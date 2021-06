1. Prestali ste ići na zumbu

Možda ste izgubili sebe tijekom veze.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Prisjetite se početka veze, tko ste bili onda? Jeste li unijeli svoje hobije, interese i snove u vezu ili ste zaboravili na sve što vas je pokretalo. Ponekad nosimo masku kako bi se uklopili u život s nekim drugim, umjesto da budemo vjerni sebi. To nije održivo. Možda ste samo tihi po prirodi i morate biti glasniji ili je stvar u tome da vas vaš partner guši u vašim interesima - kaže stručnjakinja za seks i odnose Georgette Culley.

2. Partneri preskaču zabave s vašom obitelji

Ako ne provodite vrijeme s obitelji vašeg partnera, i obrnuto, to bi mogao biti znak za zabrinutost.

- Ako na obiteljska okupljanja idete sami i vaš partner radi isto, zapitajte se zašto je to tako. Je li to zato što se netko od vas srami svoje obitelji ili je to zato što netko nešto skriva. Možda netko od vas misli da veza nije toliko čvrsta da se isplati ulagati u odnose s obitelji partnera. Trebate imati iskren razgovor i shvatiti što se krije iza ovog problema - savjetuje Georgette.

3. Zajedno s bližnjima ogovarate partnera

Trenerica za odnose, Kate Mansfield, kaže da je znak za uzbunu i kada ne skačete u obranu svog partnera kada ga vaši prijatelji i obitelj ogovaraju.

- Može biti da podsvjesno shvaćate kako niste s pravom osobom za vas i zbog toga vas ne smetaju takvi komentari jer duboko u sebi znate kako veza nema budućnost - objasnila je.

4. Nikada se ne svađate

Iako može zvučati idilično nikada se ne svađati s partnerima, Kate vjeruje kako to može biti pokazatelj da niste jedno za drugo.

- Može biti da u vezi imate osjećaj kao 'da hodate po jajima', i osjećate nagomilavanje tenzija, ali nitko o tome nikada ne razgovara i ne započinje rješavanje problema. Takvo izbjegavanje problema nije zdravo i može dovesti do zdravstvenih tegoba, jer 'gutanje' ljutnje može biti pogubno. To se obično prvo manifestira kroz sve rjeđe spolne odnose, a tada nestaje i iskra te veza počinje umirati - kaže.

5. Zaspete ispred TV-a

Možda ne smatrate da je to problem, pogotovo jer je život trenutačno pun problema i briga te su svi izmoreni na ovaj ili onaj način.

- Ako vas druženje s partnerom potiče na spavanje, to može biti znak da ste s pogrešnom osobom. Partner bi trebao činiti da se osjećate sretno i živo. Ako vam se u odnos uvuče osjećaj izmorenosti i kolotečine, to može biti znak da nešto morate promijeniti - smatra Georgette.

6. Ljudi vam govore da ste najbolji prijatelji

Biti najbolji prijatelj jedno drugom možda se čini kao vrhunac veze, ali na koncu to vas može učiniti jadnima.

- Ponekad je dobro imati granicu između prijatelja i ljubavnika. Ako vam je partner jedini kome se možete povjeriti i vidite ih u ulozi prijatelja, to može ugasiti iskru u vezi. Također, na taj način postajete preovisni o partnerovoj emocionalnoj podršci. Ono što trebamo u takvim prilikama je raznolikost izvora podrške, poput obitelji i prijatelja - kaže Georgette.

7. Maštate o seksu, ali ne s partnerom

- Neusklađeni libido je normalna stvar, ali ako se ne možete sjetiti posljednjeg puta kada ste htjeli seks s partnerom, ali maštate o seksu s drugim ljudima, to može značiti da nešto nije u redu. Možda ste zalutali u prijateljsku zonu i na tome treba brzo poraditi, a pomoći vam mogu i profesionalni terapeuti. Veze u kojima nema seksualne privlačnosti osuđene su na propast - naglašava Georgette.

8. Ne znate kako su glasali

Ako se ne osjećate ugodno dijeliti svoje stavove s partnerom, to je znak za uzbunu.

- Ne morate se slagati oko svega, ali ako ne možete imati iskren razgovor o politici ili svojoj budućnosti, to je znak da nikada nećete imati potpuno otvorenu i ispunjenu vezu - govori Georgette.

9. Govori vam 'volim te', ali ne znate zašto

Kada vam partner kaže da vas voli, znate li što točno voli na vama, pita Georgette.

- Vole li vašu osobnost, smisao za humor, nešto na vašem tijelu? Da je ljubav autentična, odmah biste znali što partner voli na vama. Ako ne znate, može biti da ste u vezi iz interesa ili navike. Svi zaslužuju više od toga - kaže.

10. Postajete zaboravljivi

Jeste li se ikada ulovili da pitate partnera neko pitanje koje ste ga već pitali?

- Ako ne slušate zapravo što partner govori, to je znak da vas ne zanima što ima za reći. Isto tako, ako vas vaš partner pita neko pitanje stalno iznova, ili još gore, ako vas skoro nikada ne pita ništa o vašem životu, to je znak da među vama postoji veliki raskol kojim se treba pozabaviti - zaključila je Kate za The Sun.