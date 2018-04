10 tipova ljudi koje ćete sresti u životu - Što od njih naučiti?

1. Davatelj

Ovakvi ljudi su posvetili život jednostavnom zadatku davanja, bilo da se radi o beskućniku, udruzi za pomoć životinjama ili bliskim prijateljima. Oni stalno daju - ljubav, pomoć, savjet, materijalne stvari, što god mogu kako bi nekome pomogli. U okruženju ovakvih ljudi svi će se osjećati nadahnuto da i oni neto pruže, pomognu društvu i rade za nešto više od samih sebe.

Foto: Dreamstime

Najbolji stav: Kad se radi o davateljima, čovjek se ne može nikako postaviti. Ili će prihvatiti njihove stavove ili će se maknuti. Davanje ove ljude usrećuje, a svatko bi se trebao smatrati sretnikom ako ima davatelja u blizini - ovi ljudi su posvećeni puno višim ciljevima od same zarade ili socijalnog statusa. Oni ulažu u bolje društvo, okoliš i bolje sutra, piše Born Realist.

2. Pustolov

Pustolovi nemaju mira, oni su stalno u pokretu tražeći novu pustolovinu, izazov na koji moraju odgovoriti, nove granice koje trebaju prijeći. Iako često ljudi oko njih neće biti toliko entuzijastični oko njihovih planova i avantura, samo blizina ovih ljudi potiče i druge na izazove, koji ljude izvlače iz njihove zone ugode. A barem jednom u životu svi trebaju izaći iz svoje zone i doživjeti nešto uzbuđujuće. I taj njegov entuzijazam treba iskoristiti.

Foto: Photo by Štefan Štefančik on Unsplash

Najbolji stav: Zahvaljujući izazovima i avanturama život će vam postati zanimljiviji i uzbudljiviji. Bitno je biti potpora ovakvim ljudima jer zahvaljujući njima će i drugi ljudi biti potaknuti izaći iz okvira "normalnog" i biti inspirirani napraviti nešto novo i uzbudljivo.

3. Pokeraš

Ovaj tip čovjeka je jako sklon riziku - u društvu, ali i na poslu. Vrlo često ga vidite da ulaže sve što ima slijepo vjerujući u sebe i svoje sposobnosti kako bi postigao neki cilj. Njihovi uspjesi često potiču ljude oko njih i na osobni rizik, što ponekad zna jako loše završiti.

Foto: Dreamstime

Najbolji stav: Treba uzeti u obzir da je pokeraš takav tip osobe i da kad i izgubi, naći će načina ponovo riskirati ono nešto što mu je ostalo i taj put možda i dobiti. Poanta je da je često rizik preveliki za potencijalnu dobit, a da ovaj tip osobe živi za trenutak uzbuđenja, ne toliko za samu dobit.

4. Slobodnjak

Slobodnjaci nemaju čvrste veze s ničim i nikim. Često ih možete vidjeti kako prelaze s jednog na drugi posao, kako ulaze u nove veze, mijenjaju aute i slično. Iako to zna biti naporno i ljudi oko njih ih često ne mogu pratiti, ovaj tip osobe je jako bitan u svačijem životu. Oni podsjećaju ljude da je sve ozbiljno onoliko koliko sami odredimo da je. Njihov način života je samo dokaz koliko je sve promjenjivo i prolazno, što ohrabruje ljude da razmisle o stvarima i ljudima koji su im stvarno bitni u životu.

Foto: Dreamstime

Najbolji stav: Slobodnjaci imaju jako jednostavan život - kad im nešto ne treba, puste to, kad imaju želju nešto promijeniti - oni to mijenjaju. Oni uzimaju život kakav je i stvaraju nešto novo iz toga.

5. Stabilan tip

To je potpuno suprotan tip čovjeka od slobodnjaka. On je svoj život sredio, vjerojatno ima posao od 08 sati do 16 sati, stabilnu vezu, ekonomični auto i dugotrajni najam stana. Gledajući ovaj tip čovjeka, ljudi se česta zapitaju kako uspijeva, ali velika je vjerojatnost da je i on sam u prošlosti bio u životnom rasulu. Društvo ovakvog pojedinca daje ljudima poticaj da pronađu stabilnost u životu, ono nešto što će ih tjerati dalje i dati im snagu raditi za život i ciljeve koje žele ostvariti.

