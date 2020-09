10 životnih navika koje vode sretnoj i dugoj ljubavnoj vezi

Lijepo je kada su partneri povezani i žele provoditi zajedno, ali u tome ne treba pretjerivati jer to može biti kontraproduktivno. Ne možete non-stop biti 'zalijepljeni' jedno za drugo, to nije dobro za vezu

<h2>1. Poštujete jedno drugo i vjerujete si</h2><p>Poštovanje i povjerenje su dva izuzetno važna čimbenika za sretnu i dugu vezu.</p><p>- Imate li pokraj sebe partnera koji vas poštuje i vjerujete mu, tada takvu vezu treba njegovati. Ali, ukoliko nemate povjerenja u tu osobu i ne možete se osloniti na nju, ta veza neće potrajati - kaže <strong>Rachel Sussman</strong>, psihoterapeutkinja i stručnjakinja za odnose iz New Yorka.</p><p>Dodala je da se zna događati da povjerenje i poštovanje nestane tijekom braka zbog nekih stvari koje su se dogodile, no u tom slučaju treba razgovarati o tome, jer je dobra komunikacija još jedan jako važan čimbenik kvalitetne veze.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO Savjeti kako u životu biti sretniji:</p><h2>2. Dobri ste prijatelji</h2><p>Govori se kako najbolje ljubavne veze proizlaze iz prijateljstva. No zdrav i dugotrajan brak možete imati i ukoliko vaša veza nije plod ranijeg prijateljstva, već ste to prijateljstvo izgrađivali sa samim početkom veze.</p><p>- To ne znači da vi i vaš partner morate imati sve iste interese, ali važno je da na život općenito gledate na podjednak način. Ljudi se mijenjaju s godinama pa što ste skladniji na početku veze, veća je šansa da će to potrajati - kaže ova američka psihoterapeutkinja.</p><h2>3. Ljubazni ste jedno prema drugome</h2><p>Iako bi to trebalo biti nešto što se podrazumijeva, Rachel Sussman kaže dau praksi vidi jako puno slučajeva gdje nije tako, odnosno, partneri su zlobni i bezobrazni jedno prema drugome.</p><p>- Partneri koji jedno drugo optužuju da su sebični i usredotočeni samo na svoje potrebe, to je češća pojava nego bi čovjek pomislio. Ljubaznost je zbilja važna osobina u dobroj vezi - rekla je.</p><h2>4. Osjećate da možete otvoreno razgovarati</h2><p>- Postoje tri ključna aspekta komunikacije. Prva je sposobnost da se osjećate kao da s partnerom zaista možete biti otvoreni o tome tko ste, što želite, da mu možete govoriti o svojim potrebama i željama te da je i vaš partner otvoren za to - objasnio je klinički psiholog dr. <strong>Bukky Kolawole</strong>.</p><p>- Drugi aspekt je razina udobnosti u takvoj otvorenoj komunikaciji, a treći reakcija vašeg partnera, odnosno da on zna kako će vam se u takvim, možda stresnim, trenucima približiti, kako će vam pružiti utjehu i biti uz vas tako da se možete osloniti na njega - dodao je.</p><h2>5. Partnera doživljavate kao najboljeg prijatelja</h2><p>Sa njime želite dijeliti sve, i vesele teme, ali i tužne. Parovi u dobrim i kvalitetnim vezama međusobno se doživljavaju kao najbolji prijatelji. Šale i razne priče su ono što grade vezu.</p><p>- Zbog toga je važno dijeliti detalje iz svojeg radnog dana, smiješne anegdote, čak i one manje bitne poput toga, na primjer, kako vam se kolegica na poslu izbezumila jer joj je netko sa stola maznuo dijetnu Coca Colu - objašnjavaju psihoterapeuti <strong>Charles i Elizabeth Schmitz </strong>u svojoj knjizi 'Building a Love That Lasts' (Izgradnja ljubavi koja traje).