Dnevni horoskop za ponedjeljak 8. prosinca: Raku se izlazi, a Lavu je dan idealan za romansu

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Očekuje vas još užurbano jutro, no poslijepodnevni sati donose više opuštanja. Započnete li ljubavnu vezu, nemojte se prepuštati sumnjama - pustite neka sve ide svojim tijekom. Ako ste mlađi, mogli biste upoznati zanimljive ljude koji će djelovati poticajno na vas, a i vi ćete na njih ostaviti dobar dojam.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Nećete biti raspoloženi za razgovore koji će se voditi u svom domu. Imate osjećaj da bližnji gaje prevelika očekivanja od vas, pa je dobro da im to otvoreno kažete. Vrijeme koje izdvojite samo za sebe, višestruko će vam koristiti. Osim što će vam pružiti priliku da se odmorite, pozitivni učinci će se odraziti i na vaše raspoloženju.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Obavit ćete telefonske razgovore s rodbinom, a moguća je i vijest iz inozemstva. Pruži li vam se prilika za izlazak, ne odbacujte olako tu mogućnost. Mogli biste propustiti nešto značajno, možda poznanstvo ili odličan provod. Telefonski bi vas mogla kontaktirati osoba koju jako dugo niste čuli ni vidjeli.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 3

Zdravlje: 4

Društveni će vam apetiti porasti pa će vas boravak u kući činiti tjeskobnima. Osjetit ćete da vam je potrebna promjena, a za to će najbolji biti večernji izlasci i razgovori s prijateljima. Nazovite osobe koje niste dugo vidjeli i zakažite susret. S financijama oprez – netko na koga računate neće izići ususret vašim potraživanjima.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Najviše će vas zaokupiti ljubavna zbivanja pa je dan pogodan za romantiku i nježne ljubavne poruke. Dogode li vam se neugodnosti na poslu, partnerovo razumijevanje pomoći će vam da brže sve zaboravite. Nastojte biti vrlo taktični kad budete rješavali obiteljska pitanja, čak i ako izostane roditeljska potpora.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Trebat će vam odmor od zahtjevnih događanja. Nakratko ćete se povući u osamu, analizirati neke svoje poteze i odluke ili se baviti aktivnostima koje vas odmaraju. Pazite kome povjeravate svoje tajne, kako vam se nepromišljenost ne bi vratila. Izdvojite vrijeme samo za sebe i sredite misli.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Nećete pogriješiti odlučite li dan provesti bez opterećenosti obavezama. Ne treba vas gristi savjest, jer uvijek sve stignete obaviti. Romantični trenuci sa simpatijom izvjesni su večeras. Vrijeme koje ćete provesti zajedno obećava mnogo zadovoljstva. Vodite više računa o kondiciji i zdravlju - dobro se utoplite!

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Raspodijelite poslove svima u kući, nemojte dopustiti da je sav teret na vašim leđima. Poslovne zadatke obavljat ćete s pola snage i koncentracije, a nešto aktivniji bit će oni kojima posao omogućava dosta slobodnog kretanja. Moguće je da doživite kakvu neugodnost od strane šefa.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

S lakoćom ćete izražavati svoju osobnost i pokazivati dobre strane svoga karaktera. Mnogi će osjetiti potrebu da baš vama progovore o svojim problemima. Mudrim savjetima mnogima ćete pomoći. Samci, večernji izlazak mogao bi vas iznenaditi poznanstvom, a oni koji ostaju kod kuće imat će živopisnu komunikaciju preko interneta.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 2

Primit ćete se kućnih poslova, pospremanja doma ili sređivanja zaostalih računa. Planove bi vam mogli pokvariti gosti, pa će se mrzovolja očitavati na vašem licu. Preosjetljivost će vam otežati razumijevanje s okolinom, ali i partnerom. Može vam zasmetati čak i njegov dobronamjerni savjet. Netko će vam se za nešto zahvaliti.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Bit ćete tvrdoglavi, što bi vam moglo priskrbiti teškoće u prilagodbi i odnosima s ljudima. Odnos s partnerom naći će se na skliskom terenu, pa nisu isključena međusobna optuživanja. No nakon toga sve će biti jasnije. Pozovu li vas prijatelji na zabavu, dobro bi bilo otići jer vam treba odmak od svega što vas čini mrzovoljnima.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 4

Mnogo poslovnih i privatnih obaveza neće vas mimoići. Bit ćete nezamjenjivi nekim osobama iz obiteljskog kruga, a poslovne kolege će se oslanjati na vašu pomoć ili tražiti vaš savjet. U ljubavi biste mogli svojim postupcima iživcirati partnera i njegovo strpljenje dovesti na kušnju. Što prije mu se ispričajte.