FOTO Novinarka Ivana Perić skinula gotovo 50 kilograma: Ovo su njezini zdravi recepti!

HELJDA S GLJIVAMA I DIMLJENIM TOFUOM - Sastojci: 60 g heljde, 30 g crvenog luka, 150 g gljiva (šampinjoni), 120 g dimljenog tofu, 1 žlica sojinog sosa, 1 žlica nutritivnog kvasca, 1 žlica sojinog vrhnja za kuhanje, češnjak u prahu, dimljena crvena paprika, chilli. Priprema: Heljdu dobro isperite i skuhajte u vodi dok ne omekša, zatim ocijedite. Na neprianjajućoj tavi lagano prodinstajte luk. Dodajte dimljeni tofu narezan na kockice, začinite soja sosom i kratko zapecite. Dodajte gljive, malo podlijte vodom, poklopite i pustite da gljive puste svoju tekućinu. Kad se sve lijepo izdinsta, dodajte kuhanu heljdu, sojino vrhnje i nutritivni kvasac. Začinite češnjakom u prahu, dimljenom paprikom i chillijem, sve dobro promiješajte i kratko zagrijte. | Foto: Instagram/Ivana Perić