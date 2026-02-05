Obavijesti

KAKVA TRANSFORMACIJA!

FOTO Novinarka Ivana Perić skinula gotovo 50 kilograma: Ovo su njezini zdravi recepti!

HRT-ova novinarka Ivana Perić, koju često viđamo u emisijama 'Dnevnik' i 'Dobro jutro, Hrvatska' na društvenim mrežama svakodnevno dijeli zdrave recepte, savjete o prehrani i navikama koje su joj pomogle doći do vitke figure
Zbog narušenog zdravlja Ivana je prije dvije godine donijela odluku koja joj je promijenila sudbinu. Kroz dosljednost, znanje i duboko razumijevanje vlastitog tijela, uspjela je skinuti čak 45 kilograma. | Foto: Canva/Instagram
