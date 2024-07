Splićanke pokupile infekciju na plaži, tijelima im se šire kraste. Doktorica: 'Pazite, zarazno je'

Bila sam na odmoru s prijateljicama i na plaži smo primijetili neku crvenu točkicu na usni. Mislila sam na prvu da mi je herpes kako mi često izbije kad padne imunitet. No, po povratku doma ta točkica se počela širiti i prerasla u mjehuriće s vodom. Lijepo sam sve dezinficirala i namazala mast za rane, ali ništa nije pomagalo - priča nam Splićanka kojoj će ovaj vikend sigurno ostati u gorkom sjećanju.

POGLEDAJTE VIDEO: Dermatologinja Gordana Bubičić-Bajek o impetigu

Naravno, odmah sam otišla kod doktorice, a ona mi je rekla da se radi o 'slatkim krastama' te prepisala antibiotsku mast i antibiotik – kaže nam čitateljica.

Foto: čitateljica 24sata

- Rekla mi je da su to slatke kraste ili impetigo, kod odraslih bakterijska infekcija kože koja je najčešće uzrokovana bakterijama Staphylococcus aureus ili Streptococcus pyogenes. Češća je pojava kod djece, ali odrasli također mogu razviti ovu infekciju, posebno ako imaju oslabljeni imunitet ili oštećenja na koži. Ljetni uvjeti su idealni za rast i širenje bakterija, vrućina i vlaga mogu povećati znojenje, što može iritirati kožu i stvoriti povoljne uvjete za infekciju.

- Iskreno ne znam je li do posteljine u apartmanu, do mora... – kaže nam te dodaje kako su joj u ljekarni rekli da ovo nije prvi slučaj ovo ljeto te kako im stalno dolaze ljudi s istim upitom.

Dodala je kako su i njene prijateljice naknadno razvile iste simptome.

- Meni su kraste na bradi i tijelu, drugoj prijateljici oko usne, trećoj leđa... Dobila sam i temperaturu i sve me svrbi - zaključuje čitateljica.

Foto: dino stanin/pixsell

- Riječ je o Strafilodermiji ili Streptokodermiji izazvanoj spomenutim bakterijama koja je ljeti vrlo česta i zna se javiti u malim 'epidemijama'. Kako se lako širi, tako da sam i ove godine u ordinaciji imala dosta pacijenata s tim problemom, odgovara mr. sc. dr. Gordana Bubičić-Bajek, dermatovenerologinja iz Zadra na informaciju da je na području Splita ove godine zabilježen dosta veliki broj slučajeva 'slatkih krasti'.

Kaže kako se infekcija najčešće javlja kod djece, obično na koži oko usta i nosa, odnosno na licu, no može se javiti i na drugim dijelovima tijela. Isprva su to sitne točkice,nakon čega će se pojaviti mjehurići, a kako djeca to često češkaju, lako se prenosi. Tako ako dijete, primjerice, ima neku ogrebotinu na licu, prenijet će bakterije češkanjem i mjehurići se mogu pojaviti na širem području lica.

Foto: Dino Stanin/Pixsell

- To obično malo uplaši većinu roditelja, no nema razloga za strah, jer nije riječ o opasnoj bolesti ni kompliciranom liječenju. Važno je započeti s liječenjem što ranije, čim se mjehurići pojave. Tada je najčešće dovoljno liječenje lokalnom primjenom antibiotske masti. U iznimnim slučajevima, kad se infekcija jače proširi, daje se antibiotik oralno i impetigo se povlači za nekoliko dana – zaključuje dermatologinja.

Dok infekcija traje dijete se ne bi trebalo družiti s drugom djecom

Nema puno načina da se prevenirate infekciju i pojavu impetiga, osim eventualno izdvajanja oboljelog djeteta iz grupe, jer se infekcija širi direktnim kontaktom. Širenju i razvoju bakterija pogoduju toplina i vlaga te ogrebotine ili iritacije na koži lica, jer bakterije tako lakše ulaze u kožu. Infekciji će češće podleći manja djeca i ona oslabjelog imuniteta, no to nije pravilo.