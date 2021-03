Budući da se nazire proljeće, a nadamo se i svima nama bolji dani, opskrbite se ovom hranom koju nutricionisti preporučuju kada je riječ o zdravlju, jačanju imuniteta i mršavljenju. Proljeće je u zraku, a sad je vrijeme da ga stavimo i na tanjure.

1. Jagode

Jagode imaju oko 50 kalorija po šalici i tonu hranjivih sastojaka, kaže Trista K. Best, nutricionistkinja.

Ukoliko u tijelo ne unosite dovoljno vlakana, može doći do zatvora i upale crijeva, što zahvaća gotovo 50% starijih od 60 godina.

- S nutritivnog stajališta jagode su jedinstvene po tome što nude dva grama topivih i netopivih vlakana, idealnih za zdravlje crijeva i gubitak težine - dodaje.

2. Kupus

- Kupus je sjajno jesti sirov jer na taj način održava puno vitamina C. Kad se kupus kuha, on gubi vitamin C. Kupus je bogat vlaknima, što omogućuje veću sitost između obroka, a time i gubitak kilograma. Jedite ga sirovog ili u kiselom kupusu ili u salati - savjetuje nutricionistkinja Kylie Ivanir.

Vitamin C je potreban tijelu kako bi proizvodio kolagen, koji poboljšava elastičnost i otpornost kože. S obzirom da se proizvodnja kolagena starenjem smanjuje, hrana bogata vitaminom C je nužna kako bi koža ostala mladolika i zdrava.

3. Šparoge

Šparoge su poznate kao izvrstan izvor folne kiseline, vitamina B skupine, esencijalnog za pravilnu diobu stanica i sintezu DNA te bitnog za zdravlje kardiovaskularnog sustava. Šparoge su također izvor blagotvornih fitonutrijenata za zdravlje, poput beta-karotena, luteina i zeaksantina koji mogu djelovati kao snažni antioksidansi i štititi stanice od oksidativnih oštećenja koja nastaju zbog djelovanja slobodnih radikala.

- Šparoge imaju malo kalorija, ali puno hranjivih sastojaka i vode. Jedna šalica kuhanih šparoga ima 43 kalorije - kaže Allison Gregg, savjetnica za prehranu.

- Šparoge sadrže puno prebiotika koji djeluju kao gnojivo za dobre bakterije u našim crijevima - dodaje Ivanir. Istraživanja pokazuju da šparoge mogu smanjiti i povišeni krvni tlak.

Šparoge su također dobar izvor prehrambenih vlakana koja potiču rad probavnog sustava i mogu pomoći u zaštiti od raka kolona.

Njihova sezona je kratka, zato na proljeće - jedite ih što više.

4. Kelj

Kelj spada među najzdravije namirnice na svijetu.

- Kelj sadrži razne vitamine, minerale i biljne spojeve koji ga u osnovi čine izvorom mladosti i gubitka kilograma. Kelj ima vrlo malo kalorija po kilogramu što ga čini idealnom bazom za bilo koju salatu ili smoothie jer će dodati masu bez suvišnih kalorija - objašnjava Trista.

Kelj je odličan izvor vitamina C, vrlo dobar izvor dijetalnih vlakana, vitamina A, K i B6, magnezija kalija i mangana, te dobar izvor tiamina, kalcija, fosfora i bakra.

Zbog izuzetno malog broja kalorija, a obilja nutrijenata, jedna je od najzdravijih namirnica koja je ujedno pogodna za svaku vrstu prehrane.

5. Grejp

- Ne možete pogriješiti s voćem, posebno agrumima koji su bogati hranjivim tvarima poput grejpa. Konzumacija grejpa povezana je s većim unosom vitamina C, magnezija, kalija, prehrambenih vlakana i poboljšanom kvalitetom prehrane - kaže Jorg Wijnen, nutricionist.

Grejp je izrazito bogat hranjivim tvarima, a siromašan kalorijama, što ga čini vrlo poželjnim u svakodnevnoj prehrani. Zbog toga je popularan i za mršavljenje i često se koristi u kurama za mršavljenje. Studijama je dokazano da limonoid, tvar koju sadrži grejp, može spriječiti formiranje tumora, da pomaže u borbi protiv raka kože, pluća, dojke, raka u ustima, raka debelog crijeva i želuca.

6. Brokula

Brokula daje neophodnu energiju i vitalnost, a uz to pomaže i u mršavljenju. Ona štiti od raka, regulira krvni tlak, jača imunitet, a dobra je i za trudnice. Sadrži visoke količine vitamina C i beta-karotena.

- Brokula sadrži sulforafan, koji štiti hrskavicu, i flavonoid kaempferol, koji ima anti-upalna svojstva - dodaje Ivanir.

7. Rikola

- Rikola je lisnato zeleno povrće puno vitamina i vlakana. Jedna šalica rikole osigurava samo pet kalorija - kaže Alison.

Njezina salata s rikolom? Koristite rukolu s rajčicama, krastavcima i avokadom. Posipajte malo sjemenki suncokreta. Koristite rukolu i na pizzi, super će pristajati, piše The Beet.