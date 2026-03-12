Obavijesti

ŠTO NAS OČEKUJE?

Dnevni horoskop za četvrtak 12. ožujka: Bika razočarava bolja polovica, Lav se zaljubljuje...

Piše Vesna Narat,
Čitanje članka: 4 min
Foto: Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio

Pročitajte dnevni horoskop za četvrtak 12. ožujka i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Odgovarat će vam druženje s prijateljima, ali i upoznavanje novih ljudi koji su dosta različiti od vas. Uzbuđenja vam neće nedostajati. Moguć je poziv na rođendansku proslavu, večeru ili izlazak. Mogla bi vas telefonski kontaktirati osoba koja vam se sviđa, pa su neki među vama samo na korak do nove ljubavne veze.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 2
Posao: 3
Zdravlje: 4

U središtu pozornosti naći će se dugovanja pa ćete razmišljati kako najbrže podmiriti račune! Povećat će se obaveze prema djeci i roditeljima. Budete li dovoljno strpljivi, dočekat ćete da stvari sjednu na svoje mjesto i da se vaš trud pokaže isplativim. Osoba s kojom ste odnedavna u vezi, mogla bi vas razočarati svojim netaktičnim nastupom.

Foto: 123RF

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Izbjegavajte novčana ulaganja, posudbe i nepotrebne troškove. Komunikacija s poslovnim ili bračnim partnerom bit će napeta. Imat ćete osjećaj vas ljubavna veza ili poslovni odnos previše opterećuju i guše vašu slobodu. Suzdržite se od poriva da uradite nešto zbog čega biste poslije mogli požaliti.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 2

Osjećat ćete nemir ili se previše opterećivati razmišljanjima i analiziranjem nedavnih događaja. Mogli biste se povući u osamu, poželjeti se odmaknuti od svega ili se baviti nečim što ne želite odmah otkrivati drugima. Stariji će osjećati umor i pojačane kronične tegobe, no većina poremećaja bit će psihičke prirode.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Susreti sa zanimljivim pojedincima unijet će osvježenje u vašu svakodnevicu. Mogli biste se zaljubiti u osobu o kojoj već danima razmišljate. Neki će razmišljati o staroj ljubavi. Bit ćete spremni na opraštanje, pa oni koji su nedavno prekinuli vezu mogli bi je obnoviti. Vraćate li se s putovanja, vozite pribrano i koncentrirano!

Middle aged Happy Romantic couple travel relax the beach in the
Foto: AMNON TAJAI

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Očekuje vas mnogo napetosti, prije svega teškoće u obiteljskom životu i poslovne peripetije. Ukućani neće lako izaći na kraj s vašim promjenama raspoloženja. Ako ste na početku veze, pazite da partnera ne opteretite pretjeranim očekivanjima. Ne otkrivajte mu previše o svojoj ljubavnoj prošlosti jer će o vama steći krivi dojam.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 3

Potrošit ćete mnogo novca na nešto što će vam predstavljati zadovoljstvo, a ne potrebu. Naljutit će vas nemarnost i neodgovornost kolege, koji će se ponašati kao da nije svjestan svojih postupaka. Planirano putovanje doći će u pitanje zbog nesporazuma s obitelji. Možda ćete biti zabrinuti za nečije slabo zdravlje.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 3
Posao: 5
Zdravlje: 4

Nikakav napor vam neće predstavljati problem. S optimizmom ćete gledati u budućnost i onome što bi je moglo unaprijediti. Moguće su ugodne vijesti iz inozemstva. Imat ćete uspjeha u poslovima vezanima uz trgovinu, marketing, putovanja i sve vidove komunikacije. Odnos s partnerom je napet, ali sve rješavate razgovorom.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5
Ljubav: 5
Posao: 5
Zdravlje: 5

Zadivit će vas osobe širokog duha i znanja, pa će vas takvi susreti i poznanstva motivirati da i sami više čitate i širite spoznaje. Vaša uloga u obitelji postat će iznimno značajna. Neki ukućani postat će ovisni o vama, no nećete to doživljavati teretom. Bit će to prilika da napokon neke stvari u životu posložite na svoj način.

happy friends toasting drinks at rooftop party
Foto: lev dolgachov

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3
Ljubav: 3
Posao: 3
Zdravlje: 2

Izloženi ste povećanim troškovima pa mudrije raspolažite prihodima, a osobito ušteđevinom. Nađete li se u društvu, oduševit ćete druge sposobnošću snalaženja u svakoj temi razgovora. Energije vam neće nedostajati, ni za posao ni za ljubav. Ako ste u dužoj vezi, prihvatit ćete se pronalaženja termina za vjenčanje.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4
Ljubav: 5
Posao: 4
Zdravlje: 3

S lakoćom ćete uspostavljati kontakte i brzo prelaziti sa službenog na prisniji način komunikacije. Njegujte dobrosusjedske odnose, a prijateljima i članovima rodbine ponudite pomoć. Ako ste roditelj, možda nećete moći izbjeći raspravu sa svojim tinejdžerom, ali će se neke stvari razotkriti i pomoći da shvatite njegove reakcije.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2
Ljubav: 3
Posao: 2
Zdravlje: 2

Bit ćete izloženi pritiscima s raznih strana, a netko bi mogao i izraziti sumnju u vaše sposobnosti. Branit ćete svoja uvjerenja i raditi po svome, svjesni da sebi i svojoj vezi nanosite štetu. Partner će vam staviti do znanja da ste previše posvećeni poslu, nauštrb obitelji. To bi mogao biti uzrok svađe, no brzo ćete se i pomiriti.

Family conflict. The woman suspects her husband of treason, looks at his phone, demands explanations. sitting at home on the couch.
Foto: VORONA

