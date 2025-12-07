10 trikova koji će vam pomoći da smanjite račune za namirnice

Od kraja 2019. do početka 2025. hrana je u Hrvatskoj poskupjela 47 posto, prema podacima Europske središnje banke, što nas smješta u sami vrh. Zato treba pribjeći pomnoj pripremi i planiranju prije odlaska po namirnice. Evo kako proći jeftinije
Cijene neumoljivo rastu, međutim, postoje načini da smanjite troškove namirnica, a ipak imate hranjive obroke na stolu. Isprobajte neke od ovih savjeta kako biste smanjili svoje račune.
| Foto: ilustracija/Canva
1. NAPRAVITE PLAN Izrada popisa za kupovinu pomaže vam izbjeći impulzivne kupnje što podiže krajnju cijenu. Vjerojatnije je da ćete iskoristiti ono što kupite kad to radite planski. Istraživanja procjenjuju da kućanstva u prosjeku bacaju oko 30% hrane koju kupe. Plan večere (plus nekoliko ručkova i doručaka) za tjedan dana također vam pomaže da više kuhate kod kuće i odustanete od naručivanja hrane ili drugih skupljih opcija tijekom užurbanih dana. Ne mora biti komplicirano, ali imati nekoliko zapisanih recepata, a zatim kupovati te sastojke, odlična je strategija koja će vam pomoći uštedjeti novac u trgovini.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
2, PAMETNO BIRAJTE Trebate jesti više voća i povrća, koje je skupo, ali i tome se može doskočiti. Odabir smrznutog, konzerviranog ili sušenog voća i povrća odličan je način za uštedu novca, a istovremeno ne štedite na unosu vitamina, minerala, vlakana i antioksidansa u prehranu. Potražite opcije s nižim udjelom dodanih šećera i soli. Razmislite o zamjeni skupljeg voća ili povrća nečim jeftinijim. Koristite luk umjesto ljutike u receptu za juhu ili isprobajte smrznuto bobičasto voće umjesto svježeg u smoothieju. Ova vrsta hrane često se baca jer trune, što je još jedan razlog zašto su smrznuti i konzervirani proizvodi odlične osnovne namirnice. Možete pokušati i zamrznuti proizvode ili dodati bilo što što će se pokvariti u juhe, prženu rižu ili jaja.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
3. POTRAŽITE RASPRODAJE Neki od nas već su vješti u pregledavanju tjednih letaka s popustima. Ali ako to ne činite, nije kasno da počnete. Ako kupujete online, pokušajte dodati virtualne kupone svojoj narudžbi ili filtrirati proizvode prema onome što je na rasprodaji. Ako postoji trgovina koju često posjećujete, provjerite jeste li se prijavili za njihove programe skupljanja bodova. Dobra strategija je prvo pogledati što je na sniženju, a zatim dodati neke od tih namirnica u svoj tjedni plan prehrane.
| Foto: canva/ilustracija
4. PROVJERITE JEDINIČNE CIJENE Ako ne znate što je to, možda plaćate skuplje nego što biste trebali. Jedinična cijena nalazi se na polici pored cijene artikla i omogućuje vam bolju usporedbu veličina i različitih marki. Ponekad ima smisla kupiti veće pakiranje, koje košta nešto više, ali je po kilogramu jeftinije od manjeg pakiranja. Tako možete usporediti i različite marke i pronaći onu koja najviše odgovara vašem proračunu.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
5. RAZMISLITE O PROTEINIMA Namirnice bogate proteinima poput mesa, peradi i morskih plodova obično su među skupljima. No, postoje načini za pametnu uštedu bez odricanja od mesa. Mnogi biljni proteini, poput graha i tofua, jeftiniji su od mesa pa biste mogli puno uštedjeti zamijenite li njima jedan ili dva mesna obroka. Pomaže i odabir jeftinijih komada mesa (pileći file je skuplji od pilećih prsa), a pametno je kupiti više kada je na sniženju i zamrznuti ga.
| Foto: Victor Utyupin
6. PAZITE NA ROK TRAJANJA Ponekad se hrana upljesnivi ili užegne - i onda je molim vas nemojte jesti! Ali datumi koje vidite na pakiranjima hrane često predstavljaju standarde kvalitete, a ne sigurnost. Ako je hrana navedena s datumima "najbolje upotrijebiti do", to označava svježinu i kvalitetu, ali nije rok nakon kojeg se treba baciti. "Upotrijebiti do", koje vidite primjerice na svježem mesu, je rok trajanja i ne bi se trebalo konzumirati nakon toga. Provjerite te datume, i u trgovini i kod kuće, i prvo koristite starije proizvode.
| Foto: Oleksandr Hruts
7. PROVJERITE SMOČNICU I ZAMRZIVAČ Ponekad, kada se čini da u kući nema ništa za jelo, ipak ima. Osvrt na ono što imate prije nego što krenete u kupovinu, može vam pomoći uštedjeti novac. Možda će trebati malo više truda - možda niste baš sigurni što napraviti s tom kutijom tjestenine ili vam je vrećica brokule čamila u zamrzivaču - ali korištenje ovih gradivnih elemenata za rješavanje jednog obroka može vam pomoći u smanjenju troškova. Brza inventura vam također pomaže da potrošite hranu prije nego što se pokvari.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
8. KUPUJTE NA VELIKO Kada to ima smisla, naravno. Nije uvijek najbolji izbor no ova metoda može biti korisna za velike obitelji koje se trebaju opskrbiti se puno hrane. Čak i ako ne kuhate za veliku grupu, možda ćete otkriti da ima smisla kupovati određene osnovne namirnice na veliko zbog značajnih ušteda troškova.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
9. PROMIJENITE TRGOVINU Mnogi od nas su vjerni svojoj trgovini, ali promjena može pomoći uštedjeti na računu za namirnice. Ovisno o rasprodajama, birajte koji ćete proizvod gdje kupiti. Nemaju svi mogućnost kupovanja u različitim trgovinama - zbog mjesta stanovanja i lakoće pristupa - ali ako možete mijenjati mjesta kupovine, možda ćete moći uštedjeti nešto novca.
| Foto: ilustracija/Canva
10. PREISPITAJTE PRAKTIČNOST Istina je da često plaćamo više za praktičnost - pomislite na prethodno narezane proizvode ili gotove umake. Svima nam je ponekad potrebna mala pomoć da ubrzamo pripremu večere, ali mudro birajte ono što vam odgovara i pobrinite se da dobijete ono što plaćate. Ponekad se ne isplati kupiti filetirano meso ili narezanu salatu, a s druge strane, možda prođete jeftinije kupujući narezanu salamu. Preispitajte što vam se isplati.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija