100 godina Guccija: Od kožnate galanterije do geek-chic stila

Danas je kompanija koju je prije gotovo jednog stoljeća osnovao talijanski biznismen i modni dizajner iz Firence, jedna od najvećih na svijetu, a osim odjeće i modnih dodataka, prodaju čitavu lifestyle priču

<p>Gucci je osnovao 1921. godine Guccio Gucci, kao kompaniju za proizvode od kože. No, kuća je poslovno procvala pod vodstvom njegova sina, Alda, koji je popularizirao brend diljem svijeta.</p><p>Tijekom pedesetih godina predstavljaju zaštitni znak, inspiriran oblikom sedla, koji ubrzo postaje simbol luksuza.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Fascinantan život Karla Lagerfelda</strong></p><p>Guccio Gucci osobno je osmislio mnoge klasike koji su i danas simbol retro elegancije, još tijekom polovicom prošloga stoljeća.</p><p>Njihova prtljaga te brojni drugi modni dodaci poput cipela i kravata, ali i torbica s bambusovom ručkom ulaze u povijest mode kao neki od ključnih elemenata dobrog stila.</p><p>Logo je kreiran tijekom šezdesetih, a kombinira dva slova G. Prvi parfem lansiran je sredinom sedamdesetih, pod imenom No.1.</p><p>Iako je brend već tada bio super uspješan, tijekom osamdesetih kompanija je gotovo uništena radi svađe samih članova ove bogate obitelji.</p><p>No, tijekom devedesetih na mjesto kreativnog direktora stiže Tom Ford, koji brend uvodi u novi, luksuzni svijet te kreira imidž koji je brend održavao sve do dolaska eklektičnog kreativca Alessandra Michelea.</p><p>Upravo on uvodi niz inspiracija, od religije i umjetnosti do povratka stila sedamdesetih te predlaže kreativan pristup s nizom detalja koje slaže poput puzzlea.</p><p>Kompanija Gucci ima neke od najpoznatijih statement torbi kao što su Jackie, Dionysus, Bamboo GG Marmont te niz drugih.</p><p>Njegove siluete su prepoznatljivo atraktivne, ponekad začudne i neobične, no Gucci je s ovim potezom napravio daljnji korak u razvoju brenda, jer vremena se mijenjaju, a s njime i kompanije, naročito modne.</p><p>Danas su poznati po stilu geek-chic koji uključuje i niz detalja kao što su marame, kape i luckaste retro naočale.</p>