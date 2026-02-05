FOTO Novinarka Ivana Perić skinula gotovo 50 kilograma: Ovo su njezini zdravi recepti!

HRT-ova novinarka Ivana Perić, koju često viđamo u emisijama 'Dnevnik' i 'Dobro jutro, Hrvatska' na društvenim mrežama svakodnevno dijeli zdrave recepte, savjete o prehrani i navikama koje su joj pomogle doći do vitke figure
Zbog narušenog zdravlja Ivana je prije dvije godine donijela odluku koja joj je promijenila sudbinu. Kroz dosljednost, znanje i duboko razumijevanje vlastitog tijela, uspjela je skinuti čak 45 kilograma.
| Foto: Canva/Instagram
Foto: Canva/Instagram
| Foto: Canva/Instagram
Put nije bio jednostavan, ali danas, zahvaljujući toj promjeni, živi život ispunjen energijom, lakoćom i novim mogućnostima.
| Foto: Tik Tok
Svakodnevno dobiva komplimente na račun svog izgleda, a s obzirom da su je mnogi pitali kako je došla do besprijekorne linije, objavila je knjigu s receptima koji su joj pomogli da svoju liniju dovede do savršenstva.
| Foto: Instagram/Ivana Perić
U nastavku donosimo recepte.
| Foto: Instagram/Ivana Perić
PROJA SA SIROM I ŠPINATOM: Sastojci: 80 g kukuruznog brašna, 2 žlice heljdinog griza, 1 žličica praška za pecivo, prstohvat soli, češnjak u prahu, 150 ml mlijeka ili biljnog napitka, 1 jaje, 50 g svježeg sira ili skute, 50 g špinata, 20 g ribane mozzarelle Priprema: Zagrijte pećnicu na 180°C stupnjeva. U zdjeli pomiješajte brašno, prašak za pecivo, heljdin griz, češnjak u prahu i sol. Dodajte jaje, mlijeko, sir i dobro izmiještajte. Tada dodajte špinat. Smjesu ulijte u manji kalup obložen papirom za pečenje. Po vrhu posipajte mozzarellu. Pecite 25-30 minuta dok ne dobije zlatnu boju. Cijela proja ima 580 kcal.
| Foto: Instagram/Ivana Perić
HELJDA S GLJIVAMA I DIMLJENIM TOFUOM - Sastojci: 60 g heljde, 30 g crvenog luka, 150 g gljiva (šampinjoni), 120 g dimljenog tofu, 1 žlica sojinog sosa, 1 žlica nutritivnog kvasca, 1 žlica sojinog vrhnja za kuhanje, češnjak u prahu, dimljena crvena paprika, chilli. Priprema: Heljdu dobro isperite i skuhajte u vodi dok ne omekša, zatim ocijedite. Na neprianjajućoj tavi lagano prodinstajte luk. Dodajte dimljeni tofu narezan na kockice, začinite soja sosom i kratko zapecite. Dodajte gljive, malo podlijte vodom, poklopite i pustite da gljive puste svoju tekućinu. Kad se sve lijepo izdinsta, dodajte kuhanu heljdu, sojino vrhnje i nutritivni kvasac. Začinite češnjakom u prahu, dimljenom paprikom i chillijem, sve dobro promiješajte i kratko zagrijte.
| Foto: Instagram/Ivana Perić
