ne biste pogodili što se sve krije u njoj. "Spužve su savršeno mjesto za rast bakterija, gljivica i plijesni", kaže doktorica Jessica Weiser, ističući da je svaka mala rana na vašem tijelu (makar bila minijaturna, od britvice), pod rizikom od infekcije.</p><p>I dalje možete koristiti spužvu, no pripazite da je od prirodnih vlakana, jer oni imaju enzime zbog koji se ne mogu razmnožavati bakterije i plijesan. Uz to, mijenjajte spužvicu svaki mjesec i nakon svakog korištenja je dobro isperite i iscijedite, te je ostavite na hladnom, suhom mjestu.</p><h2>Pročišćivač zraka</h2><p>Ovaj uređaj mnogima zimi spašava život, jer sprječava začepljenje nosa i pojavu suhe kože. No ako ga nedovoljno često čistite, na njemu se može razviti plijesan i patogeni, a mogu početi bujati i grinje, što je problem ako se mučite s alergijama.</p><p>Ako po noći koristite ovlaživač, nemojte ga samo isključiti, jer preostala voda u zdjelici može biti domaćin plijesni. Prolijte preostalu vodu i osušite sve do kraja. Preporučuje se i da svakog trećeg dana očistite ovlaživač četkom i spužvicom.</p><h2>Štapići za uši</h2><p>Iako djeluje odbojno, vosak u ušima postoji s razlogom: kako bi zaštitio nježnu strukturu unutrašnjosti uha od nakupljanja prašine i različitih ostataka. Znači, taj vosak je zdrav, iako ako ga se previše nagomila može uzrokovati bolove i upale, a to činite kad čistite vosak, jer dio njega uvijek ugurate samo dublje u uho. </p><p>Stoga zaboravite na štapiće, jer ionako sve što trebate očistiti jest dio kojeg možete očistiti ako maramicom i prstom prijeđete oko ulaza u uho.</p><h2>Antibakterijski sapun</h2><p>Dokle god pošteno istrljate ruke, ubit ćete sve bakterije. Antibakterijski sapuni su u najmanju ruku neučinkoviti, kaže profesorica epidemiologije s Columbije, Elaine Larson. U istraživanju dva kućanstva, od kojih se u jednom koristio antibakterijski sapun, a u drugom obični, pokazalo se da su se obje obitelji jednako često obolijevale, a neki sastojci u antibakterijskom sapunu mogu uzrokovati otpornost na antibakterijske sastojke. </p><p>Jednostavno operite ruke sapunom i vodom. I dobro ih istrljajte i isperite. I to je to.</p><h2>Vaš stolac</h2><p>Svi znamo koliko je opasno konstantno sjedenje. Na taj način povećavate rizik od srčanih bolesti, pretilosti i smrtnosti. Nažalost, čak i ako redovito vježbate, to ne umanjuje značaj cjelodnevnog sjedenja na poslu, a zatim još i navečer pred televizijom ili kompjuterom. </p><p>Dignite se kadgod možete, odite do kolege ako ga trebate, umjesto da mu se javite na chat, uzmite malu čašu vode i često je idite napuniti. Lagana dvominutna šetnja svakih sat vremena smanjuje rizik od smrtnosti za 23 posto u usporedbi s cjelodnevnim sjedenjem.</p><h2>Blender</h2><p>Naravno da perete blender nakon svake uporabe, no vjerojatno zaboravljate na jednu stvar: pomičnu gumu na rubu posude, koja drži posudu zatvorenom. U istraživanju iz 2013. godine, pokazalo se da je to treća stvar s najviše bakterija u kuhinji, te da može sadržavati salmoneli, Escherichiju coli, gljivice i plijesan. Tako da odsad nadalje, pripazite da svaki put nakon upotrebe operete i taj dio.</p><h2>Pribor za uređivanje noktiju</h2><p>Sjajno je obaviti manikuru i pedikuru kod kuće, ali alat kojeg pritom koristite može biti pun prljavih tajni. Naime normalno je da bakterije žive na vašoj koži, pa kad uređujete nokte, prebacujete ih na škarice, rašpicu i slične stvari. A ako taj pribor dobro ne očistite, bakterije se brzo mogu razmnožiti na njima, što može uzrokovati kožne infekcije.</p><p>Zato nakon svake uporabe, sav pribor dobro operite sa sapunom i toplom vodom i pazite da ga dobro osušite, a kamen plavac zamijenite svaka tri do četiri tjedna. I nikako nemojte dijeliti svoj pribor!</p><h2>Gumena špatula</h2><p>Naravno da je čistite nakon svake upotrebe, no padne li vam ikad na pamet da skinete gumeni dio i očistite dršku ispod? Vjerojatno ne, a zbog toga je gumena špatula na drugom mjestu najprljavijih stvari u kuhinji. Na njoj su pronađene Escherichia coli, gljivice i plijesan.</p><p>Dakle, ako je odvojiva, svakako svaki put operite cijelu špatulu, tj. oba dijela zasebno, a ako je u jednom komadu, pazite da je temeljito cijelu isperete.</p><h2>Plišane životinje</h2><p>Bilo da čuvate svoje primjerke ili imate djecu, znajte da su ovo magneti za grinje, zbog čega dolazi do razvoja unutarnjih alergija, što će potaknuti kihanje, začepljen nos i crvene, suzne oči.</p><p>Neka vam jedna ili dvije igračke budu na djetetovom krevetu, a ostale na polici. Izmjenjujte ih svakih nekoliko tjedana ili ih zamotajte u plastičnu vrećicu i spremite preko noći u zamrzivač kako bi poubijali grinje.</p><h2>Pasta za izbjeljivanje zubi</h2><p>Svi se oslanjamo na pastu za svježi dah i čiste zube, no mnoge su dizajnirane za izbjeljivanje zubi, a samo zato što nešto možete kupiti u svakoj prodavaonici ne znači da je bezopasno. Dugotrajno korištenje ovih pasti može pojačati osjetljivost i 'istrošiti' zubnu caklinu, kaže Clifton M. Carey, profesor stomatologije na Sveučilištu Colorado.</p><p>Ili ih nemojte uopće koristiti ili zatražite preporuku svojeg stomatologa, a pomoći će i godišnje uklanjanje kamenca kod zubara, piše Time.</p>