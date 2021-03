Svi mi imamo neke loše navike kojima živciramo ljude oko nas, ali i obrnuto; zato je dobro znati da postoje učinkoviti trikovi i tehnike koje možete upotrijebiti da biste se riješili tih navika, najbolje još u samom začetku. Naravno, za neke od navika koje vučemo godinama, trebat će više vremena da ih se riješite, no moguće je, kažu psiholozi.

Dakle, ako postoji određeno ponašanje koje želite promijeniti, to znači da ste prepoznali neku štetnu naviku i zapravo je već prvi korak prema promjenama. Na primjer, kroz neko vrijeme držat ćete se uspravno dok sjedite umjesto da ste pogrbljeni, uredit ćete nokte klasičnom manikurom, umjesto grickanjem i graditi prijateljstva i povjerenje s ljudima bez - ogovaranja.

Evo nekih navika koje vas mogu mučiti i savjeta kako ih se riješiti:

1. Uvijek kasnite

Duboko u sebi možda mislite da je vaše vrijeme važnije od vremena drugih ljudi, ili barem onih koji vas čekaju, no niz je načina na koji se ova navika manifestira: počev od onoga da svaki puta kad negdje morate stići zaspite nakon što je zazvonio alarm, ili se pakirate prekasno, pa jurite po stvari koje ste zaboravili. Moguće je da vam vrijeme ukradu djeca, ili obaveza koju ste prihvatili ne razmišljajući imate li vremena.

Kako se riješiti te navike: Kad vas netko zamoli da nešto učinite, nemojte to odmah prihvatiti. Recite da ćete im se javiti povratno, a zatim odlučite imate li zaista vremena. Također, shvatite zbog kojih zadataka uvijek kasnite. Na primjer, ako kasnite jer morate osušiti kosu, procijenite koliko vam vremena za to treba i toliko ranije se počnite spremati.

Trikovi: Postavite sat na pet minuta naprijed i počnite se spremati na vrijeme. I uvijek nazovite osobu koja vas čeka ako kasnite. Ne samo da je to ljubazno, već vam neugoda zbog takvih poziva može pomoći da prestanete kasniti.

2. Odugovlačite stvari

Izbjegavanje zadatka daje vam privremeno olakšanje, ali dugoročno ćete se osjećate užasno.

Kako se riješiti te navike: Shvatite da kad nešto odgađate, drugi mogu pomisliti da vam nije stalo da taj zadatak obavite, a to je gore od toga da to završite, makar i ne bilo savršeno.

Trikovi: Za početak budite odgovorni i ako nešto ne možete ispuniti, predajte to kolegi. Najavite da zadatak nećete obaviti vi, nego on i podržite ga koliko možete. Ako ne možete završiti zadatak koji ste preuzeli do određenog datuma, razmislite o odgovornosti. Kad postanete svjesni posljedica, to vas možda motivira da ipak završite posao.

3. Nedostatak organizacije

Volite biti okruženi neredom jer to stimulira i podsjeća vas da radite svoj posao. Ali to se negativno vraća: Gubite vrijeme tražeći stvari, zagubite važan dokument i slično. Sve to može povećati osjećaj tjeskobe.

Kako se riješiti te navike: Odvojite posao na dvije hrpe: Onu koju odmah treba riješiti te onu koji možete riješiti kasnije. Koristite mape ili kutije u različitim bojama.

- Jedna od mojih klijentica u svom je uredu objesila 12 spremnika: Šest za trenutne projekte i šest za one do kojih će možda doći kasnije - kaže životni trener Lynn Cutts. Na taj način se vizualno stimulira, a njezine stvari su organizirane.

Trikovi: Postavite sustav koji vam odgovara i započnite s osnovnim koracima, poput stavljanja ključeva na isto mjesto svaki dan.

4. Vrpoljenje, nemir

Imate viška energije, možda od naleta adrenalina uzrokovanog konzumiranjem previše kofeina ili šećera, i to mora nekako izaći.

