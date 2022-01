Ne slagati se ponekad sa šefom je sasvim normalno, no postoje nadređeni koji toksično djeluju na zaposlenike i time ih nimalo ne motiviraju da daju sve od sebe što u konačnici samo može štetiti poslovanju tvrtke. Osim toga, takvi tipovi nadređenih mogu negativno utjecati na vaš napredak u karijeri, ali i na svakodnevni život čak i onaj privatni, jer taj loš osjećaj imate u sebi i kad odete s posla.

- Takvi šefovi mogu pretvoriti posao koji volite u noćnu moru koja u vama počne stvarati osjećaj tjeskobe, srozava vam samopouzdanje i ubija radni učinak. Oni to mogu činiti suptilno, uz svakodnevne mikrointerakcije zbog kojih preispitujete svoje sposobnosti i potencijal. Ima i takvih koji bez srama preuzimaju zasluge za vaš rad, javno vas okrivljuju kad stvari krenu po zlu, kritiziraju sve što radite i nabrajaju drugim ljudima sve stvari za koje vjeruju da su vaše slabosti - objasnila je Lorna Dunning, trenerica za osobni i profesionalni razvoj sa sjedištem u Velikoj Britaniji.

Pojasnila je kako prepoznati znakove da je šef toksičan i što možete napraviti vezano za to.

10 znakova da je nadređeni toksičan i štetno djeluje na vas:

1. Omalovažava vas, ismijava ili iskazuje nepristojnost i nepoštovanje.

Na primjer, tijekom sastanka vas javno ukorava kao što roditelji grde djecu, odbacuje vaše mišljenje ili ideje iako su dobri, postavlja vam pitanja za koje zna da ne znate odgovore, a potom vas kritizira jer niste odgovoriti.

2. Pokazuje agresivno, ljutito ili konfrontirajuće ponašanje prema vama, zbog čega se bojite njegovih reakcija.

3. Preuzima zasluge za vaš rad ili se stavlja u središte pozornosti.

Recimo, voditelj ste važnog projekta koji uključuje dvodnevnu radionicu s važnim poslovnim ljudima u Miamiju. Napravili ste dnevni plan za oba dana, izvijestili sve koji će biti prisutni tamo, pobrinuli se da su svi pripremni radovi dovršeni, riješili ste svu logistiku i na kraju pripremili vlastitu prezentaciju za taj sastanak.

U posljednjem trenutku vaš šef vas makne s projekta, kaže da on ide umjesto vas, on će voditi taj sastanak, a vi ne morate putovati u Miami - time vam je oduzeo priliku da pokažete svoje talente ključnim ljudima u Miamiju.

4. Krivi vas za vlastite pogreške.

To je tip šefa koji više vremena troši na upakiravanje priče (spin) kako bi izbjegao preuzimanje odgovornosti za problem, nego na stvarno rješavanje problema.

5. Isključeni ste sa sastanaka na kojima trebate biti kako biste uspješno obavili svoj posao.

Za karijeru je važno naći se u situacijama u kojima iskusniji kolege i nadređeni na višim pozicijama mogu vidjeti vaše talente. Toksični šef može se potruditi da do toga ne dođe, čime otvoreno sabotira vaš napredak u poslu.

6. Niste u mogućnosti donositi odluke u skladu sa svojom ulogom na poslu ili razinom radnog staža.

Otrovni šefovi mogu kritizirati bilo kakvu odluku koju donesete, inzistirati da sve vodite pod njihovom kontrolom ili čak nametnuti administrativne procese odobrenja kako bi vas spriječili da imate bilo kakvu autonomiju.

- Imala sam kolegicu koja nije dopuštala svom timu da donosi odluke, što je značilo da je ona morala raditi navečer i vikendom kako bi bila na vrhu s rezultatima. Njezin tim je svakog ponedjeljka dolazio sa strahom i nelagodom na posao zbog e-mailova koje im je slala tijekom vikenda, a u kojima je izražavala svoju frustraciju - prisjetila se Lorna Dunning.

7. Nesrazmjerno ste usredotočeni na potrebe svog šefa umjesto na stvarne prioritete u poslu vezane za vašu ulogu i ciljeve.

Na primjer, na pauzu stavljate sav svoj posao i ostajete do kasno kako biste ispunili potrebe toksičnog šefa, a koji nemaju veze sa onime zašto ste primljeni na taj posao.

8. Dovodite u pitanje svoje sposobnosti u područjima u kojima ste se nekada osjećali sigurno, a vaše samopoštovanje se srozalo.

Recimo, provodite vikende razmišljajući o poslu, radite duge sate kako biste bili sigurni da je sve savršeno ili se bojite donijeti odluku.

9. Bojite se posljedica šefovog nezadovoljstva.

10. Osjećate se pretjerano nervozno, tjeskobno zbog posla.

'To može narušiti samopouzdanje i kod najboljih radnika'

- Ako nadređeni nudi samo kritiku, to može narušiti samopouzdanje čak i kod najboljih zaposlenika, a samopouzdanje je važno u poslu. Naime, bez samopouzdanja provodimo više vremena fokusirajući se na svoje slabosti, razmišljajući o tome što bi moglo poći po zlu, djelujući iz straha, a to se sve negativno reflektira na naš posao i rezultate, a u konačnici i na karijeru - kaže ova stručnjakinja.

- Kao trenerica sam čula dovoljno priča da znam kako se svatko može naći u situaciji da ima loš odnos sa šefom. Ljudi su tada zabrinuti za svoju karijeru, ugled, a možda se boje i gubitka posla. To je vrlo iscrpljujuće za samopouzdanje i samopoštovanje. Zaposlenici tad znaju raditi više, pokušavaju biti savršeni nadajući se da će tako pronaći način kako zadovoljiti toksičnog šefa - dodala je.

- Srećom, postoje stvari koje možete učiniti kako biste se bolje nosili s otrovnim šefom. Kao prvo, važno je biti svjestan činjenica i ne dopustiti emocijama da prevladaju. Na primjer, promatrajte samo ljude kako se uvlače u priču i emocije kad dođe do neke pogreške. Smatram da je bolje ukloniti dramu i usredotočiti se na činjenice, jer tako slabite moć toksičnog šefa koji želi stvoriti vrtlog - smatra Lorna.

- Također, najbolji način da se nosite s lošim šefom je ignoriranje njihove zbrke, strke i drame. Pokušajte zapamtiti svoju vrijednost, stalno se podsjećajte na sve dobre prošle rezultate i pozitivne povratne informacije. Neka vam postane misija pokazati se najboljom verzijom sebe. U većini slučajeva, takav stav će vas učiniti zaštićenima - pojasnila je.

Osim toga, savjetuje na loše postupke toksičnog šefa gledati kao na nešto što ne treba raditi.

- Takve osobe, toksični šefovi, zapravo vam pokazuju kako izgleda loš vođa. Ako je upravo vrištao na vas ispred kolega, samo pomislite kako vi to nikad nećete raditi članovima svojeg tima, jer to rade očajno loši lideri. Također, gledajte na to loše iskustvo kao na priliku da očvrsnete i naučite se dobro nositi sa svakakvim izazovima - dodala je.

- U nekim situacijama najbolje je obratiti se službi za ljudske resurse ili nekome na višoj poziciji od vašeg šefa i porazgovarati o tome - savjetovala je pa se osvrnula na stvari koje nikada ne bi trebalo raditi, jer će vjerojatno samo pogoršati problem s toksičnim šefom.