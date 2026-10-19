10 znakova da joj se sviđate

Iako nijedan znak sam po sebi ne dokazuje zaljubljenost, njihova kombinacija može upućivati na romantičnu zainteresiranost.

Kako piše En Pareja, postoji deset suptilnih znakova koji mogu otkriti da je žena zainteresirana za nekoga, čak i ako o tome ne govori otvoreno.

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1. Odjednom više pažnje posvećuje izgledu

Ako žena zna da će se susresti s osobom koja joj se sviđa, možda će se dodatno potruditi oko odjeće, šminke i cjelokupnog izgleda. Ne znači da se svaka žena koja se uređuje pokušava nekome svidjeti, ali promjena u njezinim uobičajenim navikama može biti jedan od znakova zainteresiranosti.

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2. Popravlja kosu kada vas ugleda

Dodirivanje kose, namještanje pramenova, provjeravanje odraza ili popravljanje odjeće mogu biti gotovo automatske reakcije. Kada nam je netko privlačan, često postajemo svjesniji vlastitog izgleda i dojma koji ostavljamo.

3. Želi lijepo mirisati u vašoj blizini

Možda počinje češće koristiti omiljeni parfem, nositi osvježavajuće bombone ili obraćati dodatnu pozornost na svoj miris. Miris je jedan od elemenata koji mogu utjecati na međusobnu privlačnost, iako toga nismo uvijek svjesni.

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4. Zanimaju je stvari koje prije nije primjećivala

Spomenete li omiljeni sportski klub, film ili hobi, mogla bi se početi raspitivati o tome. Ne mora nužno biti zainteresirana za samu temu, nego za osobu kojoj je ona važna. Takva znatiželja može biti način da vas bolje upozna i pronađe zajedničke interese.

5. Pamti i najmanje detalje

Možda se sjeća vašeg omiljenog međuobroka, važnog poslovnog sastanka ili obiteljskog događaja koji ste usput spomenuli. Kada nam je netko posebno važan, često više pozornosti posvećujemo onome što govori. Pamćenje sitnica može pokazati koliko pažljivo sluša.

6. Pronalazi razloge za nastavak razgovora

Razgovor je mogao završiti prije nekoliko minuta, ali ona postavlja novo pitanje, započinje drugu temu ili se prisjeća zanimljive priče. Ne mora otvoreno koketirati. Ponekad se zainteresiranost očituje upravo u želji da razgovor što dulje traje, osobito ako se tako ne ponaša prema drugima.

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7. Primjećuje gotovo sve na vama

Nova frizura, drukčije naočale, druga košulja ili promjena raspoloženja možda joj neće promaknuti. Privlačnost može utjecati na to koliko pozornosti posvećujemo nečijem izgledu, izrazima lica i ponašanju. Zato osoba kojoj se sviđate može primjećivati detalje koje drugi zanemaruju.

8. Promatra vaše reakcije

Kada ispriča šalu ili spomene nešto na što je ponosna, možda će najprije pogledati prema vama kako bi vidjela vašu reakciju. Osoba koju želimo impresionirati često je upravo ona čije nam mišljenje posebno znači.

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9. Posebno se uređuje kada zna da ćete biti ondje

Za razliku od općenitog nastojanja da dobro izgleda, ovdje je riječ o obrascu ponašanja. Možda dulje bira odjeću prije zajedničkog druženja, raspituje se što ćete odjenuti ili joj vaši komplimenti posebno znače.

U izvornom članku navodi se istraživanje Khandis Blake i suradnika koje je proučavalo promjene u odijevanju, šminkanju i modnim dodacima u kontekstu romantične privlačnosti.

10. Posvećuje vam sve više pozornosti

Jedan od važnijih znakova može biti činjenica da žena postupno pronalazi više vremena za vas. Prisjeća se vaših planova, zanima je kako vam je prošao dan, raspituje se o stvarima koje ste spomenuli i pokazuje iskren interes za vaš život.

Zaljubljenost se ne mora očitovati velikim romantičnim gestama. Ponekad je riječ o nizu malih postupaka koji pokazuju da jednoj osobi posvećujemo više pažnje nego ostalima.

Važno je ipak naglasiti da nijedno od ovih ponašanja nije siguran dokaz romantičnih osjećaja. Žena može biti pažljiva, ljubazna ili zainteresirana za razgovor bez romantičnih namjera. Tek više znakova zajedno može biti povod za razmišljanje o mogućoj privlačnosti.