Kako se riješiti te navike: Ako pijete veliku kavu ili puno kava tijekom dana, smanjite to.

Trikovi: Pokušajte pretvoriti pokret ruku i nogu u izometrične vježbe: Stavite ruke u krilo i koncentrirajte se na lagano guranje dlanova. Za noge: Stavite obje noge ravno na pod, a zatim gurnite prema dolje. Radite ove suptilne vježbe sve dok se potreba za vrpoljenjem ne povuče.

5. Puhanje balona od žvakače

To je još jedna oralna fiksacija koja služi kao sigurnosna obrana kad ste nervozni ili tjeskobni.

Kako se riješiti te navike: Brzo i učinkovito tako da prijeđete na tvrde bombone, iako to nije dobro za zube.

Trikovi: Ako se ne želite odreći žvakaće, neka vas prijatelj zaustavi svaki put kad čuje da napuhavate balon. Pokušajte se pogledati u ogledalu dok to radite, kako biste vidjeli što vide ljudi oko vas - nije baš lijep prizor, zar ne?

6. Nemotiviranost i pogrbljeni stav

Možda ste se pogrbili tijekom odrastanja bili viši od vršnjaka, grudi su vam se razvile ranije, odnosno imate nedostatak samopouzdanja i samosvijesti. Moguće ste samo umorni i pod stresom.

Kako se riješiti te navike: Pohađajte satove plesa, pilatesa ili kako biste ojačali mišiće koji mogu oslabiti kad se ne koriste dovoljno, a ključni su za dobro držanje, koje popravlja i način na koji se osjećate.

Trikovi: Započnite s jednostavnim vježbama slijeganja ramenima. Kružite njima tako da 10 puta krenete prema naprijed, 10 puta prema nazad. Sjedite tako da gledate ravno ispred sebe, jer to također mijenja način na koji reagirate.

7. Opsjednutost mobitelom

Pametni su telefoni namjerno dizajnirani da vam ukradu pažnju i privuku vas. No,iracionalna tjeskoba zbog nemogućnosti da provjerite poruke, društvene mreže ili internet znak su da ste postali žrtva iskušenja trenutne i beskrajne zabave, te toga da vam informacije i komunikacije budu nadohvat ruke.

Kako se riješiti te navike:Postavite pravila: Nema telefona u vrijeme obroka (čak i kad ste sami), odredite vrijeme kad ga nećete koristiti, odnosno nekoliko rokova u danu kad ćete pogledati što vas zanima i ostaviti mobitel sa strane.

Trikovi: Držite telefon daleko od mjesta na kojem spavate. Provjerite koliko vremena trošite na pojedine aplikacije, pa isključite obavijesti za neke od njih tijekom jednog dijela dana. Također, razmislite kako je neugodno biti s nekim tko bi radije gledao svoj telefon nego u vas, i u to da sluša što govorite i razgovara s vama. Tako se osjećaju ljudi oko vas.

8. Grickanje noktiju

Česti motiv ove navike je postizanje utjehe, ublažavanje stresa i tjeskobe.

Kako se riješiti te navike: Prvo osvijestite kada grizete nokte i koje okolnosti pokreću tu naviku. Zatim ju pokušajte zamijeniti drugo,.

Trikovi Voće nadohvat ruke, ili držanje loptice za stres u blizini, s kojom se možete igrati kad osjetite taj poriv, mogu pomoći. Budite sigurni da su vam nokti uvijek kratki i dobro obrađeni. Po potrebi, premažite ih posebnim lakom koji je namijenjen odvraćanju pažnje od grickanja, ili nosite rukavice na rukama.

9. Cvilite i cendrate

Možda osjećate da nemate moć nešto zatražiti ili napraviti promjenu. Kao dijete vjerojatno ste cvilili kad niste dobili ono što ste željeli i isplatilo se. No, više niste dijete.

Kako se riješiti te navike: Ako mislite da vaša žalba može nešto promijeniti, reagirajte kao odrasla osoba. . Ako vaš partner ili prijatelji kažu nešto o vašem cviljenju, uzmite na znanje.

