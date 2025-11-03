10 znakova koji otkrivaju da imate problem s alkoholom

​KORISTITE ALKOHOL KAKO BISTE SE NOSILI S EMOCIJAMA Ako pijete alkohol da biste se nosili s neugodnim emocijama, to može biti znak da pijete previše. Konzumacija alkohola samo da biste smanjili stres, tjeskobu ili emocionalnu napetost, umjesto da uživate u piću u društvu, pokazuje potencijalni problem s alkoholom. Iako alkohol privremeno ublažava ove osjećaje, često vodi u ciklus pojačane tjeskobe nakon što učinak nestane. Ljudi često postaju razdražljivi ili anksiozni nakon intenzivnog pijenja, što se ponekad naziva „hangxiety“. Ova vrsta upotrebe alkohola ukazuje na emocionalnu ovisnost koja može ozbiljno utjecati na mentalno zdravlje. | Foto: 123RF