Foto: Dreamstime

Najbolji stav: Ovakvi ljudi žele najbolje u životu, naporno rade i konstantno preispituju stvari oko sebe. Na drugu stranu, uzimaju život preozbiljno. Od njih treba naučiti koliko je potrebno uložiti u ostvarenje životnih ciljeva, kako ne bi ostali samo zamišljeni ciljevi, već kako bi se pripremili da svaki cilj ima par prepreka.

6. Optimist

Bez obzira događa li im se nešto loše u životu, optimist će uvijek pronaći nešto pozitivno u tome. I koliko god to ponekad bilo naporno, ovakav stav podsjeća ljude da treba ostati optimističan i ne dopustiti lošim stvarima u životu da utječu na sve što rade. Ponekad, da bi bili sretniji, ljudi trebaju promijeniti svoj stav i kut gledanja na stvari koje im se događaju.

Foto: Dreamstime

Najbolji stav: Optimist će ljude natjerati da u svakoj situaciji pronađu nešto pozitivno. Lako je biti u društvu ovakvih ljudi, a družeći se s njima ljudi će uvidjeti da još ima dobrog na svijetu i da nije sve tako crno i mračno.

7. Pesimist

Zahvaljujući pesimistu nikad nećete previsoko poletjeti na krilima optimizma. On će vam biti konstanti podsjetnik na sve što može loše krenuti u vašem životu i natjerati vas da dobro razmislite o tome što radite. Stalni pesimizam ljude oko njih tjera da budu oprezni.

Foto: Dreamstime

Najbolji stav: Pesimisti imaju dar crpljenja energije ljudi oko sebe, a imaju i lošu auru oko sebe što obično tjera ljude od njih. S pesimistima je najbolje komunicirati na optimističan način. Ovako ćete im dati drugu perspektivu u kojoj ljudi i stvari oko njih nisu tako loši.

8. Manipulator

Svatko treba jednom u životu imati posla s manipulatorom. Oni su obično jako inteligentni ljudi koji svoje ciljeve ne otkrivaju drugima već proučavanjem osobe uče što ih pokreće i koriste to znanje kako bi ostvarili vlastite ciljeve. Manipulatori uče ljude kako se oduprijeti lošem utjecaju, konstantno razmišljati o svojim postupcima i biti nepokolebljivi u svojim uvjerenjima.

Foto: Dreamstime

Najbolji stav: Imati posla s manipulatorima zna biti naporno i iscrpljujuće. Oni konstantno koriste ljude oko sebe za vlastite ciljeve, a istovremeno svojim postupcima nenamjerno uče ljude oprezu, stavu te ih tjeraju da promišljaju o svojim ciljevima i željama.

9. Izdajnik

Svatko jednom u životu naleti na čovjeka za kojeg smatra da mu je prijatelj i kojem se u potpunosti otvori, a na kraju završe s izdanim povjerenjem. Takvi ljudi su izrazito važni za odrastanje - oni ljude uče da se ne smije slijepo drugima vjerovati i otvarati se svakom tko im naiđe na put. Neki ljudi zaslužuju povjerenje, a neki ne, a izdajnici su tu da nas nauče oprezu.

Najbolji stav: Izdajniku se nikad ne smije vjerovati i nikad mu se ne smije dati informacija koju će iskoristiti za sebe. Ako se susretnete s ovakvim ljudima, najbolje je okrenuti leđa i krenuti dalje. Izdajnici nemaju nikakvu vrijednost u životu. Od njih se nauči lekcija, po mogućnosti jednom, i nikad više.

10. Mudrac

Ovaj čovjek ima neku mudru izreku kao rješenje za svaki mogući problem. Često nalikuju knjizi samopomoći, a poseban talent im je izvlačiti ljude iz naočigled nemogućih situacija na jednostavan način potičući ljude da koriste svoje talente kako bi prevazišli nedaće u životu i krenuli dalje. Ljudi koji se nalaze u društvu s mudracima imaju priliku puno naučiti o životu i to znanje koristiti kako bi pomogli sebi, a ponekad i drugima.

Foto: 123RF

Najbolji stav: Mudraci će utjecati na ljude oko sebe tjerajući ih da rade na sebi, prenoseći svoje znanje i iskustvo, Imaju veliko znanje o ljudskoj prirodi i svijetu pa je najbolje sjesti i slušati.