Trikovi: Umjesto da gunđate poput tinejdžera, iznesite što želite u izravnom i pristojnom zahtjevu. Na primjer, umjesto da pokvarite večernji izlazak prigovarajući da ste za lošim stolom, zaustavite konobara i pristojno ga zamolite da vas premjesti negdje gdje je ugodnije.

10. Volite ogovarati

Pokušavate ukloniti fokus sa svojih vlastitih mana tako što izlažete tuđe. No, osoba koja ogovara zapravo ne vjeruje da je sama po sebi dovoljno dobra. Ogovaranje se može činiti dobrim trikom da se iskalite na nekom, da biste se osjećali bolje, no najčešće nije tako.

Kako se riješiti te navike: Upotrijebite svoje razgovore kako biste podijelili svoja iskustva, poput otkrivanja novog restorana ili najnovijeg odmora. Osvrnite se na trenutne događaje, glazbu, TV emisije ili sport kako biste imali tema, umjesto da se bavite drugim ljudima.

Trikovi: Ako razgovor kreće prema drugim ljudima, potrudite se reći samo lijepe stvari o njima (ili nešto neutralno). Osim toga, nikad ne znate tko bi vas sluša: Ako se žalite na suradnika, imajte na umu da bi joj najbolja prijateljica mogla biti žena koja sjedi iza vas u vlaku dok pričate o njoj. Imajte na umu da zbog ove navike možete izgubiti prijatelje.

11. Perfekcionizam

Možda su vaši roditelji bili perfekcionisti i imali velika očekivanja. Ocjenjujete se prema tome što radite i koliko dobro to radite, što često i nije u vašoj moći i s tim je dobro prestati, jer ćete se dovesti do toga da ste previše opterećeni.

Kako se riješiti navike: Prestanite se pretjerano trošiti na svaki posao koji radite. Namjerno uložite manje energije u neke stvari koje nisu presudne za cijeli posao, kao i na stvari koje morate obaviti osim posla, pput pranja suđa, pospremanja kreveta i slično. Počet ćete shvaćati da posljedice nesavršenosti nisu tako strašne.

Trikovi: Postavite vremenska ograničenja za zadatke i upotrijebite alarm. U vašem rasporedu neće biti mjesta za onu 'još jednu stvar' da bi sve bilo savršeno. Napokon, samo iz zabave napravite nešto u čemu zapravo ne briljirate. Pođite na tečaj crtanja, ili na ples, iako imate dvije lijeve noge. I ne brinite zbog rezultata, nego se nastojte zabaviti dok crtate ili plešete.

Zaključno: Pet osnovnih koraka za promjenu loših navika

Napokon, ako imate naviku koja nije na ovom popisu, budite sigurni da imate snage da je se riješite. Mnogi od gore navedenih trikova vrijede i za razne navike, a u tome vam može pomoći i ovih 5 osnovnih koraka koje je osmislila Cherry Pedrick, koautorica knjige The Habit Change Workbook, detaljnog programa utemeljenog na kognitivno-bihevioralnim tehnikama uvođenja promjena:

1. Budite svjesni kad se javlja vaša navika, prepoznajte situacije u kojima se ponavlja i zabilježite koliko često i gdje.

2. Osvijestite posljedice. Nabrojite prednosti i nedostatke zadržavanja te navike, odnosno promjena.

3. Upoznajte moguće alternative: Razvijte konkurentski (bolji) odgovor koji možete upotrijebiti umjesto da se vratite staroj navici.

4. Definirajte svoje ciljeve. Napravite plan s kratkoročnim i dugoročnim ciljevima i nagradite se kad ih postignete.

5. Znaj da si čovjek: Nemojte biti grubi prema sebi ako se vratite na stare navike, to je prirodni dio promjene i može potrajati i možete imati i nekoliko pokušaja dok ne dođete do promjene, donosi portal Real Simple.