10 zanimanja gdje su radnici najsretniji, i 10 gdje su najnesretniji: Slažete li se?

Sreća na poslu ne ovisi uvijek o visini plaće ili prestižu zanimanja. Novo istraživanje otkrilo je koja su zanimanja povezana s najvećim, ali i najmanjim zadovoljstvom zaposlenika
Rezultati pokazuju da osjećaj svrhe, međuljudski odnosi i radno okruženje često imaju veći utjecaj na zadovoljstvo od same zarade. Donosimo popis deset najsretnijih i deset najnesretnijih zanimanja prema rezultatima istraživanja.
ZAPOSLENICI U LJEKARNAMA. (NAJNESRETNIJI)
Apsolutno najnezadovoljniji radnici prema istraživanju, s vrlo niskim postotkom pozitivnih ocjena nakon smjene.
MEDICINSKE SESTRE I TEHNIČARI. (NAJNESRETNIJI)
Svakodnevni stres, velika odgovornost i iscrpljujuće smjene često negativno utječu na zadovoljstvo poslom.
RADNICI U DOMOVIMA ZA STARIJE. (NAJNESRETNIJI)
Emocionalno zahtjevan posao i stalna briga o korisnicima dovode do povećanog osjećaja iscrpljenosti.
KUHARI. (NAJNESRETNIJI)
Dugi sati rada, visoka očekivanja i intenzivno radno okruženje često rezultiraju stresom i umorom.
RADNICI U BRZOJ PREHRANI. (NAJNESRETNIJI)
Brz tempo rada i konstantan pritisak jedan su od glavnih razloga nezadovoljstva zaposlenika.
KONOBARI. (NAJNESRETNIJI)
Rad u smjenama, vikendima i pod pritiskom gostiju često utječe na raspoloženje i kvalitetu života.
PRODAVAČI U MALOPRODAJI. (NAJNESRETNIJI)
Svakodnevni rad s kupcima i zahtjevni rasporedi često uzrokuju frustracije i iscrpljenost.
ZAŠTITARI. (NAJNESRETNIJI)
Duge smjene, noćni rad i velika odgovornost mogu negativno utjecati na mentalno zdravlje.
SKLADIŠNI RADNICI. (NAJNESRETNIJI)
Fizički zahtjevan posao i ponavljajući zadaci često smanjuju zadovoljstvo radnim mjestom.
RADNICI U LOGISTICI I DOSTAVI. (NAJNESRETNIJI)
Stalni rokovi, prometne gužve i pritisak učinkovitosti doprinose osjećaju nezadovoljstva.
VATROGASCI. (NAJSRETNIJI)
Unatoč zahtjevnom poslu, osjećaj svrhe i pomaganja zajednici donosi visoku razinu zadovoljstva.
RADNICI U HUMANITARNIM ORGANIZACIJAMA. (NAJSRETNIJI)
Posao s izraženim društvenim značajem često pruža osjećaj ispunjenosti i smisla.
ODGAJATELJI U VRTIĆIMA. (NAJSRETNIJI)
Rad s djecom i stvaranje pozitivnog okruženja povezuju se s većom razinom sreće na poslu.
TRENERI I FITNESS INSTRUKTORI. (NAJSRETNIJI)
Aktivan način rada i pomaganje ljudima u ostvarivanju ciljeva pozitivno utječu na zadovoljstvo.
RADNICI U REKREACIJI I SLOBODNOM VREMENU. (NAJSRETNIJI)
Opuštenija atmosfera i svakodnevna interakcija s ljudima pridonose pozitivnom radnom iskustvu.
FRIZERI I KOZMETIČARI. (NAJSRETNIJI)
Kreativnost, neposredan kontakt s klijentima i vidljivi rezultati rada povećavaju osjećaj zadovoljstva.
RADNICI U OBRAZOVANJU. (NAJSRETNIJI)
Prenošenje znanja i mogućnost utjecaja na razvoj drugih često donose osjećaj svrhe i ispunjenosti.
VETERINARSKI TEHNIČARI I DJELATNICI. (NAJSRETNIJI)
Briga o životinjama mnogima predstavlja posao koji donosi emocionalno zadovoljstvo.
RADNICI U KULTURI I UMJETNOSTI. (NAJSRETNIJI)
Kreativno izražavanje i rad na projektima koje vole povezuju se s većom srećom na poslu.
RADNICI U ZABAVNOJ INDUSTRIJI. (NAJSRETNIJI)
Dinamično okruženje i stvaranje pozitivnih iskustava za druge povećavaju zadovoljstvo radnim mjestom.
