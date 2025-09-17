Ovo je 10 znakova koji govore da ste visoko osjetljiva osoba

Dr. Lalitaa Suglani, klinička psihologinja iz Birminghama, autorica knjige 'High-Functioning Anxiety: A 5-step Guide To Calming The Inner Panic and Thriving' i popularna autorica na društvenim mrežama, nedavno je podijelila listu od 10 znakova koji otkrivaju da ste visoko osjetljiva osoba
U nastavku provjerite koji to znakovi pokazuju da ste hipersenzibilna osoba.
1. POTREBA ZA REDOVITIM VREMENOM ZA SEBE.
Visokosenzibilne osobe često trebaju mir i osamu kako bi obnovile svoju energiju. Bez tog vremena mogu se osjećati iscrpljeno i preplavljeno svakodnevnim obavezama.
2. INTENZIVNA REAKCIJA NA KRITIKU.
Čak i blage ili konstruktivne primjedbe mogu snažno utjecati na njihovo samopouzdanje. Takve osobe često dugo razmišljaju o izrečenom i emotivno ga proživljavaju.
3. LAKO PREOPTEREĆENJE VANJSKIM PODRAŽAJIMA.
Previše zvukova, svjetla ili ljudi može kod njih izazvati osjećaj napetosti i stresa. Njihov živčani sustav intenzivnije reagira na okruženje nego kod drugih.
4. BOGATA UNUTARNJA MAŠTA I IMAGINACIJA.
Visokosenzibilne osobe često imaju snažan unutarnji svijet pun ideja i slika. To ih čini kreativnima, ali ponekad i sklonima "izgubljenosti u mislima".
5. SNAŽNA INTUICIJA I "OSJEĆAJ U TRBUHU".
Često se oslanjaju na svoj instinkt u donošenju odluka. Njihova unutarnja percepcija vodi ih u situacijama gdje logika možda ne nudi jasan odgovor.
6. DUBOKA EMPATIJA I SUOSJEĆANJE.
Brzo uočavaju emocije drugih ljudi i često ih doživljavaju kao vlastite. Ta sposobnost čini ih brižnima, ali i ranjivima na tuđu patnju.
7. POVIŠENE EMOCIONALNE REAKCIJE.
Njihove emocije, bilo pozitivne ili negativne, izražene su intenzivnije nego kod većine ljudi. To može biti izvor velike radosti, ali i tuge.
8. OSJETLJIVOST NA BUKU, SVJETLOST ILI TEKSTURE.
Određeni zvukovi, jaka svjetla ili neugodne tkanine mogu ih brzo dovesti do nelagode. Takva preosjetljivost često zahtijeva prilagodbu okoline.
9. NELAGODA ZBOG NASILNIH ILI NEGATIVNIH MEDIJSKIH SADRŽAJA.
Filmovi, vijesti ili serije s nasiljem i negativnim tonom mogu ostaviti dugotrajan emocionalni trag. Visokosenzibilne osobe radije biraju sadržaje koji donose smirenje i pozitivu.
10. OSJEĆAJ NELAGODE U GUŽVAMA ILI PRENAPUČENIM PROSTORIMA.
Veliki broj ljudi i previše podražaja u javnim prostorima može im stvarati anksioznost. Zato često traže mirnija mjesta gdje se osjećaju sigurnije i opuštenije.
