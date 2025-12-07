10 trikova koji će vam pomoći da smanjite račune za namirnice

2, PAMETNO BIRAJTE Trebate jesti više voća i povrća, koje je skupo, ali i tome se može doskočiti. Odabir smrznutog, konzerviranog ili sušenog voća i povrća odličan je način za uštedu novca, a istovremeno ne štedite na unosu vitamina, minerala, vlakana i antioksidansa u prehranu. Potražite opcije s nižim udjelom dodanih šećera i soli. Razmislite o zamjeni skupljeg voća ili povrća nečim jeftinijim. Koristite luk umjesto ljutike u receptu za juhu ili isprobajte smrznuto bobičasto voće umjesto svježeg u smoothieju. Ova vrsta hrane često se baca jer trune, što je još jedan razlog zašto su smrznuti i konzervirani proizvodi odlične osnovne namirnice. Možete pokušati i zamrznuti proizvode ili dodati bilo što što će se pokvariti u juhe, prženu rižu ili jaja. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA