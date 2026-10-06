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10 top recepata s kestenima: Idu u slatki pire i uz svinjetinu

Piše Ana Vukašinović,
Čitanje članka: 9 min
10 top recepata s kestenima: Idu u slatki pire i uz svinjetinu
Foto: Canva/123RF
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Berba ove svestrane jesenske poslastice već traje. Osim što ih možete peći, na roštilju i u air fryeru, odličan su dodatak slasnim mesnim jelima i najfinijim desertima uz dodatak čokolade...

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Miris pečenih kestena jedan je od onih mirisa koji nas u sekundi mogu vratiti u jesen. Dovoljno je prošetati gradom i osjetiti ga s uličnog štanda pa da odmah poželimo papirnati tuljac vrućih kestena, a zatim i kesten-pire, roladu, kocke ili neki drugi desert.

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