Obavijesti

Galerija

Komentari 0
DUBOKA EMPATIJA

Ovo je 10 znakova koji govore da ste visoko osjetljiva osoba

Dr. Lalitaa Suglani, klinička psihologinja iz Birminghama, autorica knjige 'High-Functioning Anxiety: A 5-step Guide To Calming The Inner Panic and Thriving' i popularna autorica na društvenim mrežama, nedavno je podijelila listu od 10 znakova koji otkrivaju da ste visoko osjetljiva osoba
thinking sad woman
U nastavku provjerite koji to znakovi pokazuju da ste hipersenzibilna osoba. | Foto: 123RF
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025