</p><h2>6. Ne treba sve dijeliti na pola</h2><p>Nije zdravo u vezi strogo paziti jesu li zadaci pravedno podijeljeni, ispunjava li svaka strana svoj dio posla baš uvijek i svađati se oko toga. Važno je zajedno sudjelovati u svemu, ali još važnije je imati međusobnog razumijevanja. </p><p>Suzdržite se od brojanja što ste vi napravili u danu, a što partner, kao da se natječete i sakupljate bodove. Opustite se.</p><p>- Nije sve u brojanju toga koliko je tko pelena bebi promijenio ili koliko je suđa oprao. Važno je imati odnos u kojemu otvoreno možete reći da ste preopterećeni, a ne samo iskaliti se jer je partner možda zaboravio izbacio smeće - kaže stručnjak za veze <strong>Charles J. Orlando.</strong></p><h2>7. Još uvijek znate iznenaditi sami sebe</h2><p>Lijepo je kada su partneri povezani i žele provoditi zajedno, ali u tome ne treba pretjerivati jer to može biti kontraproduktivno. Ne možete non-stop biti 'zalijepljeni' jedno za drugo, to nije dobro za vezu. Važno je da svaka strana zadrži ponešto od svoje osobnosti na način da ponekad radi što želi, i to bez partnera.</p><p>Na primjer, želite li upisati tečaj plesa, a partneru to nije napeto - odite sami. Ili, pridružite se katkad prijatelju ili prijateljici na izletu, kratkom putovanju ili odlasku na nečiju svadbu.</p><p>- Prekomjerna povezanost među partnerima neprijatelj je romantike pa je rad na osobnom rastu i razvoju važan za brak - kaže dr. <strong>Shauna Springer</strong>.</p><h2>8. Ne bojite se sukoba</h2><p>Zdravi parovi znaju kako izbaciti sve iz sebe, raspraviti, posvađati se ako treba i tako riješiti neke probleme. To je puno bolji način od držanja svega što vas muči u sebi, kažu stručnjaci.</p><p>Veze takvih parova, koji se ne boje sukoba i ne izbjegavaju ih, su trajnije i stabilnije.</p><p>- Stvar je u tome da ne treba dopustiti da se problemi gomilaju i postaju sve veći. Ljutnja je sasvim zdrava emocija. U redu je upasti u nju, sve dok se obije znate ispričati i krenuti dalje - savjetuje stručnjakinja za odnose <strong>Gilda Carle</strong>.</p><h2>9. Vjerujete da će veza trajati</h2><p>Kao što se kaže u bračnim zavjetina, neće sve biti med i mlijeko, neće uvijek cvjetati ruže u braku. Bit će tu uspona i padova, ali to je normalno i to tako treba shvatiti. </p><p>Treba biti svjestan da će veza ponekad biti na kušnji, ali važno je vjerovati da se sve to može riješiti i da će povezanost i ljubav trajati.</p><p>Sposobnost partnera da zajedno prežive teška razdoblja i njihova veza se ne raspadne, to je nešto čemu treba težiti. Studija iz 2011. godine pokazala je da su brakovi parova koji vjeruju da će njihova veza trajati, duži i sretniji za razliku od onih koji su sumnjičavi u vezi toga.</p><h2>10. Možete se opustiti jedno kraj drugoga</h2><p>Istraživanja pokazuju da su parovi koji imaju naviku zajedno raditi različite stvari i uživati u tome, opustiti se, čak i ako je to nešto jednostavno poput okopavanja biljaka, sretniji su od onih koji u vezi stalno očekuju neko uzbuđenje kao na početku veze.</p><p>- Na početku veze obilazite razna nova zanimljiva mjesta preplavljeni dozom nesigurnosti o tome kako se druga strana osjeća što pak doprinosi pojavi onih leptirića u trbuhu. Ali, s vremenom se u vezi opustite jedno uz drugo i zadovoljni ste manjim, svakodnevnim stvarima - kaže psihijatar <strong>Scott Halzman</strong></p><p>- Ne trebaju vam nužno više uzbuđenja tipa bungee jumpinga i sličnog, jer se dobro osjećate jedno uz drugo i kad ne radite baš ništa spektakularno - dodaje, a prenosi <a href="https://www.womansday.com/relationships/dating-marriage/advice/a54653/signs-your-marriage-will-last/" target="_blank">womansday.com</a>.</p><p> </p>